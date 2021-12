Người phụ nữ "hồi sinh" cuộc đời sau gần 3 năm bị chồng thiêu sống

Dân trí Tưởng chừng như sẽ sụp đổ sau những mất mát không thể kể hết bằng lời, giờ đây, chị Kim Ngân (35 tuổi, quê Phú Yên) cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được sống an yên bên cạnh hai con của mình.

Ngọn đuốc "sống" giữa đêm

Gần 3 năm kể từ khi đại họa xảy ra, mồi lửa định mệnh lóe lên, chồng chị muốn quyên sinh cùng vợ, nhưng nghĩ đến con chị cố gắng vùng vẫy chạy đến mở cửa phòng để hai con thoát ra ngoài.

Sau đêm kinh hoàng ấy, cơ thể chị Ngân bị biến dạng, tưởng chừng, cuộc đời sẽ khép lại tại đây. Nhưng với sự cố gắng, nỗ lực điều trị, những vết sẹo chằng chịt vơi dần, chị dẫn hai con rời quê hương vào Sài Gòn lập nghiệp, bỏ lại quá khứ đau thương ở lại phía sau.

Chị Ngân trước khi trở thành ngọn đuốc "sống", từng có trong tay nhiều thứ, từ nhan sắc, kinh tế... (Ảnh: NVCC).

Trong ngôi nhà nhỏ, chị Ngân đang tất bật với công việc livestream bán hàng, khi nhắc lại câu chuyện thuở trước, chị vẫn còn nghẹn giọng.

Chị nói, quãng đời chị vừa bỏ lại phía sau là những nốt lặng thật buồn. Thời con gái, chị yêu rồi kết hôn với một người đàn ông không yêu thương mình, khi cậu con trai thứ hai chưa đầy một tháng tuổi, người này bỏ đi mặc chị bơ vơ, trơ trọi một mình.

Vết thương lòng vừa vơi, chị gặp người mới, tuy nhiên, hạnh phúc chưa "chớm nở" được bao lâu thì người chị gọi là chồng lại đẩy cuộc đời chị vào những bi kịch.

"Trước đây, tôi từ một đứa trẻ ở đợ, buôn thúng bán bưng rồi trở thành thợ may, bà chủ tiệm quần áo. Tôi có hai con, hai tiệm internet, mua được đất cất được nhà. Nhưng rồi, hạnh phúc chưa được lâu thì bi kịch cuộc đời bất ngờ ập đến khiến tôi ghê sợ mỗi khi nghĩ lại", chị Ngân tâm tình.

Hướng ánh mắt xa xăm, chị Ngân nói tiếp, cách đây gần 3 năm, người chị gọi là chồng chẳng may mang bạo bệnh, không thể phụ giúp gì cho gia đình. Đã thế, anh còn cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần chồng chất. Giữa lúc cùng quẫn, vào một đêm tháng 3, anh tưới xăng, châm lửa thiêu căn nhà để cùng vợ quyên sinh.

Vụ hỏa hoạn trong đêm làm ngôi nhà của chị bị thiêu rụi, hai con trai của chị may mắn sống sót, còn cơ thể chị trở thành ngọn đuốc sống, tưởng chừng không thể qua khỏi, bởi chị bị bỏng đến 92%. Nhưng điều kỳ tích đã xảy ra...

Chị Ngân hạnh phúc khi được sống an yên bên cạnh hai con dù nhan sắc không còn như trước (Ảnh: NVCC).

"Tiếng bật lửa đánh thức tôi trong đêm, mở mắt ra, ngọn lửa đã bao trùm căn phòng, còn cơ thể thì trở thành ngọn đuốc sống. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến 2 con, cố tìm cách mở cửa đưa con ra ngoài rồi ngất lịm lúc nào chẳng hay.

Khi tỉnh dậy tôi đã nằm trong bệnh viện với cơ thể bỏng rát, người quấn kín băng, bác sĩ bảo tôi bị bỏng đến 92%. Nghe xong, nước mắt tôi đã nghẹn đắng cổ họng, cố gắng không khóc nhưng nước mắt vẫn tuôn", chị Ngân nói.

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã cướp đi nhan sắc của chị, cơ thể chằng chịt vết bỏng, ai nhìn vào cũng nghĩ chị sẽ sớm buông tay bởi những cơn đau giằng xé thân thể. Thế nhưng, tình yêu thương chị dành cho 2 con quá lớn đã giúp chị kiên cường vượt qua.

"Có lẽ, suốt quãng đời còn lại ngọn lửa đêm đó vẫn làm tôi ám ảnh mãi. Ngày tôi trong viện, từng cơn đau khi thay băng hay phẫu thuật cấy ghép da… khiến tôi đau đớn vô cùng. Nhiều lúc uất hận muốn từ bỏ cuộc đời này cho nhẹ, nhưng rồi nghĩ đến con, tôi "cắn răng" vượt qua", chị Ngân nghẹn giọng.

Sau khi xuất viện về nhà, chị Ngân vẫn chưa thể tự đi lại, việc sinh hoạt cá nhân đều được người thân và hai con phụ giúp. Chị kể, thời điểm xảy ra bi kịch, đứa con lớn của chị mới học lớp 4, đứa nhỏ học lớp 2, vậy nhưng, cả hai con của chị đều rất hiểu chuyện và biết phụ mẹ các công việc thường ngày.

