Ôm tiền tỷ đền bù siêu dự án khu đô thị, người Hà Nội lên kế hoạch an cư

Sáng sớm ngày 4/6, con ngõ nhỏ dẫn vào nhà văn hóa thôn Đoàn Kết, xã Thanh Oai (Hà Nội) đã tấp nập người ra vào.

Hơn 40 chủ hộ cùng người thân theo thông báo có mặt đông đủ để làm thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (tên gọi cũ là Khu đô thị thể thao Olympic).

Một số người cho biết vừa tranh thủ phơi thóc sớm để đến cho kịp giờ. Với họ, đây đã là vụ mùa cuối cùng…

Những mảnh ruộng gắn bó cả đời người

Gia đình ông Dương Văn Chiến (thôn Đoàn Kết) có khoảng 2,4 sào ruộng, trong đó 2 sào (hơn 700m2) nằm trong diện thu hồi để thực hiện dự án.

Sau khi dự án triển khai, gia đình ông chỉ còn hơn 100m2 đất nông nghiệp nằm bên kia đường, phần diện tích này hiện chưa thuộc quy hoạch.

Suốt nhiều năm qua, hai vợ chồng ông Chiến gắn bó với đồng ruộng, canh tác đều đặn 2 vụ lúa mỗi năm. Diện tích ruộng không lớn nhưng đủ cung cấp lương thực cho gia đình 4 người. Ngoài làm ruộng, vợ ông tranh thủ làm nghề chằm vành nón truyền thống tại địa phương để có thêm thu nhập.

Người dân thôn Đoàn Kết nhận tiền đền bù dự án sáng 4/6.

Theo phương án đền bù, gia đình ông Chiến nhận khoản bồi thường gần 1 tỷ đồng. Đây là số tiền lớn đối với gia đình, song ông cho biết hai vợ chồng chưa có ý định kinh doanh hay đầu tư vào lĩnh vực nào.

"Chúng tôi chỉ tính sửa sang lại nhà cửa một chút, số còn lại gửi ngân hàng. Người nông dân quen làm ruộng, giờ bảo chuyển sang làm việc khác cũng không biết làm gì. Gia đình mừng vì được nhận số tiền lớn nhưng cũng lo vì phải tính toán sử dụng hợp lý", ông nói.

Dù lo lắng, ông Chiến cho biết vẫn rất vui khi nhận được tiền đền bù.

Phơi xong mẻ lúa vừa thu hoạch để kịp đón nắng buổi sáng, ông Trịnh Đình Tân (60 tuổi) vội vàng di chuyển đến nhà văn hóa thôn Đoàn Kết nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ngồi ở hàng ghế cuối trong hội trường, người đàn ông nhiều lần mở lại tờ giấy ghi chi tiết phần diện tích đất nông nghiệp nằm trong dự án rồi nhẩm tính số tiền.

Vụ mùa đang thu hoạch có lẽ là vụ lúa cuối cùng mà vợ chồng ông canh tác trên phần đất ruộng đã gắn bó nhiều thập kỷ. Hai sào ruộng của gia đình đều nằm trong ranh của đại dự án. Sau khi nhận tiền đền bù, gia đình ông không còn đất canh tác. Song ông Tân cho biết, quyết định nhường đất cho dự án không phải quá khó khăn.

Ông Tân thực hiện các thủ tục trước khi nhận tiền đền bù.

"Hai con trai tôi đều không theo nghề nông. Tôi đã 60 tuổi, không còn đủ sức khoẻ để cấy cày như trước. Khi có chủ trương thu hồi đất để làm dự án, gia đình rất đồng tình. Tôi cũng chỉ trồng lúa được vài năm nữa vì đã có tuổi rồi", ông Tân chia sẻ.

Dù được nhận số tiền lớn, ông Tân không tránh khỏi cảm giác bâng khuâng khi chia tay với những thửa ruộng đã gắn bó cả đời.

"Tiếc thì có tiếc... Bây giờ nhận một số tiền lớn về nhà, nếu không biết tính toán thì vài năm cũng hết", ông trăn trở.

Với số tiền đền bù gần 1 tỷ đồng nhận được, vợ chồng ông sẽ dành phần lớn hỗ trợ vốn cho 2 con làm ăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Công tác chi trả tiền bồi thường cho hơn 40 hộ dân tại thôn Đoàn Kết được triển khai cẩn trọng. Người đến nhận tiền là đại diện hộ gia đình phải mang theo căn cước công dân và giấy chứng nhận bản gốc để đối chiếu số liệu. Đến khoảng 10h, gần 30 hộ dân đã hoàn tất nhận tiền đền bồi thường và ra về.

Mỗi lần, thấy có người bước xuống từ khu trả tiền, ai cũng tò mò hỏi: “Được bao nhiêu?”. Có người thì thắc mắc, người nhận dùng tiền vào việc gì, đem gửi tiết kiệm, xây nhà hay chia cho con cái ra sao…

Người dân chờ tới lượt nhận tiền với nhiều tâm trạng.

Dù chờ đợi hơn 2 tiếng, bà Lê Thị Canh (75 tuổi) vẫn không cảm thấy nóng ruột. Bà trầm tư ôn lại những câu chuyện gắn bó với ruộng đồng cùng những người hàng xóm.

