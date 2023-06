Những điểm đến thiên nhiên lý tưởng thực hành yoga tại Hà Nội

Trái ngược với bốn bức tường trong phòng tập máy lạnh, những nơi có phong cảnh đẹp, thoáng đãng sẽ giúp người tập yoga nạp thêm nhiều năng lượng tự nhiên tươi mới, tăng sự tập trung, giúp tâm trí thư thái hơn.

Dưới đây là những địa điểm quen thuộc tại Hà Nội, không cần đi xa, bạn cũng có thể thực hành yoga hàng ngày với thiên nhiên.

Hồ Gươm

Hồ Gươm luôn nhộn nhịp không khí thể thao vào mỗi buổi sớm tinh mơ (Ảnh: BTC).

Khi các con phố còn tĩnh lặng chìm trong giấc ngủ thì quanh Hồ Gươm đã nhộn nhịp không khí thể thao. Buổi sáng, mà phải là rất sớm, đây là lúc người Hà Nội, không chỉ người dân ven hồ, mà nhiều người ở khá xa, đổ về đây để đón ngày mới với những bài tập thể dục dưỡng sinh, những vòng đi bộ hoặc bài tập yoga cười hay yoga thiền định…

Không gian yên bình, mát mẻ của Hồ Gươm giúp việc tập yoga hiệu quả hơn (Ảnh: BTC).

Vì thế, mỗi sáng tinh mơ ở Hồ Gươm luôn là trải nghiệm thú vị. Không gian tĩnh mịch, mọi người cùng tập luyện thể dục trong bầu không khí trong lành và cũng là lá phổi xanh giữa trung tâm Thủ đô.

Công viên Thống Nhất

Hà Nội không chỉ là thiên đường ẩm thực thu hút du khách trong nước và quốc tế mà còn hấp dẫn bởi những công viên tuyệt đẹp, trong lành, yên tĩnh.

Công viên Thống Nhất là một trong những công viên lớn nhất ở Hà Nội, có hồ Bảy Mẫu nằm ở trung tâm, tiếp giáp với 4 con phố: Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Duẩn và Đại Cồ Việt.

Nằm trong công viên Thống Nhất, hồ Bảy Mẫu được lấy tên như diện tích là một trong những "lá phổi" điều tiết khí hậu khu vực quận Hai Bà Trưng.

Với không gian rộng lớn được chia làm nhiều khu vực riêng biệt, công viên là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn thư giãn, vui chơi hay tham gia các hoạt động ngoài trời như: yoga, chạy bộ, cầu lông, đá cầu, thể dục nhịp điệu…

Công viên Cầu Giấy

Công viên Cầu Giấy sở hữu diện tích cây xanh nhiều, rộng rãi, thoáng đãng cùng một hồ nước chạy dọc theo chiều dài khuôn viên mang đến cảm giác càng thêm tươi mát cho du khách mỗi lần ghé đến đây. Đây là điểm hẹn của người dân thủ đô vào mỗi buổi sáng và mỗi dịp cuối tuần.

Công viên Cầu Giấy được thiết kế và chia làm 3 khu riêng biệt: khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em, khuôn viên nâng cao sức khỏe thể dục thể thao và quảng trường.

Trong đó, khu vực rèn luyện sức khỏe luôn có sự góp mặt của những đội nhóm đá cầu, đánh cầu lông, các lớp tập thể dục nhịp điệu, yoga hay dưỡng sinh vào mỗi buổi sáng.

Công viên Cầu Giấy với hàng nghìn cây xanh bao quanh hồ nước trong lành.

Vườn Quốc gia Ba Vì

Cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 60km, Ba Vì nổi tiếng là điểm đến lý tưởng dành cho du khách yêu thích không khí trong lành mát mẻ cùng khung cảnh hoang sơ, hùng vỹ của thiên nhiên núi rừng.

Nơi đây có hệ động thực vật phong phú và đa dạng, phù hợp để nghỉ dưỡng hoặc khám phá cho nhiều lứa tuổi. Bạn có thể cắm trại hoặc trekking và kết hợp các hoạt động tăng cường thể chất như yoga với thiên nhiên, chạy bộ, leo núi.

Nhờ có nhiều hoạt động và không mất nhiều thời gian di chuyển, Ba Vì trở thành điểm đến thanh bình cuối tuần. Từ trung tâm Hà Nội, bạn mất hơn một giờ di chuyển bằng xe máy hoặc xe buýt, ôtô riêng. Từ tháng 4 đến tháng 10, nơi đây thích hợp để trốn khỏi không khí nóng bức và ngột ngạt của thành phố.

Hồ Quan Sơn

Nếu muốn có một nơi du ngoạn, cắm trại cuối tuần hoặc tìm về thiên nhiên với các bài tập rèn luyện thể chất như yoga, thiền, chèo thuyền… không phải đi xa Hà Nội mà vẫn đem lại cảm giác mới mẻ thì hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức chính là địa điểm thú vị mà bạn nên thử trải nghiệm.

Cách Hà Nội chưa đầy 50km, vì thế bạn hoàn toàn có thể đến đây bằng xe máy để có thể trải nghiệm cảm giác của các "phượt thủ" trên đường đi.

Phong cảnh nơi đây được hòa quyện giữa những ngọn núi đá vôi sừng sững, trên mặt hồ là những thảm thực vật đa dạng như súng, sen… (Ảnh: Đinh Văn Linh).

Thời điểm thích hợp nhất để du lịch hồ Quan Sơn là tầm giữa tháng 5 đến tháng 6. Đây là thời điểm mùa sen nở kín mặt hồ, giống như một khu vườn thượng uyển dưới nhân gian.

Ngồi giữa khung cảnh thiên nhiên lộng gió, không còn bị những tiếng còi xe, khói bụi thành thị hay bê tông cốt thép vây quanh, bạn sẽ từng chút thả lỏng bản thân và tìm lại chính mình. Yoga mang đến sự tự do trong tâm hồn, kết nối bạn với thiên nhiên trong lành, giúp bạn trở nên lạc quan hơn, tái tạo niềm vui mới và trạng thái tích cực cho bản thân.

