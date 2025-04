Vụ cháy hai người tử vong ở Hà Nội: Hàng xóm kể lại phút gào thét báo cháy

Chiều 13/4, gần một ngày sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại phố Trung Liệt (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội), chị Kiều Oanh - một người dân sống gần hiện trường - vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những khoảnh khắc kinh hoàng trong đêm.

Khoảng 2h cùng ngày, trên đường trở về nhà sau khi giải quyết công việc cá nhân, chị Oanh đi cùng một người bạn thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lách tách vang lên gần khu vực nhà mình. Nhìn quanh, chị phát hiện khói bốc lên từ tầng 1 căn nhà số 8, cách nhà chị không xa.

"Lúc đấy lửa còn nhỏ, bốc cháy gần khu vực cửa ra vào", chị Oanh kể.

Đọc được nhiều bài báo về các vụ cháy nhà trong đêm khiến nhiều người chết vì ngạt khói trong lúc ngủ quên, chị Oanh hoảng loạn, lúng túng không biết làm gì. Phút sau chị định thần lại, lập tức chạy đến từng nhà xung quanh nhà số 8 đập cửa hô hoán mọi người dậy để cứu hỏa, đồng thời di chuyển tài sản phòng trường hợp cháy lan.

Chị Oanh kể lại giây phút đập cửa từng nhà báo cháy lúc nửa đêm (Ảnh: Phong Vũ).

"Lúc ấy hai người phụ nữ sống ở ngôi nhà số 6 sát nhà số 8 tỉnh dậy dắt xe máy để sát khu vực tường ngăn cách hai nhà ra khu vực khác tránh cháy lan. Được một lúc thì nhiều thanh niên trong xóm cũng nghe thấy tiếng hô cháy dậy giúp đỡ", chị Oanh kể lại.

Theo chị Oanh, mọi người mang bình cứu hỏa mini chạy đến nhà số 8, cố xịt thẳng vào trong đám cháy ở tầng một, mong muốn dập tắt ngọn lửa để gia đình bên trong có thể thoát thân. Tuy nhiên nơi đây để nhiều vật liệu cháy và xe máy của gia đình nên lửa bốc rất nhanh.

Chị Hương, một nhân chứng khác cho biết, ngôi nhà bán vàng mã nên lửa cháy rất nhanh, lửa bắt đầu lan lên tầng 2, bịt lại lối ra vào tầng một.

"Thời điểm đó trong nhà có 5 người", chị Hương cho hay.

Vợ chồng ông Tr.Ph.Đ. (SN 1962) cùng em gái đã nhanh chóng thoát thân qua lối thoát hiểm ở tầng 2 và tầng tum, được hàng xóm hỗ trợ đưa xuống mặt đất an toàn. Tuy nhiên, con trai ông Đ. và vợ, cặp vợ chồng trẻ khoảng 34-35 tuổi không may bị mắc kẹt lại bên trong, do lửa quá lớn và ngạt khói, dẫn đến tử vong tại chỗ.

"Cả gia đình nghe tiếng hô cháy đều đã tỉnh, nhưng không rõ lý do gì con trai và con dâu ông Đ. lại không thể chạy thoát thân", chị Hương thở dài nói.

Đám cháy bốc ra từ tầng một của căn nhà sau đó lan lên tầng hai, con dâu và con trai của chủ nhà tử vong (Ảnh: Phong Vũ).

Trước đó, khoảng 2h37 ngày 13/4, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 8, ngách 14, ngõ 69 phố Trung Liệt, (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội).

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động 6 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp với chính quyền và người dân địa phương triển khai công tác cứu hỏa.

Theo lực lượng cảnh sát, tại thời điểm xảy ra cháy, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà 2 tầng và 1 tum, tạo khói dày đặc và nhiệt độ cao.

3 người trong gia đình may mắn thoát ra ngoài nhờ lối thoát hiểm tại tầng 2 và tầng thượng, được người dân hỗ trợ đưa xuống đất an toàn. Tuy nhiên, bên trong ngôi nhà vẫn còn người bị mắc kẹt.

Đến khoảng 3h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng sau đó phát hiện thi thể 2 nạn nhân tại khu vực hiện trường.

Trước vụ việc nghiêm trọng này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Đống Đa và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan chức năng xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.