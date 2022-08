Phú Hưng Life tri ân khách hàng qua chương trình khuyến mại "Hợp đồng trao tay, rinh ngay quà tặng"

Chương trình quay số đã diễn ra vào ngày 29/7/2022 tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) - số 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM. Buổi lễ quay thưởng được diễn ra minh bạch với sự góp mặt và chứng kiến của Ban điều hành kinh doanh Phú Hưng Life, nhân viên và đại diện khách hàng tham gia chương trình.

Ông Hồng Khánh Hưng - Giám đốc kinh doanh miền, miền HCM 3 của Phú Hưng Life chia sẻ tại Lễ quay số "Hợp đồng trao tay, rinh ngay quà tặng"

Nằm trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động tri ân khách hàng sau gần 2 tháng diễn ra, chương trình đã đi đến chặng cuối với những vòng quay số kịch tính và tìm ra chủ nhân của những phần quà hấp dẫn. Trong đó, 18 giải thưởng iPhone 13 mini 128GB giá trị đã thuộc về 18 khách hàng may mắn nhất. Phú Hưng Life rất tự hào, trân quý và biết ơn các khách hàng đã cho Phú Hưng Life cơ hội được cung cấp các giải pháp bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe hiệu quả để bảo đảm cuộc sống bình an, tương lai tươi sáng cho khách hàng và gia đình.

Danh sách 18 khách hàng may mắn nhận giải thưởng iphone 13 mini 128GB từ Phú Hưng Life

Sau buổi lễ quay số, Phú Hưng Life sẽ thông báo trúng thưởng đến những khách hàng may mắn và hướng dẫn về thời gian, địa điểm, thủ tục nhận thưởng qua điện thoại, tin nhắn và "Thư thông báo kết quả trúng thưởng" đến địa chỉ khách hàng đã đăng ký. Việc trao thưởng sẽ từ ngày 5/8/2022 đến hết ngày 8/8/2022. Sau thời hạn này, khách hàng trúng thưởng sẽ mất quyền nhận thưởng nếu không hoàn tất thủ tục nhận giải.

Ngay trong ngày quay số, danh sách khách hàng trúng thưởng cũng như cách thức nhận thưởng đã được công bố trên website chính thức của Phú Hưng Life tại https://bit.ly/3Si3Ljw.

Khách hàng tham dự Lễ quay số nhận những phần quà ý nghĩa từ Phú Hưng Life.

Song hành với nỗ lực kinh doanh hiệu quả và tri ân khách hàng, trong suốt nhiều năm qua, Phú Hưng Life đã dành nhiều ngân sách cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, xuyên suốt các lĩnh vực giáo dục, sức khỏe y tế và bảo vệ môi trường.

Phú Hưng Life "Here for you, for life" - vì bạn, vì cuộc sống vững bền

Năm 2013, Công ty Cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) chính thức bước vào thị trường bảo hiểm nhân thọ với sứ mệnh trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của mỗi gia đình Việt Nam.

Với 50 văn phòng kinh doanh hiện diện trên khắp cả nước cùng việc thành lập trụ sở thứ 2 tại TPHCM vào năm 2020 đã minh chứng cho sự phát triển nhanh, đảm bảo sự đồng hành, sát cánh và hỗ trợ tốt nhất cho khách hành trên mọi vùng miền.

Phương châm hoạt động vì cộng đồng, Phú Hưng Life luôn muốn lan tỏa tinh thần tích cực và chia sẻ những điều tốt đẹp đến với xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống đến với người dân và cộng đồng. Đây chính là giá trị tốt đẹp mà Phú Hưng Life luôn vững tâm xây dựng.

