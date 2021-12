Dân trí Ngày 28/11/2021, tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia, Công ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ VNTIS Việt Nam tổ chức buổi lễ ra mắt ứng dụng mua sắm trực tuyến VNTIS BEAUTY CARE trên Google Play và App Store.

Sự kiện có sự tham gia của ông Nguyễn Trọng Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại và dịch vụ VNTIS Việt Nam, Ông Bùi Hoàng Anh Giám đốc kinh doanh khối công nghệ điện toán đám mây - CMC Telecom (Công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC), Diễn viên Lương Thu Trang cùng rất nhiều khách mời tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại và dịch vụ VNTIS Việt Nam cho biết: "VNTIS BEAUTY CARE là một ứng dụng mua sắm trực tuyến phù hợp với xu thế thương mại điện tử hiện nay, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm thú vị. Đồng thời, cũng đáp ứng được nhu cầu khởi nghiệp, kiếm tiền bền vững, ít rủi ro, nâng cấp bản thân cho những ai đang muốn kinh doanh".

Ứng dụng mua sắm trực tuyến VNTIS BEAUTY CARE chính thức ra mắt.

Sự bùng nổ của thương mại điện tử cũng là chất xúc tác giúp nền kinh tế phát triển và trụ vững giữa đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, sự quản lý thiếu chặt chẽ của các sàn TMĐT khiến các sản phẩm không đạt chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ được buôn bán tràn lan, ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của người tiêu dùng. Đặc biệt là với các sản phẩm mỹ phẩm - làm đẹp và chăm sóc sức khỏe.

Xuất hiện tại buổi ra mắt ứng dụng VNTIS BEAUTY CARE, diễn viên Lương Thu Trang chia sẻ rằng: "Việc ra mắt ứng dụng mua sắm trực tuyến VNTIS Beauty Care hứa hẹn mang lại lợi ích cho rất nhiều khách hàng, trong đó có cả Trang. Các khách hàng có thể mua sắm trực tuyến mà không phải lo về việc mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không qua trung gian nên rất an tâm…, giảm được chi phí, giá thành sản phẩm. Đồng thời cơ hội kiếm tiền thụ động trên này dành cho các thành viên cũng mang ý nghĩa nhân văn tốt đẹp mà Trang rất tâm đắc"

Tọa đàm chia sẻ về tính năng, lợi ích mà ứng dụng mua sắm VNTIS BEAUTY CARE mang lại cho khách hàng.

"Ứng dụng mua sắm trực tuyến VNTIS BEATYCARE cung cấp đa dạng các sản phẩm mỹ phẩm - làm đẹp thương hiệu VNTIS Beauty. Các sản phẩm này được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, sản xuất trên dây chuyền hiện đại được chuyển giao từ Nhật Bản, an toàn cho người sử dụng, do công ty VNTIS sản xuất và nhiều dòng sản phẩm chất lượng hàng đầu trên thị trường về ngành hàng mỹ phẩm - làm đẹp, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc cá nhân. Điều này nhằm đem đến giải pháp mua sắm linh hoạt, an toàn và tiết kiệm và đơn giản, thuận tiện cho khách hàng".

Ứng dụng kết hợp 3 hình thức trong 1, ra đời nhằm mục đích tối ưu hóa các mô hình thương mại điện tử, tiếp thị liên kết và tiếp thị giới thiệu nhằm cung cấp những sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng với trải nghiệm và giá thành tốt nhất. Đặc biệt, ứng dụng VNTIS Beauty Care là nền tảng đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ cho các nhà phân phối xây dựng hệ thống bán hàng tự động với số vốn đầu tư ban đầu 0 đồng, với mục tiêu xây dựng một cộng đồng kinh doanh và tạo thu nhập thụ động với rủi ro tối thiểu nhất. Hơn nữa, khi tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho mọi người là một điều vô cùng ý nghĩa mà ứng dụng này mang đến.

Ứng dụng mua sắm trực tuyến VNTIS BEAUTY CARE đã có mặt trên Google Play và App Store.

Dịch Covid-19 đã, đang tác động lớn và làm thay đổi tới hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Theo nghiên cứu của Nielsen, từ khi đại dịch bùng phát, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử tăng mạnh. Không nằm ngoài xu hướng ấy, sự ra đời của ứng dụng mua sắm trực tuyến VNTIS BEAUTY CARE chính là một giải pháp đột phá giúp khách hàng có những trải nghiệm tốt trên hành trình mua hàng trực tuyến và tìm kiếm cơ hội gia tăng thu nhập của mình.

Trường Thịnh