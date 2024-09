Người Hà Nội bơi thuyền chở đồ đạc giữa phố... "chạy lũ"

Vừa mờ sáng, hàng trăm người tập trung ngay đầu phố Chương Dương (phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) với vẻ mặt lo lắng. Mực nước dâng lên cao, các hộ dân phải bơi thuyền chở đồ đạc, gia súc, gia cầm... "chạy lũ".

Phó Bí thư Thành Ủy Hà Nội chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn tại Phố Chương Dương Độ (Ảnh: Mỹ Hà).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Vinh, số nhà 35C, ngõ 139 phố Chương Dương Độ cho biết, từ 13h chiều qua, chị được chủ bãi trông giữ xe gọi điện yêu cầu di dời xe vì nguy cơ ngập lụt.

Người dân dùng thuyền "chạy lũ" tại phố Chương Dương Độ, Hà Nội.

Thời điểm đó, chị Vinh thấy mực nước sông không có gì bất thường nhưng chỉ 3 tiếng sau đó, nước sông đã tràn qua bờ tiến sâu vào phố. Tới 22h, toàn bộ bãi trông giữ xe rộng lớn, nơi gửi xe của hàng ngàn hộ dân khu vực này, bị ngập sâu.

Người dân bơi thuyền "chạy lũ" ở Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

Trong cơn mưa lớn đêm qua, chị Vinh thức trắng, thấp thỏm lo chạy lũ. "Từ năm 2003 tới giờ, 21 năm rồi tôi mới thấy lũ quay lại. Tôi lo nước lũ sẽ ngập toàn bộ khu phố này.

Từ sáng đến giờ, gia đình tôi chuẩn bị kê cao đồ đạc tầng trệt, di chuyển một số đồ lên tầng 4, mua sắm một ít lương thực dữ trữ, gạo, mì tôm, nước sạch", chị Vinh chia sẻ.

Ông N.V.H, 80 tuổi, người dân ở Chương Dương Độ cho hay: "Sống ở đây bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy nước lũ dâng lên nhanh như thế này, sau 2 giờ đồng hồ, nước dâng khoảng 60cm".

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng nay, nhiều hộ dân dùng thuyền để di chuyển đồ đạc trong cơn "chạy lũ".

Nhiều nhà dân Hà Nội "chạy lũ" từ 3h sáng nay (Ảnh: Mỹ Hà).

Khoảng 10h, nước lũ tiếp tục lên nhanh, "bò" đến đầu phố Chương Dương. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội điều ca nô đến phường Chương Dương để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn. Lực lượng lớn công an, quân đội cũng được bổ sung để hỗ trợ ứng cứu lũ lụt.

Một người dân cho biết, đêm qua nước lên quá nhanh, nhận được cuộc gọi của người thân, anh tức tốc đến dọn đồ chạy lũ. "Dầm nước lũ từ 3h đến sáng nay, việc di dời gần như tạm ổn", anh cho biết.

Trưa nay (10/9), Phó Bí thư thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong có mặt tại phố Chương Dương Độ (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) chỉ đạo công tác di dời người dân và tài sản tới nơi an toàn.

Ông Phong yêu cầu các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương vận động, thuyết phục bà con di dời khỏi những nơi có nguy cơ, bao gồm cả những khu vực có nguy cơ không trực tiếp do diễn biến bất thường của mưa lũ, tuyệt đối không chủ quan.

Bộ Tư lệnh Thủ đô điều ca nô đến Phường Chương Dương hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn (Ảnh: Mỹ Hà).

Chính quyền cần tạo điều kiện cho người dân di dời có nơi sinh hoạt tạm đáp ứng thuận tiện, an toàn.

"Các lực lượng cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, công an, an ninh cơ sở tập trung đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn đảm bảo tối đa tài sản của bà con", ông Phong nói.

Phó Bí thư thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh công tác tuyên truyền, phải cho người dân nhận thấy được tính chất phức tạp, nguy hiểm của bão lũ năm nay.

Chó, mèo, lợn gà trong cơn "chạy lũ" (Ảnh: Mỹ Hà).

10h sáng nay, mực nước sông Hồng ở mức báo động 1. Khu vực Mê Linh đã di chuyển tất cả các hộ dân ngoài bãi từ đêm qua, bao gồm cả phương tiện sản xuất và gia súc, gia cầm vào nơi an toàn. Hiện nay đang tiếp tục di chuyển các xã ven đê và vùng ngập trũng thuộc các quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàng Mai.

Ông Phong cho biết thêm, học sinh ở các trường thuộc địa bàn úng ngập sẽ được bố trí tạm chuyển đến các trường học ở địa bàn lân cận, an toàn nhằm hạn chế tối đa việc gián đoạn học tập.

Từ 22h đêm qua, công tác di dời người dân và tài sản khu vực Chương Dương Độ diễn ra tích cực. Các bãi trông giữ xe, lồng bè nuôi trồng thủy sản đã di chuyển một phần. Nước vẫn đang tiếp tục dâng cao vào tuyến phố này.