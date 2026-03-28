Người trẻ tìm giải pháp sống khỏe với chi phí hợp lý

Sự phát triển năng động của thị trường dịch vụ tài chính đang mở ra cơ hội cho người có thu nhập ở mức trung bình vẫn có thể tiếp cận các giải pháp bảo vệ toàn diện. Gần đây, nhiều người trẻ đang chia sẻ về một giải pháp bảo vệ tài chính mới được giới thiệu ra thị trường.

Với mức phí bảo hiểm phù hợp với thu nhập trung bình của người trẻ, họ có thể chuẩn bị cho mình một hệ sinh thái bảo vệ nhiều lớp trước những rủi ro khó lường, an tâm vui sống và tập trung phát triển sự nghiệp.

Chủ động “mua” sự an tâm từ những khoản chi nhỏ

Với những gia đình trẻ, việc cân bằng giữa chất lượng cuộc sống và đầu tư cho các khoản dự phòng tương lai cần họ có kỷ luật cao cũng như một kế hoạch rõ ràng trong việc cân đối tài chính cá nhân.

Nhiều gia đình trẻ tìm đến các giải pháp bảo vệ để an tâm vui sống (Ảnh: Shinhan Life).

Minh Tuấn (29 tuổi, TPHCM), nhân viên marketing của một siêu thị điện tử, đang cùng vợ chuẩn bị đón con đầu lòng vào cuối năm. Tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng hơn 30 triệu đồng/tháng, nhưng sau khi trừ chi phí trả góp căn hộ, sinh hoạt và các khoản thiết yếu, phần còn lại không nhiều.

Cân nhắc khả năng tài chính của bản thân, anh ưu tiên chọn một giải pháp tập trung bảo vệ tính mạng và sức khỏe với chi phí hợp lý, thay vì các sản phẩm bảo hiểm mang tính đầu tư, tích lũy dài hạn.

Bảo hiểm Tử kỳ Cá nhân Linh hoạt Shinhan - Sống khỏe có chi phí hợp lý (Ảnh: Shinhan Life).

Sau khi tìm hiểu, anh lựa chọn sản phẩm bảo hiểm (BH) Tử kỳ Cá nhân Linh hoạt (tên thương mại: Shinhan - Sống Khỏe) cùng bộ sản phẩm BH bán kèm gồm S-Plus - tử vong hoặc thương tật do tai nạn, S-Plus - bệnh hiểm nghèo và S-Plus - hỗ trợ viện phí của Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) ra mắt vào tháng 3.

Điều khiến anh Tuấn quyết định nhanh là mức phí hợp lý, và bản thân anh được bảo vệ toàn diện trước rủi ro về sức khỏe và tính mạng.

Shinhan - Sống khỏe và bộ sản phẩm BH bán kèm S-Plus: Giải pháp bảo vệ đa tầng

Trong hệ sinh thái bảo vệ đa tầng mà Shinhan Life Việt Nam vừa giới thiệu ra thị trường, Shinhan - Sống khỏe là sản phẩm BHchính, đóng vai trò là điểm tựa tài chính vững chắc cho người trụ cột gia đình.

Với mức phí 337.000 đồng/năm, anh Tuấn được bảo vệ với quyền lợi BH 100 triệu đồng. Khoản chi trả này giúp người thân giảm bớt phần nào gánh nặng tài chính trong thời điểm khó khăn nếu sự kiện không may xảy đến.

Shinhan - Sống khỏe là điểm tựa tài chính vững chắc cho người trụ cột gia đình (Ảnh: Shinhan Life).

Để gia tăng mức độ bảo vệ, anh Tuấn tham gia thêm sản phẩm BH S-Plus - tử vong hoặc thương tật do tai nạn với số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng và mức phí chỉ 300.000 đồng/năm.

Sản phẩm có quyền lợi chi trả theo mức độ thương tật, từ các trường hợp như bỏng, gãy xương, tổn thương nội tạng đến các thương tật nghiêm trọng như mất hoặc liệt hoàn toàn bộ phận cơ thể.

Đặc biệt, trong trường hợp tử vong do tai nạn, mức chi trả tối đa lên đến 300% số tiền BH. “Điều khiến tôi an tâm là dù rủi ro có xảy ra, gia đình vẫn có một khoản tài chính để xoay xở và góp phần ổn định cuộc sống”, anh Tuấn nói.

Ngày nay, chi phí điều trị các bệnh lý nghiêm trọng là mối lo của nhiều người trẻ, khi xu hướng bệnh ngày càng trẻ hóa. Để chủ động trước rủi ro này, anh Tuấn lựa chọn thêm sản phẩm BH S-Plus - bệnh hiểm nghèo, bảo vệ trước các bệnh như nhồi máu cơ tim, đột quỵ hay ung thư giai đoạn cuối.

Với mức phí 49.000 đồng/năm, anh nhận được khoản chi trả tới 100 triệu đồng nếu không may mắc một trong những bệnh nghiêm trọng trên. Khoản hỗ trợ này giúp anh có thêm điều kiện điều trị và phục hồi sức khỏe.

Bảo hiểm S-Plus - Hỗ trợ viện phí giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn (Ảnh: Shinhan Life).

Bên cạnh đó, sản phẩm BH S-Plus - hỗ trợ viện phí sẽ đồng hành và giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo về chi phí nằm viện nội trú.

Anh Tuấn cho biết, anh chỉ trả mức phí là 198.000 đồng/năm, nhưng sản phẩm sẽ hỗ trợ 100.000 đồng/ngày nằm viện, tối đa 1.000 ngày nằm viện trong suốt thời hạn bảo hiểm (bao gồm cả thời gian tái tục), và chi trả gấp đôi nếu người được bảo hiểm phải nằm điều trị tại khoa Chăm sóc đặc biệt (ICU).

Trong cuộc sống hiện đại, khi rủi ro về sức khỏe và tài chính có thể xảy ra bất cứ lúc nào, việc chủ động chuẩn bị từ sớm dần được nhiều người trẻ ưu tiên lựa chọn. Từ một mức phí nhỏ mỗi năm, mỗi người đều có thể trang bị cho mình lớp bảo vệ toàn diện để an tâm sống khỏe và tập trung tốt hơn cho công việc hiện tại, đồng thời giúp người thân vững vàng hơn trước những biến cố trong cuộc sống.