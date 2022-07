Sáng kiến thay đổi tương lai 34.700 trẻ em Việt Nam của Masterise Group và UNICEF

"Innovation for Children" là dự án hợp tác đầu tiên giữa Masterise Group và UNICEF Việt Nam nhằm giải quyết những thách thức mà trẻ em phải đối mặt như biến đổi khí hậu, tiếp cận giáo dục, vấn đề nước sạch.

Masterise Group gần đây công bố chương trình vì cộng đồng dài hạn "Build a Better Future - Kiến tạo tương lai", bao gồm ba lĩnh vực: môi trường sống - giáo dục - cứu trợ nhân đạo. Để khởi động chương trình này, tập đoàn đã hợp tác cùng UNICEF triển khai dự án "Innovation for Children - Sáng kiến thay đổi tương lai", hướng đến mục tiêu tạo ra một môi trường sống an toàn, trong sạch, lành mạnh và bền vững cho trẻ em Việt Nam.

Ông Jason Turnbull - Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Masterise Homes mới đây đã có những chia sẻ cụ thể với báo chí về dự án hợp tác với UNICEF Việt Nam.

Vì sao Masterise Group quyết định cùng UNICEF Việt Nam triển khai "Innovation for Children - Sáng kiến thay đổi tương lai" để khởi động chương trình CSR chiến lược của tập đoàn, thưa ông?

Hợp tác với UNICEF là bước đầu trong hành trình dài hạn vì cộng đồng của Masterise Group. Đây là một tổ chức uy tín, có thể đưa ra hướng tiếp cận toàn diện giải quyết các thách thức cho trẻ em. Chia sẻ tầm nhìn và giá trị chung, cả hai đã cam kết hành động để đưa ra các phát kiến giải quyết những thách thức mà trẻ em Việt Nam phải đối mặt. Đây cũng chính là nền tảng cho chương trình Build A Better Future của Masterise Group, cũng như dự án Innovation for Children hợp tác cùng UNICEF, tập trung vào sáng kiến để giải quyết vấn đề từ gốc và thay đổi tương lai.

Chúng tôi hi vọng hợp tác chiến lược giữa hai tổ chức sẽ dẫn dắt và mở lối cho nhiều đơn vị, tổ chức khác - đặc biệt là doanh nghiệp trong khu vực tư nhân - cùng tham gia nhân rộng mô hình này trên toàn quốc.

Masterise Group tự hào tiên phong trong khu vực tư nhân để hợp tác cùng UNICEF Việt Nam, đưa ra sáng kiến và hành động vì tương lai của trẻ em Việt Nam.

Ông có thể chia sẻ thêm về mục tiêu của dự án hợp tác cùng UNICEF Việt Nam?

"Innovation for Children" sẽ là sự tích hợp các giải pháp từ giáo dục đến môi trường để giải quyết ba vấn đề chính bao gồm xây dựng cộng đồng thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu; trường học thông minh và trẻ em học thông qua lãnh đạo.

Báo cáo của UNICEF năm 2021 chỉ ra rằng trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam là hai trong những đối tượng có nguy cơ chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu. Chính biến đổi khí hậu đang đe dọa đến sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục và an toàn của trẻ, đồng thời hạn chế trẻ tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường (WASH). Thực trạng này cần được thay đổi.

Thông qua dự án này, Masterise Group sẽ hỗ trợ sự phát triển của các trường học và cộng đồng thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu. Tại những trường học này, tác động về khí hậu và môi trường được giảm thiểu nhờ áp dụng năng lượng xanh. Chất lượng học tập được cải thiện bằng cách tích hợp học tập sáng tạo và tăng cường khả năng tiếp cận của học sinh với nước sạch và vệ sinh môi trường. Qua đó, chúng tôi đặt mục tiêu 20.000 trẻ em và người dân địa phương được tiếp cận với nước sạch.

Mô hình của dự án này hiện đang được triển khai. Dự kiến, 6.000 học sinh tại tỉnh Sóc Trăng sẽ sớm tham gia thử nghiệm mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu, sau đó mô hình sẽ được điều chỉnh và nhân rộng.

Chúng tôi cũng sẽ cùng UNICEF giới thiệu các phương pháp tiếp cận có sự tham gia sáng tạo của trẻ em, mang tính công nghệ sáng tạo và nhạy cảm giới, giúp các em thực hành các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho tương lai. Mục tiêu là trao quyền cho 34.700 trẻ em và thanh thiếu niên trở thành nhân tố của sự thay đổi thông qua các sáng kiến hành động vì khí hậu.

