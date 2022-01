Sau một năm sử dụng, "nữ hoàng" xe tay ga vẫn khiến bà mẹ hai con mê tít

Đối với nhiều chị em, xe máy tay ga hiện nay không chỉ là phương tiện đi lại hàng ngày dễ sử dụng mà còn như một phụ kiện thời trang gắn bó, đem lại những cảm xúc hiện hữu trong đời sống thường nhật. Câu chuyện dưới đây của chị Phạm Thanh Huyền, 40 tuổi, bà mẹ của hai cậu con trai sống ở Trương Định, Hà Nội về chiếc xe tay ga mua vì tình cờ nhưng đã làm cuộc sống thêm ý nghĩa hàng ngày.

Chọn Yamaha Grande tình cờ nhưng thích không ngờ

Cùng thời điểm này trước Tết năm ngoái, chị Phạm Thanh Huyền quyết định mua xe mới một cách tình cơ, chia tay chiếc xe tay ga 110cc đã gắn bó 3 năm chỉ với câu chuyện trong bữa cơm với gia đình. Chồng chị Huyền ngỏ ý muốn mua một chiếc xe mới cho vợ và để xe chị đang đi cho một người em họ mới lên Hà Nội làm việc đang cần tìm xe đi lại. Chị lập tức đồng ý vì đó cũng là một ý tốt, đồng thời chiếc xe máy đối với chị chỉ là phương tiện đi lại, dùng xe nào đều được.

Quyết định bán xe đã nhanh thì mua xe cũng vậy, chị Huyền nghĩ mua xe mới thì sẽ cần phải khác nên bảo chồng tự chọn xe không cần phải hỏi vợ. Vì thế khi chồng dắt về chiếc Yamaha Grande, chị cũng hơi bất ngờ vì lựa chọn của chồng bởi lâu nay chị chưa từng sử dụng một chiếc xe mang nhãn hiệu Yamaha.

Theo lý giải của chồng chị Huyền, vì chị em ít rành về phương tiện, lại có thói quen dùng xe không để ý nên anh ấy đã chọn loại tiết kiệm nhiên liệu và "lành" nhất. Yamaha Grande không chỉ được xếp hạng là mẫu xe tay ga tiết kiệm xăng số 1 Việt Nam với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,69 lít/100km, mà còn có thiết kế thời trang, thanh lịch cùng những tiện ích và tính năng thiết thực.

Không ngờ lựa chọn của chồng lại khiến chị thích mê chỉ sau một tuần sử dụng. Chiếc Yamaha Grande Blue Core có giá 50 triệu của chị Huyền so với một số xe tay ga cùng phân khúc đến từ Ý, hay Nhật có giá rẻ hơn nhưng thiết kế lại khá đẹp. Ngoại hình sang trọng và phối màu trang nhã kết hợp thiết kế tầm nhìn 3 chiều, giúp tạo chiều sâu cho dáng xe cũng như tôn lên vóc dáng, khiến bà mẹ hai con cảm thấy tự tin khi mặc đồ đi làm hoặc đi chơi.

Chiều cao yên xe 790mm kết hợp thiết kế yên dài bằng phẳng, mang lại dáng ngồi cực kỳ thoải mái và tự tin. Chị Huyền cho biết điều chị thích là di chuyển lâu trên xe không hề cảm thấy mỏi, cảm giác điều khiển tay lái khá gọn. Một số đồng nghiệp ở cơ quan còn khen chiếc xe này có phong cách Châu Âu, hợp cho phái nữ.

Điều khiến chị Huyền thích mê đó là xe chỉ nặng 100 kg, dắt nhẹ nhàng, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng hằng ngày. Từ khi chuyển sang sử dụng xe Grande, chị Huyền không còn phải "chật vật" mỗi lần gửi xe ở văn phòng hay thoải mái đi shopping mà không phải lo lắng dắt theo chiếc xe cồng kềnh như trước đây.

Dù nhẹ là thế, nhưng Yamaha Grande vẫn có đủ các tiện ích, thậm chí vượt trội hơn so với chiếc xe cũ của chị. Điển hình như khóa thông minh Smartkey với núm xoay có thể thực hiện nhiều chức năng, cảm giác cao cấp cũng như tiện cho phụ nữ. Hay một chi tiết nhỏ như vị trí đặt nắp bình xăng được đặt ở phía trước đầu xe, ngay phía trên chỗ để chân, mở ra dễ dàng chỉ với một nút nhấn trên ổ khóa ở phía đối diện, rất thuận tiện và an toàn.

