Osin bắt cóc con trai và bi kịch không ngờ bởi bản ADN sai sót

Bảo mẫu lừa đảo

Năm 1991, nữ y tá Chu Hiểu Quyên (sống ở Trung Quốc) sinh con trai đầu lòng và đặt tên là Trịnh Ngọc Lâm. Trong khi Chu Hiểu Quyên làm việc ở bệnh viện thì chồng làm trong quân đội, công việc của 2 người đều bận rộn. Ngoài ra, ông bà hai bên không có thời gian trông cháu nên vợ chồng Hiểu Quyên tính thuê bảo mẫu.

Ngày 3/6/1992, chồng cô tìm được một cô gái 18 tuổi ở chợ lao động. Trên chứng minh thư có ghi tên cô gái là La Tuyên Cúc, còn ảnh bị mờ nhưng chồng Hiểu Quyên không hề nghi ngờ gì.

Ngày 10/6/1992, Chu Hiểu Quyên đến bệnh viện làm việc như thường ngày, còn chồng cô đi công tác chưa về. Đến trưa, mẹ của Hiểu Quyên dành thời gian rỗi đến thăm cháu trai Ngọc Lâm. Tuy nhiên, khi bà vừa vào nhà thì phát hiện bảo mẫu và cháu trai không ở nhà.

Chờ mãi không thấy Tuyên Cúc bế cháu về, mẹ của Hiểu Quyên bắt đầu nhận thấy có điều gì đó bất thường.

Ngoài quần áo, tư trang cá nhân, Tuyên Cúc còn mang theo cả quần áo, đồ dùng của Ngọc Lâm. Cô ta còn lấy thêm một số đồ đạc khác trong nhà. Lúc biết con mất tích theo bảo mẫu, vợ chồng Hiểu Quyền vô cùng sốc.

Thông qua điều tra của cảnh sát, nữ bảo mẫu bắt cóc bé Ngọc Lâm được xác định không phải là La Tuyên Cúc.

Bé Ngọc Lâm bị bắt cóc hồi năm 1992. (Ảnh: QQ).

Nhờ các nhân viên điều tra, thông qua tấm chứng minh thư mà nữ bảo mẫu bỏ lại, vợ chồng Hiểu Quyên tìm ra huyện Zhongxian, Tứ Xuyên nay thuộc Trùng Khánh. Tìm đến nhà của người có tên là La Tuyên Cúc, cha của cô gái này cho biết, con gái ông bị bọn buôn người bán đến Sơn Đông và đòi 600 nhân dân tệ tiền chuộc nhưng gia đình không có tiền.

Sau khi nắm được thông tin, công an Tứ Xuyên đã liên lạc với công an Sơn Đông để tìm La Tuyên Cúc. Nhờ sự nỗ lực, công an đã giải cứu cho cô gái này. Theo lời kể, khi cô đang tìm việc làm thì bị bắt cóc và bị bán đến một làng ở Sơn Đông. Hai đối tượng bán cô là những kẻ đóng vai người trung gian giới thiệu việc làm.

Niềm vui giải cứu cho Tuyên Cúc vừa thắp lên thì Hiểu Quyên lại đau đớn vì chưa thể tìm ra con đẻ và người bảo mẫu lừa đảo. Với mong muốn tìm con trai, vợ chồng Chu Hiểu Quyên đã đi qua nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc.

Năm 1995, tức 3 năm sau khi Ngọc Lâm mất tích, Chu Hiểu Quyên sinh hạ một bé trai khác. Tuy nhiên, nỗi đau mất đứa con đầu lòng vẫn luôn ở trong trái tim cô. Nửa năm sau, cô vô tình đọc được thông tin trên báo về đường dây bắt cóc trẻ em ở Hà Nam, Trung Quốc bị triệt phá. Cảnh sát nghi ngờ có 10 đứa trẻ bị bắt cóc từng sống ở Tứ Xuyên.

Chu Hiểu Quyên vội vàng gọi cho công an Hà Nam để tìm hiểu sự việc. Sau đó, cô gửi ảnh của Ngọc Lâm cho cảnh sát để đối chiếu. Sau 2 ngày chờ đợi, công an Hà Nam cho biết, một trong những đứa trẻ bị đường dây này bắt cóc có đôi mắt giống Ngọc Lâm. Khi có tia hy vọng nhen nhóm, vợ chồng Hiểu Quyên lên đường để tới Hà Nam.

Hiểu Quyên và đứa bé bị nhận nhầm do kết quả xét nghiệm ADN sai. (Ảnh: QQ).

Nhớ lại thời điểm đó, Hiểu Quyên thừa nhận, vợ chồng cô không nuôi nhiều hy vọng. Bởi, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Sau khi Ngọc Lâm bị bắt cóc, nhiều lần cô nhận được tin báo có đứa trẻ giống con mình nhưng kết quả đều không phải.

