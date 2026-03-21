Sắc pháo ngập trời trên quê hương cách mạng

Chào mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN xã Hoà An, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức "Ngày hội văn hóa các dân tộc lần thứ nhất" năm 2026.

Người dân quê hương cách mạng chìm đắm trong không gian lễ hội

Tham dự chương trình có ông Phạm Đình Mạnh, Trưởng khối Nhân ái báo Dân trí; bà Đàm Thu Hằng, Bí thư Đảng uỷ xã Hòa An; ông Đàm Thế Trang, Chủ tịch UBND xã Hoà An.

Từ chiều tối, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về sân vận động Hoà An (xã Hoà An, tỉnh Cao Bằng) để cùng gặp gỡ, giao lưu, chung vui ngày hội.

Sau màn khai mạc, các đoàn biểu diễn nghệ thuật là đại diện đến từ các xóm, tổ dân phố, câu lạc bộ văn nghệ, trường học, và các cơ quan trên địa bàn xã Hoà An tham gia.

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu (Ảnh: Đình Tùng).

Các tiết mục được đầu tư công phu, có chất lượng và truyền tải được văn hóa địa phương tới du khách từ khắp mọi miền tới dự. Nhiều tiết mục được người dân đón nhận nồng nhiệt và thu hút được sự quan tâm lớn.

Sau khi kết thúc trình diễn văn nghệ, ban tổ chức bắn pháo hoa để chào mừng những sự kiện trọng đại của đất nước.

Người dân háo hức khi pháo hoa được khai màn (Ảnh: Đình Tùng).

Anh Nguyễn Minh Tuấn (29 tuổi) mang theo máy ảnh và tới từ sớm với mong muốn có những bức ảnh đẹp nhất tại Ngày hội.

Theo anh Tuấn: “Lễ hội chỉ có một năm một lần thôi, nên mình muốn hoà nhập với không khí ở đây, và lưu giữ mọi khoảnh khắc của Ngày hội này”.

Ngày hội của người dân quê hương cách mạng (Ảnh: Đình Tùng).

Anh Nguyễn Việt Hưng (43 tuổi) cùng gia đình rất háo hức để ngắm pháo hoa và tham gia đốt lửa trại cùng mọi người. “Mình dự định cùng con ở lại để xem hết pháo hoa, ở vùng cao như Hoà An không phải lúc nào cũng có cơ hội như này”, anh Hưng vui vẻ nói.

Nhiều gia đình háo hức chờ tới màn bắn pháo hoa (Ảnh: Đình Tùng).

Sau khi kết thúc màn bắn pháo hoa, mọi người tập trung tại trung tâm sân vận động, cùng nhau đốt lửa trại và hát vang những khúc ca truyền thống.