Ô tô đi theo Google Maps bị cuốn trôi: Nhân chứng kể tiếng kêu cứu giữa đêm

Như Dân trí đã thông tin, tối 22/6, một tài xế lái ô tô Hyundai Santa Fe chở cả gia đình 5 người không may gặp đường ngập và bị lũ cuốn trôi... Sự việc xảy ra trên địa bàn xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Sau sự việc, 5 nạn nhân gồm ông ngoại, hai vợ chồng và hai con nhỏ đều thoát thân kịp thời, nhận được sự giúp đỡ của bà con địa phương.

Được biết, con trai của anh L.Q. (trú ở thôn Minh Thái 1, xã Thái Sơn) là nhân chứng đầu tiên phát hiện sự việc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Q. cho biết, tối 22/6, trời mưa tầm tã khiến nước trên suối Làng Liệu phía sau nhà dâng cao, chảy cuồn cuộn.

"Khoảng 21h, con trai tôi đi ra sau nhà, tình cờ nghe tiếng kêu cứu vang vọng giữa đêm tối.

Cháu hốt hoảng chạy vào nhà báo tin. Tôi gọi thêm hàng xóm đến hỗ trợ, kịp thời ứng cứu các nạn nhân", anh Q. cho biết.

Thời điểm người dân địa phương có mặt, các nạn nhân đều đã thoát được ra ngoài. Hai cháu nhỏ cố bám vào bụi tre ven suối giữa biển nước mênh mông, toàn thân ướt sũng.

Nhắc lại sự việc tối 22/6, chị Hứa Thị Ngọc (trú tại thôn Minh Thái 1) vẫn chưa quên được khoảnh khắc mọi người tìm thấy 5 người sau khi thoát ra khỏi ô tô gặp nạn. Lúc được đưa vào nhà dân an toàn, các nạn nhân đều sợ hãi, cảm thấy như từ "cõi chết trở về".

Qua trò chuyện, chị Ngọc được biết, dịp cuối tuần, hai vợ chồng chủ xe đưa các con về quê ở Quảng Ninh chơi. Chiều 22/6, cả gia đình cùng ông ngoại di chuyển theo quốc lộ 2 để quay trở lại Hà Giang

Trên đường về, một đoạn đường bị ngập nước nên hai vợ chồng chọn lối đi khác. Do rẽ nhầm đường, tài xế đã chạy xe men theo con suối Làng Liệu, không ngờ gặp đoạn nước sâu.

"Nước dâng cao, trời tối như mực, một bên bánh xe bị chệch xuống suối. Vài phút sau, chiếc xe mất phanh rồi bị cuốn trôi. May mắn ô tô có cửa sổ trời nên các thành viên nhanh chóng đập kính, lần lượt thoát ra ngoài", chị Ngọc cho biết.

Xót xa trước hoàn cảnh của các nạn nhân, người dân thôn Minh Thái 1 đã nhanh chóng mang chăn ấm, quần áo đến hỗ trợ. Một số bà con còn mua cháo, chuẩn bị đồ ăn giúp họ trấn tĩnh, sớm vượt qua cú sốc.

Theo chị Ngọc, ít phút sau khi 5 nạn nhân được cứu, một cơn mưa lớn ập xuống. Nếu chậm chân, nước dâng cao, họ sẽ khó có thể giữ được tính mạng giữa dòng lũ dữ.

"Sau cơn mưa lớn, ô tô bị cuốn trôi thêm 10-15m nữa. Hiện, chiếc ô tô đã được cẩu lên khỏi suối trong tình trạng bị hư hỏng nặng", nhân chứng này cho biết thêm.

Đêm 22/6, 5 nạn nhân ngủ tại nhà của vợ chồng chị Ngọc. Sáng 23/6, cả gia đình nói lời cảm ơn và bày tỏ sự xúc động khi được giúp đỡ của bà con địa phương.

"Đều là người Việt Nam, nhìn họ gặp hoạn nạn, chúng tôi không nỡ lòng nào bỏ rơi. May mắn cả 5 thành viên trong gia đình đều bình an", chị Ngọc chia sẻ.

Trước đó, lãnh đạo UBND xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang xác nhận có sự việc một tài xế lái ô tô Hyundai Santa Fe chở cả gia đình 5 người đi theo Google Maps, không may gặp đường ngập và bị lũ cuốn trôi.

"Rất may khi đó chiếc ô tô bị lũ cuốn trôi nhưng mắc kẹt tại bờ tre, cả 5 người đều được người dân ra cứu giúp và thoát nạn an toàn. Chiếc ô tô tới sáng nay sẽ được cẩu kéo. Đêm qua trời mưa rất to làm nhiều tuyến đường bị ngập", lãnh đạo UBND xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang nói thêm.