Sau khi tới Hà Nam, với sự hướng dẫn của công an, Chu Hiểu Quyên đến gặp đứa trẻ được cho là con trai cô. Qua cái nhìn ban đầu, Hiểu Quyên cho rằng đó không phải là con trai mình.

Tuy nhiên, chồng cô tin rằng đó chính là Ngọc Lâm từng bị bảo mẫu bắt cóc. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, bé trai là con trai của vợ chồng Hiểu Quyên. Phía công an khẳng định không thể có chuyện sai sót trong quá trình xét nghiệm.

Từ ngày tìm được con, vợ chồng Hiểu Quyên lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Bởi, đứa bé vốn không được quan tâm, dạy dỗ từ bé nên nghịch ngợm, lười học. Cô phải dành nhiều thời gian, tiền bạc để đồng hành cùng con, chăm lo việc học. Trong khi đó, chồng cô quá chán nản thêm sự nghiệp không được như ý nên mâu thuẫn ngày càng tăng lên dẫn đến cặp đôi quyết định ly hôn.

Đau khổ vì kết quả ADN

Tuy vậy, cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, đứa trẻ này vẫn không phải là con đẻ của vợ chồng Hiểu Quyên do kết quả xét nghiệm ADN sai.

Tháng 1/2018, một người phụ nữ tên là Hà Tiểu Bình ở Tứ Xuyên trình báo với cảnh sát về việc muốn giúp đứa con mà cô đang nuôi dưỡng có thể tìm lại cha mẹ ruột.

Hà Tiểu Bình chính là bảo mẫu đã làm việc tại gia đình Hiểu Quyên với chứng minh thư có tên La Tuyên Cúc. Cô ta bắt cóc đứa bé về nuôi và đặt tên giống với con trai đã qua đời là Lưu Kim Tâm. Được biết, sau khi lấy chồng sớm, Tiểu Bình sinh được 2 đứa con nhưng đều lần lượt qua đời. Vì vậy, cô ta nảy ra âm mưu bắt cóc một đứa trẻ về nuôi. .

Xâu chuỗi lại lời trình báo của nữ bảo mẫu, cảnh sát tìm đến nhà của Hiểu Quyên đề nghị hợp tác điều tra nhằm sớm tìm ra gia đình của bé trai. Kết quả xét nghiệm cho thấy, Kim Tâm và vợ chồng Hiểu Quyên có mối quan hệ huyết thống.

Những ngày tháng sống cùng Hà Tiểu Bình, Kim Tâm trải qua không ít vất vả do thiếu sự quan tâm, chăm sóc. Trước khi học hết cấp 2, Kim Tâm xin nghỉ để đi làm, kiếm sống.

Hiểu Quyên và con trai ruột đoàn tụ. (Ảnh: QQ).

Năm 2017, Kim Tâm từng tính chuyện cưới xin với bạn gái, nhưng mọi sự chẳng thành, do hai bên tranh cãi chuyện hồi môn. Vì sự nghiệp không thành công, tình yêu lại dang dở, Kim Tâm say khướt suốt ngày, lười làm việc, dần dần rơi vào ảo giác, luôn nghĩ mọi người xung quanh coi thường mình.

"Cô ấy không chỉ hủy hoại gia đình, hủy hoại cuộc đời tôi mà còn hủy hoại cả con trai tôi", Chu Hiểu Quyên đau đớn thốt lên sau khi nghe con trai ruột kể về những tháng ngày đã qua.

Chu Hiểu Quyên không ít lần muốn kiện Hà Tiểu Bình. Tuy nhiên, Kim Tâm liên tục can ngăn vì nhớ tới công ơn nuôi dưỡng suốt hơn 20 năm của "người bảo mẫu".

Khi được phóng viên phỏng vấn, Lưu Kim Tâm cho biết, từ lâu, anh và mẹ nuôi ít sống chung, cho nên mối quan hệ mẹ con không gắn bó. Tuy vậy, Kim Tâm cũng không hề muốn mẹ ruột đưa sự việc ra pháp luật.

Bên cạnh đó, giữa Lưu Kim Tâm và mẹ đẻ Chu Hiểu Quyên cũng không có được tình mẫu tử gắn bó. Mẹ không muốn anh sống trong tình trạng rượu chè be bét, còn Kim Tâm không hề muốn mẹ giám sát chặt chẽ cuộc sống riêng tư của mình.

Theo thời gian, Kim Tâm cũng dần dần thay đổi. Anh chí thú làm ăn, mở cửa hàng lẩu ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc cùng với người anh họ. Kim Tâm muốn nỗ lực để chứng minh cho mọi người thấy được khả năng vươn lên của bản thân.

Về đứa con mà gia đình Hiểu Quyên đã nhận do kết quả ADN sai, người phụ nữ này vẫn coi như con ruột. Chàng trai cũng không muốn tìm lại gia đình thật, vì không muốn cuộc sống bị xáo trộn thêm lần nữa.

Theo Sina/QQ