Người phụ nữ cho biết, trong lòng có chút trống trải khi nghĩ đến việc nhận về số tiền hàng trăm triệu đồng, nhưng không còn đất để trồng cấy.

Do tuổi cao, mấy năm nay, bà để phần ruộng cho các con và các em trồng lúa. Khi nắm thông tin về việc thu hồi đất phục vụ dự án, bà cũng như nhiều người dân trong thôn rất bất ngờ nhưng cũng đồng tình ủng hộ.

Bà dự kiến sẽ chia số tiền nhận được cho 4 người con để các con có chút vốn liếng. “Đây là số tiền lớn nhất tôi từng có trong đời, nhưng khi nhận cũng ngổn ngang nhiều cảm xúc”, người phụ nữ 75 tuổi nói.

Bà Canh cho biết, trong lòng có chút trống trải khi không còn đất canh tác.

Mong muốn được hỗ trợ sinh kế khi không còn đất canh tác

Gắn bó với thôn Đoàn Kết gần 60 năm, ông H. cũng mang tâm trạng hồi hộp như nhiều người dân khi có mặt tại điểm nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Gia đình ông có 2 sào đất nông nghiệp nằm trong phạm vi thu hồi để thực hiện dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội nên được nhận gần 800 triệu đồng. Theo ông, nhiều năm nay diện tích đất này không còn được canh tác do các thành viên trong gia đình đã chuyển sang làm nghề khác.

Nhớ lại thời điểm nghe thông tin về dự án, ông H. cho biết cả gia đình đều bất ngờ. Với một người lao động chân tay, quanh năm tích cóp từng đồng để trang trải cuộc sống, ông chưa từng nghĩ sẽ có ngày được nhận một khoản tiền lớn như vậy.

“Đây là dự án quy mô lớn nhất mà tôi từng biết trên địa bàn thôn. Tôi kỳ vọng khi dự án được triển khai, diện mạo quê hương sẽ ngày càng khang trang, đời sống người dân cũng văn minh hơn”, ông chia sẻ.

Chứng kiến nhiều người dân tay xách những túi tiền lớn, người đàn ông không giấu được những suy nghĩ trăn trở. Theo ông, điều quan trọng không chỉ là số tiền nhận được hôm nay mà còn là cách mỗi gia đình sử dụng khoản tiền ấy trong tương lai.

Dù trong lòng lo lắng, song những người dân thôn Đoàn Kết khi được hỏi đều bày tỏ kỳ vọng vào những tín hiệu tích cực mà siêu dự án này đem lại.

Ông Dương Văn Chiến cho rằng, việc triển khai dự án là xu thế phát triển tất yếu khi địa phương ngày càng đô thị hóa. Ông mong muốn, dự án sẽ góp phần thay đổi diện mạo quê hương, tạo thêm việc làm và cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ.

"Người dân ai cũng mong quê hương phát triển, đẹp đẽ hơn", ông bày tỏ.

Nhiều hộ dân nhận số tiền trên dưới 1 tỷ đồng.

Nhìn về tương lai, ông Trịnh Đình Tân cũng như nhiều bà con trong thôn mong muốn dự án sẽ được triển khai đúng mục đích và phát huy hiệu quả.

"Nếu dự án mang lại lợi ích cho địa phương, cho thành phố và đất nước thì người dân chúng tôi sẵn sàng ủng hộ", ông nói.

Người đàn ông cho biết, trước đây, ngoài sản xuất nông nghiệp, gia đình duy trì chăn nuôi và nấu rượu để tăng thêm thu nhập. Bởi vậy, khi không còn đất để trồng lúa, ông hy vọng sẽ có các chính sách hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm cho người dân sau thu hồi đất.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Trọng Biên, Trưởng thôn Đoàn Kết (xã Thanh Oai, Hà Nội), cho biết, trước khi tổ chức chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân có đất thuộc diện thu hồi phục vụ dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, thôn đã phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo quá trình chi trả diễn ra an toàn, thuận lợi.

Hơn 40 hộ dân của thôn Đoàn Kết nhận bồi thường với tổng số tiền khoảng 36 tỷ đồng.

Theo ông Biên, sáng 4/6, hơn 40 hộ dân của thôn Đoàn Kết đã nhận tiền bồi thường với tổng số tiền khoảng 36 tỷ đồng. Trong đó, hộ nhận mức cao nhất hơn 1 tỷ đồng.

Vị trưởng thôn cho biết, trước thời điểm nhận tiền, nhiều người dân không khỏi băn khoăn về sinh kế khi diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm hơn đến việc đào tạo nghề, tạo việc làm trong thời gian tới.

Dù vậy, bà con đều đồng thuận, ủng hộ chủ trương triển khai dự án với kỳ vọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

“Thực hiện chỉ đạo của địa phương, chúng tôi đã tuyên truyền, vận động người dân sử dụng khoản tiền bồi thường một cách hợp lý, hiệu quả; đồng thời nhắc nhở các gia đình quan tâm, định hướng con em tránh xa các tệ nạn xã hội”, ông Biên chia sẻ.