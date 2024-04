Nỗi khổ ngày nghỉ lễ: Hỏi 10 khách sạn vẫn không tìm được phòng nghỉ

Kỳ nghỉ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày, cộng với thời tiết nắng nóng nên các điểm vui chơi giải nhiệt như bãi tắm, khe suối tại Nghệ An luôn trong trạng thái đông đúc, quá tải. Các dịch vụ kèm theo như ăn uống, nghỉ dưỡng cũng "nóng" theo.

Không chỉ ở các khu du lịch, địa điểm có tiếng trong tỉnh Nghệ An mà ở một số điểm nghỉ dưỡng mới khai phá, nếu không đặt trước, du khách khó có một đợt nghỉ trọn vẹn...

Ngày nghỉ lễ, bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) đông nghịt khách (Ảnh: Hoàng Lam).

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, chị Phan Thị Thanh (38 tuổi, huyện Yên Thành, Nghệ An) lên kế hoạch cho gia đình đi chơi. Thay vì chọn những nơi đông đúc như Cửa Lò, Bãi Lữ..., chị Thanh quyết định đưa cả nhà tới biển Quỳnh Nghĩa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), hi vọng ở đây sẽ thông thoáng, dễ thở hơn.

Trái với suy nghĩ của chị Thanh, sự thông thoáng về đường sá biến mất khi xe rẽ vào đường ven biển. Cả dãy xe kéo dài, nhích từng chút vì người đi du lịch quá đông. Vật vã mãi, gia đình chị cũng tới được nhà hàng đã đặt trước, tạm gửi đồ đưa các cháu nhỏ xuống biển tắm.

Bờ biển còn hoang sơ bằng phẳng, người tắm khá đông. Đoàn 10 người lớn lẫn trẻ con tắm vội vàng vì càng về chiều, sóng biển càng lớn.

Đường đến các điểm vui chơi nghỉ dưỡng mới khai phá cũng trong tình trạng kẹt cứng, nhích từng chút (Ảnh: Hoàng Lam).

Tắm mát xong, đến phần ăn uống cũng vật vã không kém. Vì nhà hàng đông khách, chị Thanh phải xắn tay vào dọn dẹp để có chỗ ngồi cho gia đình mình. Bù lại, hải sản ngon, tươi, giá phải chăng nên mọi bực dọc trước đó vì chen chúc tan biến.

Cũng bởi chủ quan, khu vực này ít người tới nên chị Thanh không đặt phòng nghỉ trước. Vì có kế hoạch ở lại để sáng mai ngắm mặt trời mọc và khám phá hang nước gần đó, chị Thanh gọi điện hỏi phòng nghỉ. Tuy nhiên, các khách sạn, nhà nghỉ xung quanh đã kín phòng.

Nhờ chủ nhà hàng tìm phòng cũng không được, chị Thanh được người bạn giới thiệu sang một số nhà nghỉ ở xã Quỳnh Bảng cách đó khoảng 10km và trên thị trấn Diễn Châu nhưng đều nhận được câu trả lời "thông cảm, đã hết phòng".

Khách trải chiếu chen chúc tại một nhà hàng ven biển Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu (Ảnh: Hoàng Lam).

"Tôi gọi đến 10 khách sạn, nhà nghỉ vẫn không kiếm được phòng nghỉ qua đêm. Bọn trẻ thì vẫn tha thiết ở lại để mai đi chơi tiếp, tôi gọi mấy nhà nghỉ ở huyện Diễn Châu bên cạnh cũng không có nên cả nhà phải kéo nhau về, kỳ nghỉ coi như kết thúc sớm", chị Thanh chia sẻ.

Đến ngày thứ 3 của kỳ nghỉ, gia đình anh Hoàng Văn Chiến (35 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An) mới quyết định đi chơi, vì nghĩ thời điểm này các khu vui chơi cũng đã vãn khách.

Để có kỳ nghỉ đúng nghĩa, anh "loại" các khu vực đông đúc, quá tải mấy ngày qua như Cửa Lò, dù gần nhà hơn mà chọn ra khu biển xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu. Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược với dự tính của anh.

Các dịch vụ kèm theo như ăn uống, nhà nghỉ cũng quá tải (Ảnh: Hoàng Lam).

"Lúc tôi đến thì thấy còn ít người, chắc trời còn nắng quá. Gửi xe trước khách sạn, họ bảo đang còn nhiều phòng nên tôi nghĩ ăn uống, tắm rửa xong vào lấy phòng nghỉ cũng được. Ai ngờ tầm 20h, quay lên thì khách sạn hết phòng, hỏi thêm mấy nơi nữa cũng không có nên chạy về Vinh luôn, mãi 23h mới về đến nơi, mệt lả người", anh Chiến ngán ngẩm.

Kỳ nghỉ kết thúc sớm hơn dự định, gia đình anh Chiến quyết định 2 ngày cuối của kỳ nghỉ lễ sẽ "nghỉ tại gia".

"Thời tiết quá nắng nóng, nhà lại có con nhỏ nên mở điều hòa suốt ngày. Chiều tối, gà sẵn trong chuồng rồi, thiết kế ngay món gà nướng trải lá chuối uống bia nữa, cả nhà quây quần, đỡ phải chen chúc", anh Chiến nói.