Khác với cánh đàn ông, những chị em phụ nữ khi ra đường thường xuyên phải mang theo rất nhiều đồ dùng và phụ kiện. Do đó, độ rộng của cốp xe luôn là tiêu chí quan trọng hàng đầu khi phái đẹp mua xe, đặc biệt là những bà mẹ bỉm sữa. Chính vì thế lựa chọn Grande là một điều chị Huyền rất tâm đắc khi cốp xe có thể tích lên đến 27 lít, để được 2 mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng và được trang bị đèn LED chiếu sáng giúp tìm đồ dễ dàng. Đây cũng là điều chị Huyền rất thích bởi hầm gửi xe ở chỗ làm có ánh sáng yếu, trước đây chị thường phải bật thêm đèn điện thoại để tìm đồ.

Sau một năm vẫn cảm giác mê tít

Là bà mẹ của hai con, lại vừa đi làm lẫn vun vén hạnh phúc gia đình bằng tài nội trợ, chị Huyền gần như có thói quen di chuyển phần lớn bằng xe máy. Vậy nên với chiếc Yamaha Grande mới sau một năm sử dụng, chị Huyền nói rằng vẫn mê tít và yêu thích tinh thần vui vẻ, thoải mái hàng ngày mà chiếc xe đem lại.

Theo chị Huyền, lái chiếc xe này thích nhất là có sẵn trang bị tính năng tự động ngắt động cơ khi dừng và tái khởi động khi tăng vặn ga, kết hợp tiếng động cơ êm nên cảm giác mỗi khi dừng đèn đỏ khá nhẹ nhàng. Thậm chí vì bảng đồng hồ sử dụng công nghệ mới TFT thiết kế đẹp nên có người còn tưởng chị chạy xe điện nếu không để ý tới cụm ống xả. Bên cạnh đó hệ thống đèn LED sang trọng, hiện đại giúp chiếu sáng tối ưu trong môi trường đô thị. Đèn pha thiết kế hai tầng cùng chóa đèn phản quang tốt đảm bảo độ sáng cả khi chiếu xa lẫn chiếu gần.

Chia sẻ thực tế từ một lần được "cứu" nhờ trang bị an toàn thiết thực như hệ thống bó cứng phanh ABS, chị Huyền kể " hôm đó đi làm đúng lúc trời mưa rất to, do không quan sát rõ phía trước nên tôi đã bất ngờ phanh gấp khi phát hiện ra có vật cản, theo quán tính tôi lập tức bóp chặt phanh nhưng cũng may nhờ hệ thống phanh ABS được trang bị trên Yamaha Grande giúp bánh xe không bị khóa cứng, không bị trượt ngang hay văng đít xe."

Chị Huyền chia sẻ: "Sử dụng được một năm, tôi có đi bảo dưỡng định kỳ 3 lần theo sổ bảo hành của hãng. Chi phí hợp lý và dịch vụ chăm sóc của Yamaha cũng rất được. Đến nay xe của tôi vẫn chưa có vấn đề gì, vẫn êm mượt và tiết kiệm xăng lắm, đổ đầy bình 4,4 lít mà chạy sà sã cả nửa tháng vẫn còn thừa thoải mái".

Thực tế Yamaha Grande Hybrid hiện đang sử động cơ Blue Core 125cc thế hệ mới đã góp phần tạo nên trải nghiệm mới cho chị em phụ nữ. Động cơ này được tích hợp hệ thống trợ lực điện Hybrid mang đến những trải nghiệm êm ái và mượt mà. Blue Core 125cc được coi là trái tim của những chiếc xe tay ga đến từ Yamaha với hiệu suất cao, hoạt động ổn định, giảm tiêu hao động năng và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Với những ưu điểm kể trên, có thể đánh giá Yamaha Grande rất xứng đáng với vị trí "nữ hoàng xe tay ga" trong lòng chị em. Phiên bản mới của Yamaha Grande đã tạo nên một làn gió mới trong phân khúc xe tay ga vốn đang dần bão hòa và trở thành mẫu xe tay ga tầm trung cho nữ thành công nhất của hãng xe Nhật Bản kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2014 đến nay.