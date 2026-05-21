Bên bờ sông yên tĩnh ở thành phố Sagamihara (Nhật Bản), hàng chục người Việt kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt nổ bỏng gạo.

Khung cảnh ấy khiến không ít người ngỡ như mình đang ở một vùng quê Việt Nam nhiều năm trước, nơi tiếng máy nổ gạo vang lên luôn kéo theo sự háo hức của đám trẻ nhỏ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Phương Linh, người Việt đang sinh sống tại thành phố Sagamihara cho hay, chị biết thông tin có người tổ chức nổ bỏng gạo qua một hội nhóm cộng đồng người Việt tại Sagamihara.

Người Việt xếp hàng thưởng thức món quà tuổi thơ bất ngờ có mặt ở Nhật Bản (Nguồn: Phương Linh).

Vì rất yêu thích món ăn quà tuổi thơ này nên chị rủ chồng người Nhật Bản đem gạo đi nổ bỏng.

Buổi nổ bỏng bắt đầu từ 14h, khi gia đình chị Phương Linh tới nơi là khoảng 16h đã thấy nhiều người có mặt.

“Lúc tôi đến đã có hơn 40 người đang xếp hàng, đủ mọi lứa tuổi, từ nam nữ tới trẻ nhỏ. Có cả mấy bạn đang mang bầu cũng tới chờ”, chị nói.

Người phụ nữ này cũng cho biết, vì hiếm khi thấy xuất hiện máy nổ bỏng tại khu vực này nên các đồng hương người Việt đem theo rất nhiều gạo, có người mang theo tới 10kg gạo nên các vị khách đến sau phải đợi khá lâu. Chi phí nổ bỏng khoảng 550 yên/kg gạo, tương đương khoảng 90.000 đồng.

“Nhà tôi có 2 vợ chồng và con trai nhỏ nên chỉ nổ khoảng 2kg. Tuy vậy, tôi cũng phải chờ từ 16h đến 19h mới tới lượt”, chị cười.

Máy nổ bỏng do một người Việt lắp tại Nhật Bản (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người sở hữu chiếc máy nổ bỏng này là một lao động người Việt tại Nhật Bản. Anh còn khá trẻ nhưng khiến nhiều người nể phục bởi sự khéo léo và tâm huyết khi tự nghiên cứu, lắp ráp chiếc máy nổ bỏng độc đáo này.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ thiết bị, anh thường chở máy tới nhiều khu vực khác nhau. Khi tìm được địa điểm phù hợp, anh sẽ đăng thông tin lên các hội nhóm cộng đồng người Việt để mọi người tới tham gia.

Không chỉ mang theo máy nổ, anh Tài còn chuẩn bị sẵn nhiều nguyên liệu như gạo, đỗ đen, đỗ xanh, lạc, mì gói cùng các dụng cụ như thau, chậu đựng và cả máy xay để nghiền nhỏ các loại đỗ trước khi trộn với gạo.

Song phần lớn khách thường tự chuẩn bị sẵn gạo và nguyên liệu yêu thích mang đến. Một số người muốn trộn thêm đỗ hoặc nguyên liệu khác thì mua thêm tại chỗ. Có trường hợp hỗn hợp quá nhiều đường, khó nổ, khách sẽ mua thêm gạo từ chủ nhân chiếc máy để điều chỉnh lại độ ngọt phù hợp.

Trong số những người đi nổ bỏng, người tò mò nhất là chồng chị Linh - anh Hiroki.

Ai cũng tranh thủ mang theo nhiều gạo để nổ ăn dần (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy chiếc máy nổ bỏng truyền thống của Việt Nam. Anh quan sát rất kỹ cách máy vận hành và thắc mắc làm thế nào chủ nhân có thể di chuyển chiếc máy cồng kềnh này tới nhiều nơi để phục vụ cộng đồng người Việt.

Không chỉ tò mò về chiếc máy, anh còn ngạc nhiên trước sự háo hức của mọi người. Dường như ai cũng yêu thích món ăn này. Khi nếm thử bỏng gạo, anh thấy bất ngờ vì vị mộc mạc, dễ ăn, ngay cả con trai của hai vợ chồng cũng thích thú ăn liền hai ống bỏng.

Chồng và con chị Linh rất thích bỏng gạo Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chị Linh, điều khiến món ăn dân dã này trở nên đặc biệt là cảm xúc nó mang lại nơi xứ người.

“Tôi rất nhớ món ăn này, đơn giản, dân dã nhưng lại rất ngon. Vì sống xa quê nên khi có cơ hội ăn lại món ăn tuổi thơ, ai cũng thích. Nhiều gia đình còn đưa con nhỏ vì muốn lưu giữ cho các con một phần ký ức về quê hương Việt Nam. Ai cũng muốn con biết đến những món ăn từng gắn bó với tuổi thơ người Việt”, chị nói.

Khung cảnh thú vị xuất hiện ở Nhật Bản (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Do máy chạy khá ồn nên nhóm nổ gạo không đặt gần khu dân cư mà lựa chọn khu vực gần bờ sông, xung quanh ít nhà dân để đặt máy.

Hầu hết khách tới nổ bỏng là người Việt Nam. Những cuộc trò chuyện bằng tiếng Việt vang lên rôm rả tạo cảm giác thân thuộc khó tả.

“Mọi người không quen biết nhau nhưng cứ trò chuyện, hỏi han rất tự nhiên như hàng xóm. Mấy đứa trẻ thì cầm bỏng chạy nhảy nô đùa khắp nơi. Tôi cứ ngỡ mình đang ở Việt Nam vậy. Ở xứ người, không phải lúc nào cũng có những khoảnh khắc như thế”, chị Linh nói.