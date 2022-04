Phát hiện hàng giả khăn sữa Nappi - mách mẹ cách chọn hàng chuẩn

Nappi Việt Nam là một thương hiệu lớn và quen thuộc với người tiêu dùng thông qua các sản phẩm chăm sóc mẹ bé. Tuy nhiên, gần đây thương hiệu lại nhận được những ý kiến phản hồi tiêu cực về chất lượng cũng như mẫu mã sản phẩm đi xuống. Thông qua điều tra, phát hiện có nhiều shop hàng giả, hàng nhái lợi dụng độ uy tín của thương hiệu và lòng tin của khách hàng để sản xuất và phân phối các sản phẩm kém chất lượng này ra thị trường. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng tới Nappi Việt Nam mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các bé khi sử dụng những sản phẩm kém chất lượng.

Mua khăn cho trẻ - Mẹ đừng ham "rẻ"

Dựa vào tâm lý ham hàng rẻ, các Shop hàng giả, hàng nhái đưa ra mức giá bán "hời" cùng mẫu mã đa dạng để đánh lừa người tiêu dùng. Với lý do áp dụng chương trình khuyến mãi độc quyền, "hàng công ty", các shop lợi dụng lòng tin của các mẹ để phân phối các sản phẩm kém chất lượng tràn lan trên thị trường. Bên cạnh đó, một số đơn vị sản xuất cũng đã lợi dụng sự uy tín của Nappi để làm giả, làm nhái sản phẩm.

Sau khi sử dụng, các mẹ mới tá hỏa phát hiện những sản phẩm khăn sữa này không giống như những sản phẩm chính hãng đã từng sử dụng của Nappi: Chất vải thô cứng gây tổn thương da bé, sờn vải chỉ sau vài lần giặt, đường may không chuẩn và chắc chắn,...

Vậy nên, để các mẹ có thể sáng suốt lựa chọn sản phẩm chính hãng và đảm bảo sức khỏe cho bé, cùng điểm qua những cách phân biệt hàng thật/hàng giả sau được chính Nappi Việt Nam cung cấp và xác thực nhé:

Về bao bì

1. Mặt trước vỏ hộp

Nhận diện sơ qua về vỏ hộp trông có vẻ giống nhau nhưng soi kỹ sẽ thấy vỏ của hàng nhái là vỏ cán bóng, không vuông vức. Còn vỏ hộp hàng chính hãng được in từ bột ngô nên rất thân thiện và an toàn, màu in chuẩn, đậm nét.

Một điểm dễ nhận thấy nhất ở hàng chính hãng bên dưới hình logo chứng nhận chất lượng là "Logo 0+" xuất hiện chữ "YEAR" được in theo quy chuẩn và bố cục. Ở hàng nhái thì không xuất hiện chữ "YEAR" này.

2. Mặt sau vỏ hộp:

Hàng giả với tem mác được in bằng font chữ nhạt , không có thông tin "chịu trách nhiệm phân phối" ở cuối tem, không có mã barcode ở trên cùng bên phải. Thêm nữa, tất cả hộp khăn sữa giả đều dùng chung 1 mã vạch với đuôi "036"

3. Tên thương hiệu in trên nhãn mác

Font chữ được làm nhái rất tinh vi đánh lừa thị giác. Thương hiệu "Nappi" nâu nhạt, chuẩn tên thương hiệu. Còn hàng nhái in sai tên thương hiệu "Noppi". Các mẹ nên chú ý điểm này thật kỹ trước khi tìm mua.

Tem hàng giả được in trên chất liệu vải bóng, tem thật được in trên chất liệu vải mềm, không bóng, không gây xước da bé khi sử dụng

4. Về chất liệu

Sau khi sờ vào cảm nhận hai loại khăn, mẹ thấy rõ được sự khác biệt. Chất lượng loại khăn hàng giả sờn cứng, không thể có độ mềm mịn, gây xù lông. Với chất lượng như vậy nếu sử dụng lâu dài có thể gây ra kích ứng trên làn da nhạy cảm của bé.

Còn đối với chất lượng khăn sữa hàng chính hãng được đánh giá mềm, xốp, thấm hút tốt. Một số các mẹ sau khi mua về sử dụng nhận xét rằng khăn giặt nhiều nhưng vẫn giữ nguyên form mà không có hiện tượng sờn vải, hoàn toàn ưng ý.

5. Đường chỉ may viền

Khăn Nappi sở hữu đường chỉ may gọn gàng, tỉ mỉ, không chỉ thừa. Điều ngược lại với hàng giả kém chất lượng.

"Chọn mặt gửi vàng" tại các địa chỉ mua hàng uy tín

Nhằm đảm bảo tuyệt đối chất lượng sản phẩm về tận tay mẹ và bé tiêu dùng, hiện nay hệ thống phân phối khăn sợi tre cao cấp Nappi đã được mở rộng trên toàn quốc.

