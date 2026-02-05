Ra bến xe về quê ăn Tết chỉ với 1.000 đồng cùng TADA

Điều này giúp chia sẻ áp lực chi tiêu thiết thực với người dùng vào mùa cao điểm cuối năm.

Chỉ với 1.000 đồng cho chuyến xe dưới 20.000 đồng, TADA mang Tết đến gần hơn giữa mùa bão giá (Ảnh: TADA).

Chi phí đi lại - bài toán lớn mỗi năm Tết về

Những năm gần đây, người Việt Nam ngày càng thận trọng trong việc quản lý tài chính cá nhân. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI năm 2025 tăng hơn 3% so với năm trước, chi phí sinh hoạt tại các thành phố lớn tiếp tục chịu áp lực từ giá thực phẩm, nhà ở, điện nước và các dịch vụ thiết yếu. Áp lực chi tiêu lại càng trở nên rõ rệt hơn khi Tết đến.

Chi phí di chuyển cũng khiến nhiều người đau đầu. Không chỉ vé máy bay, tàu hỏa hay xe khách tăng mạnh, mà giá cước các dịch vụ gọi xe công nghệ cũng theo đó leo thang. Nguyên nhân đến từ nhu cầu tăng cao, tình trạng ùn tắc, cũng như một bộ phận tài xế tạm ngưng hoạt động hoặc chuyển sang các công việc thời vụ khác.

Việc gọi xe công nghệ dịp cận Tết tại Hà Nội hay TPHCM cũng khó khăn hơn bình thường. Người dùng phải chờ hàng chục phút, thậm chí gần một giờ, mới có xe nhận chuyến cho quãng đường chỉ vài km nhưng giá lại đắt hơn gấp nhiều lần.

Cung không kịp cầu dẫn đến giá cước xe ôm công nghệ tăng cao mà vẫn rất khó để gọi xe trong những ngày giáp Tết (Ảnh: TADA).

Chi phí phát sinh cho chặng đường cuối về quê này đôi khi trở thành gánh nặng không nhỏ. Khi nhu cầu di chuyển ngày càng tăng và chi phí khó kiểm soát, những lựa chọn di chuyển minh bạch, hợp lý đang trở thành ưu tiên của nhiều người dân khi Tết đến gần.

TADA đi ngược “bão giá” ngày Tết

Thay vì điều chỉnh giá theo xu hướng của thị trường, TADA gây chú ý khi công bố chương trình đồng giá chỉ 1.000 đồng cho các chuyến xe dưới 20.000 đồng ra bến xe, sân bay, ga tàu tại TPHCM và Hà Nội.

Cụ thể, chỉ cần nhập mã DOANVIEN, hành khách sẽ nhận được chuyến đi 1.000 đồng cho các chuyến xe hai bánh có điểm đến là: bến xe, sân bay và ga tàu. Khuyến mãi áp dụng từ ngày 1/2 đến hết ngày 15/3 và có thể kết thúc sớm hơn tuỳ vào số lượng.

Chỉ cần nhập mã DOANVIEN, hành trình về nhà đoàn viên sẽ bớt đi phần nào gánh nặng chi phí với những chuyến xe chỉ 1.000 đồng từ TADA (Ảnh: TADA).

Mức hỗ trợ tuy không quá lớn về mặt con số, song lại mang ý nghĩa thiết thực với nhiều người, đặc biệt là sinh viên và người lao động ngoại tỉnh, việc tiết kiệm thêm một khoản chi phí cho chuyến đi ra bến xe hay sân bay cũng góp phần giảm bớt áp lực tài chính trước kỳ nghỉ Tết.

Với TADA, không còn nỗi lo khó đặt xe, đợi lâu, giá cước tăng nhanh sau từng lần đặt lại khi Tết đến (Ảnh: TADA).

Song song với việc hỗ trợ hành khách, TADA vẫn duy trì chính sách 0% hoa hồng cho đối tác tài xế. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng và nhu cầu đi lại dồn dập vào cuối năm, việc không khấu trừ hoa hồng giúp tài xế giữ trọn thu nhập từ mỗi chuyến xe.

TADA còn áp dụng nhiều giải pháp hỗ trợ vận hành, tối ưu phân bổ cuốc xe cũng như tiếp sức về mặt tinh thần như tặng quà Tết…, giúp các đối tác tài xế hoạt động hiệu quả hơn trong giai đoạn cao điểm. Điều này giúp cho TADA duy trì được lượng xe ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu gọi xe tăng cao.

Giữa thị trường gọi xe cạnh tranh khốc liệt, việc lựa chọn theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, cân bằng lợi ích giữa hành khách và đối tác tài xế không phải là con đường dễ đi. Tuy nhiên, chương trình đồng giá 1.000 đồng dịp cận Tết cho thấy cách TADA cụ thể hóa cam kết đó bằng những hành động thiết thực.

Thông qua các chính sách hỗ trợ này, TADA cho biết mong muốn góp phần mang đến một mùa Tết tiết kiệm hơn cho người dùng, đồng thời tạo thêm cơ hội gia tăng thu nhập cho các đối tác tài xế.