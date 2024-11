Người Việt giữa tuyết rơi kỷ lục ở Hàn Quốc: Áo đông đá, tóc hóa băng

Đi bộ 3km vì tuyết rơi khiến xe buýt không thể di chuyển

Đầu tuần, Trần Hường nhận được thông báo từ cơ quan khí tượng về đợt tuyết rơi đầu tiên tại Hàn Quốc trong mùa đông năm nay.

Sáng 26/11, cô rời Seoul đến Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc), cách thủ đô khoảng 2 tiếng đi xe buýt. Chiều tối, tuyết bất ngờ rơi dày, nhiệt độ nhanh chóng giảm từ mức 3-4 độ C xuống ngưỡng dưới 0 độ C. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, tuyết phủ kín đường, các cánh đồng chìm trong màu trắng xóa.

Tuyết rơi dày ở Pyeongtaek, Hàn Quốc gây ảnh hưởng đi lại của người dân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi ra ngoài ăn tối cùng bạn, trên đường trở về, Trần Hường chứng kiến thời tiết xấu đi nhanh chóng. Tuyết rơi dày khiến các con đường bị tắc nghẽn. Xe buýt không thể di chuyển, tài xế yêu cầu hành khách xuống đi bộ.

"Quãng đường 3km về nhà bạn tôi dài vô tận. Toàn bộ chân tay và cơ thể tôi lạnh buốt vì giá rét. Tôi phải lội giữa lớp tuyết dày 12cm, xung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa.

Sáng hôm sau, tôi quay lại Seoul bằng tàu điện. Mọi người không thể lái ô tô do trơn trượt nên lượng khách đi tàu đông gấp 2-3 lần ngày thường", Trần Hường chia sẻ.

Cô gái Việt ở Hàn Quốc với chiếc áo bị đông đá do tuyết rơi (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Về đến Seoul, trước mắt Trần Hường, đường phố và các tòa nhà phủ đầy tuyết trắng. Người đi bộ co ro trong những chiếc áo phao kín mít, cẩn thận nhích từng bước. Đứng trên vỉa hè, cô gái Việt Nam cảm nhận cái lạnh thấm vào da thịt, buốt đầu và khó chịu ở mũi do viêm xoang.

Bước vào căn hộ ấm áp, Trần Hường tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và gội đầu. "Vừa gội đầu xong, chưa kịp sấy tóc, tôi nhận được cuộc gọi từ người giao hàng thông báo xuống nhận hàng nên vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ 5 phút sau, mái tóc ướt của tôi như bị đông đá, cứng đơ. Tuyết rơi không phải là lúc lạnh nhất. Khi tuyết tan, tôi mới cảm nhận rõ cái giá buốt", Trần Hường chia sẻ.

Tuyết rơi dày, phủ kín đường ở Pyeongtaek, Hàn Quốc khiến xe buýt không thể di chuyển tiếp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong đoạn video được cô gái này chia sẻ trên mạng, chiếc áo phông màu trắng vừa được giặt bằng tay, phơi ngoài ban công đã đông cứng như miếng bánh đa.

"Trong những ngày tuyết rơi nhiều, áo quần vừa phơi ở ban công bị đóng băng ngay sau 5 phút. Cho nên, vào mùa đông, tôi thường phơi quần áo trong nhà, không dám phơi ở ban công", Trần Hường chia sẻ.

Đã sống tại Hàn Quốc suốt 9 năm, cô không còn xa lạ với những trận tuyết rơi. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Trần Hường chứng kiến tuyết rơi đầu mùa dày như năm nay.

Nhiều người đến từ các quốc gia vùng nhiệt đới thích thú khi thấy tuyết. Tuy nhiên, hiện tượng thiên nhiên này mang đến nhiều phiền toái.

Tuyết rơi liên tục trong suốt nhiều giờ ở Seoul và các tỉnh lân cận khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khi lái ô tô trên các con đường trơn trượt. Hầu hết ga tàu điện ngầm trở nên quá tải, còn đi bộ trên vỉa hè tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã, dẫn đến chấn thương.

Đã có 9 năm sống ở Hàn Quốc, Trần Hường chưa thấy đợt tuyết đầu mùa năm nào rơi dày như năm nay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuyết rơi ảnh hưởng nặng nề tới những vùng sản xuất nông nghiệp. Các loại rau, củ ở Hàn Quốc phải trồng trong nhà kính suốt 3-4 tháng mùa đông dẫn đến giá cả tăng hơn so với mùa hè.

Từ chiều 28/11, tuyết đã ngừng rơi ở Seoul, trời bắt đầu có ánh nắng. Các công nhân tất bật dọn dẹp tuyết trên nhiều tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện di chuyển.

Tuyết rơi dày hiếm có

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho hay, trận tuyết vừa trút xuống Seoul là trận tuyết dày thứ ba ở thành phố này, tính từ năm 1907 đến nay.

Tuyết rơi dày khiến 140 chuyến bay phải hủy bỏ, nhiều chuyến bay bị chậm, thời gian chậm chuyến trung bình khoảng 2 tiếng.

Theo ghi nhận vào sáng 28/11, tuyết rơi ở Seoul dày 28,6cm - mức hiếm có trong tháng 11 và mùa đông nói chung. Đây cũng là mức kỷ lục về độ dày của tuyết đầu mùa ở nước này.

Tuyết chưa tan hết ở Seoul sáng 29/11 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến nay, ít nhất 5 người tử vong do tuyết rơi ở tỉnh Gyeonggi, giáp Seoul. Trong đó, có 4 nạn nhân thiệt mạng do sức nặng của tuyết làm sập nhà, còn một nạn nhân bị tai nạn giao thông do xe buýt trượt bánh.

Ngoài ra, 11 người bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn giữa 53 ô tô trên cao tốc ở Wonju (Gangwon, Hàn Quốc).

Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, nhiều con đường đã ngập trong tuyết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuyết đã ngừng rơi ở Seoul, Incheon, phía bắc Gyeonggi và Gangwon. Tuy nhiên, các tỉnh Chungcheong và Jeolla được dự báo vẫn có tuyết rơi trong ngày 29/11. Thậm chí, một số khu vực bao gồm cả đảo Jeju ở miền nam Hàn Quốc sẽ có tuyết rơi đến sáng 30/11.

Chính quyền thành phố Seoul cho biết, hơn 11.000 người và gần 20.000 thiết bị đã được huy động để dọn tuyết trên đường giúp người dân đi lại dễ dàng hơn.