"Lúc đó, miệng tôi chưa phẫu thuật, các cơ bị co rút, không mở to được. Mỗi khi ăn, tôi không thể dùng muỗng, hai con phải dùng đũa gắp từng miếng cơm nhỏ, đút cho tôi. Thậm chí, đến cả lúc đi vệ sinh, cũng nhờ con dìu đi…", chị Ngân cho hay.

Hơn 4 tháng nằm viện, chị Ngân luôn phải sống trong đau khổ. Mọi sinh hoạt của chị đều lệ thuộc vào người thân. Sau những cơn đau từ các vết thương còn đang mưng mủ, chị lại dằn vặt bản thân, căm giận người đàn ông đã đẩy mình vào thảm kịch.

Thế nhưng, sau lần vào thăm chồng trong trại giam, chị bỗng nhận ra rằng, nếu cứ giữ mãi nỗi đau ấy trong lòng, chị và các con sẽ mãi nặng nề. Trở về nhà, chị giấu người thân viết đơn xin giảm án cho chồng, dù bị nhà ngoại giận, nhưng chị nghĩ hận thù thêm cũng chẳng để làm gì.

"Tôi muốn quên đi tất cả để nhẹ lòng bước đi trên đoạn đường mới. Dù thế nào tôi vẫn phải sống tốt để chăm lo cho các con, vì vậy tôi chọn cách tha thứ.

Có như vậy, tôi mới nhẹ lòng và không bị những hình ảnh ghê rợn từ vụ cháy ám ảnh nữa. Tôi xem đây như cái nghiệp của mình để giải thoát cho mình, cho con và muốn con hiểu, cũng như học cách tha thứ lỗi lầm của người lớn", chị Ngân bày tỏ.

"Hồi sinh" cuộc đời sau 7 cuộc phẫu thuật

Trải qua 7 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để phục hồi chức năng và vận động ở tay, chân, tạo hình lại gương mặt, chị dần khỏe lại, tự ăn uống, sinh hoạt như thường. Dù hình hài không còn xinh đẹp, nhưng với chị được sống mới là điều đáng quý nhất.

Tuy vậy, những người xung quanh vẫn có nhiều ánh nhìn tò mò, hiếu kỳ, soi mói cho chị. Hai con của chị cũng ám ảnh vụ cháy và thường xuyên chịu cảnh bị mọi người "tra khảo" về nguyên nhân sự việc. Không đành lòng, chị đưa hai con rời quê hương, vào Sài Gòn làm lại cuộc đời mới.

"Ban đầu, tôi xin vào làm trong một xưởng may gần nhà. Vì trước đây, tôi từng là thợ may, nhưng ngọn lửa năm đó làm đôi tay tôi biến dạng, co quắp nên làm việc rất khó khăn, không năng suất. Tôi đành xin nhận hàng về nhà may", chị kể.

Những ngày đầu, chị phải cố gắng điều khiển máy may bằng đôi tay không còn trọn vẹn, khéo léo. Chị luyện tập lại đôi bàn tay nhiều đến mức các ngón tay đau nhức, cứng đờ. Chị làm việc xuyên đêm và hầu như không nghỉ với hy vọng có thể kiếm ra tiền nuôi con.

Dần dần, chị học bán vé máy bay, rồi tìm các sản phẩm thảo mộc tinh dầu về livestream bán.

"Cuộc đời tôi nhiều bão giông tới mức, chỉ cần một ngày bình yên tôi đã thấy vô cùng đáng quý rồi. Dù mới bán được hơn nửa năm, nhưng khách cũ quay lại mua, rồi giới thiệu thêm bạn bè. Nhờ thế, việc buôn bán cũng ổn định, tôi có ít vốn mở cửa hàng nhỏ nằm trên đường quốc lộ", chị Ngân bộc bạch.

Chị Ngân thay mặt mạnh thường quân tặng quà cho những hộ gia đình bị lũ lụt ảnh hưởng (Ảnh: NVCC).

Thời gian vừa qua, dịch Covid-19 bùng phát tại Tp.HCM chị Ngân đưa hai con về lại quê nhà.

"Tôi đã từng sống dưới đáy vực tuyệt vọng khi nhiều tháng trời nằm nhà không thể di chuyển, bác sĩ từng nói, tôi không còn thịt lành để phẫu thuật, thậm chí ngay cả khi về nhà, thấy toàn bộ cửa tiệm bản thân gây dựng cũng đã cháy đen, tôi đau khổ tột cùng.

Nhưng tôi nghĩ mình phải sống vì con, nên cố gắng vực dậy buông bỏ quá khứ để làm lại", chị tâm sự.

Cay đắng đã nếm đủ, những giọt nước mắt đã được hong khô, vết thương nay đã liền sẹo, chị sẽ viết tiếp cuộc đời mới của mình với dạt dào thương yêu bằng những nỗ lực không mệt mỏi.

"Sau những biến cố tưởng chừng không thể vượt qua, bây giờ tôi tự tin "hồi sinh" cuộc đời của mình và truyền cảm hứng cho những cảnh đời bất hạnh xung quanh", chị Ngân bày tỏ.

Hoài Trang