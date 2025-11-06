Ông bố gây sốt nhờ đôi chân thon dài, được các hãng thời trang nữ săn đón

Người đàn ông này họ Từ (31 tuổi), sống tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc). Anh cao 1,77m, nặng 60kg, gần đây trở thành hiện tượng vì những video khoe đôi chân dài và vóc dáng mềm mại.

Trên nền tảng Douyin (mạng xã hội ở Trung Quốc), tài khoản của anh Từ hiện có khoảng 15.000 người theo dõi. Nội dung anh đăng tải thường là các đoạn video mặc váy ngắn, trang phục nữ tính hoặc nhảy múa, khoe đôi chân thon dài. Thỉnh thoảng, anh còn đội tóc giả để hoàn thiện phong cách.

Anh Từ gây chú ý bởi sở hữu đôi chân thon dài, nữ tính (Ảnh: South China Morning Post).

Điều đặc biệt là tài khoản này do anh Từ cùng vợ đồng quản lý. Người vợ không chỉ ủng hộ chồng trong công việc sáng tạo nội dung mà còn rất “tự hào” về đôi chân của chồng ngoài đời.

“Tôi vẫn hay nói với vợ rằng mình chưa từng nghĩ sẽ kiếm sống được nhờ… đôi chân”, anh Từ chia sẻ.

Trước những nghi ngờ từ cộng đồng mạng, cho rằng anh dùng ứng dụng kéo dài chân, anh Từ khẳng định không hề can thiệp chỉnh sửa hình ảnh. Anh tiết lộ đôi chân của mình được “thừa hưởng từ gen di truyền của mẹ”, hoàn toàn tự nhiên, không tập luyện.

Anh cho biết nhiều người còn nhắn tin hỏi anh về bí quyết để có đôi chân đẹp, nhưng anh luôn thành thật đáp: “Thật ra tôi cũng chẳng biết bí quyết gì đâu”.

Anh Từ nói thêm, anh vốn có dáng người gầy từ nhỏ. Khi còn học trung học, anh không ít lần ngại ngùng vì nhận được lời khen về đôi chân của mình. “Ngày đó, khi người khác khen chân tôi đẹp, tôi tưởng họ đang trêu chọc tôi”, anh kể.

Nhiều hãng quần ôm, quần nữ muốn hợp tác với anh Từ (Ảnh: South China Morning Post).

Cơ duyên giúp anh bước vào công việc người mẫu đến khá tình cờ. Khi còn làm nhân viên thiết kế 3D cho một công ty quảng cáo, anh được sếp đề nghị làm mẫu thử cho chiến dịch quảng bá quần tất để tiết kiệm chi phí thuê người mẫu.

Không ngờ, loạt ảnh thành công vượt mong đợi, đến mức khách hàng còn không nhận ra đôi chân đó là của đàn ông. Sau khi công ty phá sản, anh Từ ở nhà chăm con và bắt đầu phát triển kênh mạng xã hội.

Chính quyết định này đã giúp anh được nhiều hãng quần tất, quần bó và quần nữ tìm đến hợp tác quảng cáo. Anh không tiết lộ thu nhập cụ thể, nhưng thừa nhận công việc này mang lại nguồn tài chính ổn định.

Một số thương hiệu thời trang nữ cũng mời anh chụp ảnh, dù anh cho biết mình có thân hình cao và phần thân trên rộng, nên không phải kiểu dáng trang phục nào cũng phù hợp với anh.

Về dự định sắp tới, anh Từ nói bản thân chỉ muốn tập trung vào việc giới thiệu trang phục một cách chuyên nghiệp, không có ý định livestream để thu hút thêm sự chú ý.

Hiện tượng “ông bố chân dài” khiến dư luận vừa ngỡ ngàng vừa thích thú. Nhiều người để lại bình luận, bày tỏ sự bất ngờ và không tiếc lời khen ngợi anh Từ. “Tôi thật sự bị thuyết phục mua chiếc váy mà anh ấy mặc trong video”, một người bình luận.