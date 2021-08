Người dùng chia sẻ khi mua sắm online thời điểm hiện tại

Dân trí Khi mua sắm online không còn những bất cập cho đến thời điểm hiện tại bởi sự trợ giúp người dùng từ sàn thương mại điện tử Shopee.

Tính đến nay chắc hẳn chúng ta đã trải qua những ngày khó khăn của vấn đề ở nhà quá lâu và nổi cộm những tâm tư của hầu hết người dùng khi mua sắm hàng hóa dự trữ qua hình thức online. Có thể nói, nhờ giai đoạn này mà chúng ta đã dần hình thành thói quen mua sắm online và thanh toán qua các hình thức không tiền mặt nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người.

Đôi điều người dùng chia sẻ về việc nỗ lực mua sắm hàng hóa online

Liệu chúng ta đã có một cái nhìn bao quát về tổng thể khó khăn khi tất cả ngành nghề đều làm việc tại nhà và khi nhu cầu mua sắm không chỉ dừng lại ở đồ ăn, hàng thiết yếu… mà còn là những vật dụng phục vụ công việc.

Cùng lắng nghe anh Nguyễn Hoàng An - lập trình viên tại TPHCM chia sẻ những bất cập của bản thân "Mình làm việc tại nhà cũng đã gần 2 tháng nay, vì tính chất công việc nên mình thường xuyên mua đồ công nghệ online trên Shopee cho tiện lợi. Tuy nhiên, đợt này vì thời gian ở nhà khá căng thẳng nên mặt hàng của mình xếp vào không cần thiết và kéo dài thời gian giao hàng nhưng may mắn là sau nhiều ngày chờ đợi thì mình cũng đã nhận được sản phẩm nhờ đội ngũ vận chuyển nhanh chóng của Shopee, giúp công việc của mình không còn gián đoạn."

Ở một khía cạnh khác, khi những người mẹ nội trợ thường có thói quen đi siêu thị mua hàng hơn là mua sắm online đã giải quyết bài toán dự trữ hàng hóa như thế nào? Lắng nghe những thay đổi trong cuộc sống của cô Như Mai - nội trợ tại TPHCM "Trước đây tôi thường xuyên đi siêu thị để chọn lựa hàng hóa cho cả gia đình, tôi có thói quen mua hàng là phải cầm nắm sờ vào tôi mới tự tin mua hàng. Tuy nhiên, vì đợt ở nhà đang diễn ra khá căng thẳng nên tôi chủ động hạn chế ra ngoài và liên hệ với nhiều bên bán hàng để mua đồ nhưng hàng hóa cũng khá khan hiếm. May thay, tôi được mấy bà chị trong hội chỉ cách đặt hàng trên Shopee, gì cũng có, tôi làm quen và đã mua rất nhiều thực phẩm, hàng thiết yếu cho gia đình."

Bạn cần gì, Shopee cũng giao - Shopee luôn bên bạn

Thấu hiểu những tâm tư của đại đa số người dùng ở nhiều thế hệ, Shopee đã nỗ lực mang đến chương trình "Bạn cần gì, Shopee cũng giao - Shopee luôn bên bạn" nhằm xoa dịu áp lực mua sắm online hiện nay. Chương trình hiện đang diễn ra hằng ngày trên Shopee, người dùng sẽ được tận hưởng hàng nghìn ưu đãi giảm giá đến 50% dành cho các ngành hàng thực phẩm, sản phẩm và đồ dùng thiết yếu,... Một mặt đảm bảo đúng các quy định an toàn chống dịch, mặt khác đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân, phân phối hàng hóa kịp thời theo tiêu chuẩn 5K, giúp bạn có thể an tâm mua sắm an toàn tại nhà.

Ngoài ra, để củng cố tâm lý của người dùng, Shopee Mart mang đến Shopee Mart - Siêu thị online 0 đồng giúp thói quen "đi siêu thị mỗi tuần" không hề bị lãng quên, nay chỉ cần ngồi nhà lướt lướt là đã có ngay một giỏ hàng đầy đủ sản phẩm kèm theo nhiều ưu đãi để việc chi tiêu tiết kiệm hơn.

Lắng nghe ý kiến người dùng và hỗ trợ kịp thời là những gì mà Shopee đang cố gắng hiện tại. Đồng thời, Shopee đang từng ngày nỗ lực phối hợp với các doanh nghiệp lớn nhỏ để đảm bảo nguồn cung hàng hóa, mang đến sự lựa chọn đa dạng mặt hàng và đáp ứng mọi nhu cầu từ ăn uống đến giải trí và làm việc tại nhà.

Đừng quên bật thông báo trên ứng dụng Shopee để cập nhật ưu đãi mỗi ngày nhé.

Trường Thịnh