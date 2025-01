Prudential công bố người trúng thưởng chương trình "Mùa lễ hội rộn rã tiếng yêu"

Sau 30 ngày triển khai, từ 2/12/2024, chương trình đã thu hút sự quan tâm và tham gia của hơn 2.220 khách hàng và có hơn 3.610 mã số dự thưởng được phát hành.

Thông qua những vòng quay số may mắn để tìm ra chủ nhân cho các phần thưởng, đại diện Prudential Việt Nam gửi lời chúc mừng đến khách hàng có hợp đồng hợp lệ được tham gia vào chương trình khuyến mại với kết quả chi tiết như sau:

1 giải đặc biệt Quỹ Gieo mầm tiếng yêu trị giá 200 triệu đồng thuộc về mã số dự thưởng 76225494001 của khách hàng Đỗ Thị Kiều Trang.

10 giải nhất iPhone 16 Pro Max 512gb trị giá 45 triệu đồng mỗi giải, thuộc về các khách hàng:

Có mặt tại sự kiện, chị N.T.K.T, khách hàng của kênh hợp tác Prudential cho biết: "Tôi đã tham gia bảo hiểm nhân thọ được 8 năm, gần đây mình có tham gia thêm sản phẩm bảo hiểm sức khỏe của Prudential thông qua sự giới thiệu của ngân hàng. Thật sự bất ngờ vì tôi chỉ nghĩ tham gia bảo hiểm để tìm giải pháp bảo vệ cho sức khỏe của bản thân chứ không nghĩ được tham gia chương trình khuyến mại, đó như một niềm vui dịp cuối năm cho mình. Qua chương trình này, tôi thấy Prudential không chỉ mang đến giải pháp bảo hiểm mà còn quan tâm đến cảm xúc, trải nghiệm của Khách hàng".

Đại diện Prudential phát biểu cảm ơn và chúc mừng các khách hàng trúng thưởng.

Chương trình khuyến mại "Mùa lễ hội rộn rã tiếng yêu" là hoạt động tiếp nối chuỗi chiến dịch "Sống lại tiếng yêu đầu" do kênh hợp tác của Prudential triển khai trong quý IV/2024. Đây là món quà tri ân gửi đến khách hàng kênh hợp tác cùng thông điệp ý nghĩa, đề cao sự trân trọng và bảo vệ những mối quan hệ bền chặt qua thời gian.

Thông qua những hoạt động được triển khai hướng đến khách hàng, các hoạt động tương tác trên Facebook Fanpage, tặng vé tham dự đêm nhạc "Michael Learns To Rock - Take Us To Your Heart Tour" cùng chương trình khuyến mại dành cho khách hàng kênh hợp tác trong mùa lễ hội cuối năm, Prudential tiếp tục khẳng định sứ mệnh là người đồng hành đáng tin cậy, cùng khách hàng tận hưởng từng khoảnh khắc đáng nhớ và đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Việc trao thưởng chương trình khuyến mại "Mùa lễ hội rộn rã tiếng yêu" sẽ được Prudential thông tin đến khách hàng trong tháng 1 và tháng 2. Đến hết ngày 14/2, nếu khách hàng không hoàn tất thủ tục nhận giải, giải thưởng sẽ được xử lý như giải thưởng không có người trúng giải theo quy định của ban tổ chức.

Xem danh sách khách hàng trúng thưởng đầy đủ và thủ tục nhận giải tại: https://www.prudential.com.vn/vi/thong-tin-uu-dai-dich-vu-danh-cho-khach-hang/