So với những năm trước đây là hỗ trợ nhiều hoạt động từ thiện, vì sao năm nay Masterise Group lại quyết triển khai chương trình PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG? Hiện tại Masterise Group còn khá trẻ trên thị trường, có phải quá sớm để bước vào hành trình này?

Chúng tôi quan niệm một tương lai bền vững không chỉ phụ thuộc vào giá trị phồn vinh mà còn ở sức bền và sự sẵn sàng của cộng đồng - đặc biệt là thế hệ tương lai. Và đặc biệt mỗi hành trình cần phải có những bước đi đầu tiên, chúng tôi không ngại bắt đầu, trong quá trình đó là tiếp tục học hỏi kinh nghiệm để hoàn thiện. Cam kết "kiến tạo tương lai" của Masterise Group không chỉ gói gọn trong CSR, các yếu tố phát triển bền vững còn là cốt lõi của các sản phẩm và dịch vụ. Điển hình như dự án The Global City, Masterise Homes đã hợp tác với hai doanh nghiệp nước Anh phát triển khu đô thị thông minh và bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới việc xây dựng khu đô thị và cộng đồng văn minh, hiện đại.

Dù là kinh doanh hay hoạt động vì cộng đồng, cái khó lớn nhất khi chọn hướng tiếp cận "bền vững" chính là lựa chọn được đối tác với năng lực thực thi toàn cầu và có chung tầm nhìn.

Tập đoàn có gặp nhiều thách thức khi chọn tiên phong trong khu vực tư nhân để hợp tác cùng UNICEF trong dự án này?

Masterise Group tự hào khi tiên phong trong khu vực tư nhân tại Việt Nam, hợp tác với UNICEF để đẩy mạnh hoạt động có trách nhiệm với trẻ em thông qua việc cải thiện giáo dục và môi trường sống. Là đơn vị tiên phong, chúng tôi gặp không ít khó khăn trong suốt quá trình trước, trong và sau khi ký kết hợp tác.

Trong giai đoạn tìm hiểu trước khi ký kết, cả hai bên đã nỗ lực đạt được tiếng nói chung giữa doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, nghiên cứu và xây dựng sáng kiến dựa trên thế mạnh của hai bên để góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng tại Việt Nam.

Theo đó, kế hoạch hai năm sẽ tập trung vào giai đoạn thí điểm - cũng là bước quan trọng nhất mang tính quyết định tới hiệu quả của sáng kiến. Sau giai đoạn này, các sáng kiến trong dự án sẽ được nhân rộng theo cấp tỉnh và có thể sẽ là cấp trung ương để giải quyết tận gốc vấn đề cấp bách: biến đổi khí hậu và trẻ em.

Khó khăn lớn nhất trong việc hiện thực hóa ý tưởng dự án là bước đầu tiên, tức là nâng cao nhận thức của chính các em và cộng đồng về vấn đề này. Từ đó trẻ em trở thành những người tạo ra những thay đổi tích cực cụ thể đối với môi trường sống của các em.

Cụ thể, thế mạnh của hai bên đã được tận dụng như thế nào trong kế hoạch hợp tác 2 năm này thưa ông?

UNICEF là đối tác được chúng tôi lựa chọn vì họ có cách tiếp cận tích hợp. Từ những sáng kiến tiết kiệm cho đến những cải tiến công nghệ cao, UNICEF đang biến các ý tưởng thành các giải pháp có thể nhân rộng. Với bề dày lịch sử 76 năm hoạt động toàn cầu, và có mặt tại Việt Nam từ năm 1975, UNICEF có khả năng giải quyết các vấn đề của trẻ em thông qua chuyên môn, kiến thức và khả năng làm việc với các bên liên quan.

Từ phía Masterise Group, chúng tôi tận dụng chuyên môn kỹ thuật của mình, đồng thời kêu gọi nhân viên và đối tác, khách hàng cùng tham gia trong hành trình vận động cho các sáng kiến ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu của UNICEF.

Chúng tôi cũng hi vọng hợp tác chiến lược giữa hai tổ chức sẽ dẫn dắt và mở lối cho nhiều đơn vị, tổ chức khác - đặc biệt là doanh nghiệp trong khu vực tư nhân - cùng tham gia nhân rộng mô hình này trên toàn quốc.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện. Chúc cho dự án hợp tác giữa Masterise Group và UNICEF sẽ sớm đi vào thử nghiệm và mang đến nhiều ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng.

11/07/2022