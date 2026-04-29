"Săn" hàng hiệu giá giảm tới 80% tại Cần Thơ dịp nghỉ lễ 30/4

Ngày 29/4, sự kiện "Cần Thơ Mega Sale" lần 2 năm 2026 đã khai mạc tại khách sạn Mường Thanh Cần Thơ. Đây là chương trình trưng bày, mua sắm nhiều loại mặt hàng có thương hiệu.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết, trong bối cảnh kinh tế năm 2026 đang có những tín hiệu phục hồi tích cực, TP Cần Thơ xác định việc triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy thương mại nội địa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần duy trì đà tăng trưởng và ổn định thị trường.

Thông qua sự kiện "Cần Thơ Mega Sale", thành phố tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Đại diện ngành chức năng và người dân đến tham quan, mua sắm tại sự kiện (Ảnh: CTV).

"Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện mua sắm, lực lượng quản lý thị trường sẽ giám sát, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng", ông Sơn cho hay.

"Cần Thơ Mega Sale" năm 2026 diễn ra từ ngày 29/4 đến 3/5 tại khách sạn Mường Thanh Cần Thơ. Với hơn 500 thương hiệu trong và ngoài nước, 125 gian hàng đa dạng từ mỹ phẩm, thời trang, giày dép, túi xách thời thượng, cũng như đồng hồ, mắt kính đẳng cấp.

Trong đó, nhiều mặt hàng như gia dụng, quà tặng ý nghĩa cho gia đình, được ưu đãi lên đến 80%.

Chương trình này tổ chức góp phần tạo điều kiện cho du khách, người tiêu dùng mua sắm trong kỳ nghỉ lễ.