Ngôi nhà với nhiều không gian xanh cho con trẻ tự do nô đùa

Công trình 303m2 được xây dựng trên lô đất 20x20m với sự đồng hành từ khâu thiết kế đến thi công của đơn vị kiến trúc SBS VILLA (Ảnh: SBS VILLA).

Điểm nhấn nổi bật nằm ở mặt tiền tầng 2 với hệ lam chắn nắng thông minh, đóng mở linh hoạt. Giải pháp này giúp giảm bức xạ nhiệt, giữ cho ánh nắng vào nhà luôn dịu nhẹ và gió được lưu thông tự nhiên (Ảnh: SBS VILLA).

Ngoài ra, thiết kế còn tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt cho phòng ngủ. Nơi ánh sáng và bóng đổ trở thành một phần của ngôn ngữ kiến trúc đầy thẩm mỹ (Ảnh: SBS VILLA).

Với tầm nhìn hướng ra sân vườn rộng, B’s Villa không chỉ tận dụng tối đa nguồn sáng và luồng gió tự nhiên mà còn tạo nên kết nối bên trong và cảnh quan xanh mát bên ngoài (Ảnh: SBS VILLA).

Thay vì bị giới hạn bởi các bức tường, cha mẹ đã dễ dàng quan sát các con chơi đùa một cách an toàn trước sân nhà (Ảnh: SBS VILLA).

Mỗi hạng mục đáp ứng các nhu cầu của gia đình 4 người. Công trình kết hợp từng khoảng mở lớn, hệ kính full-height và mặt bằng liên thông, tạo nên một dòng chảy liền mạch từ nội thất ra sân vườn (Ảnh: SBS VILLA).

Không gian nội thất hiện đại với gam màu xám nhạt làm chủ đạo, tạo cảm giác thoáng đãng như được “nới rộng” về mặt thị giác (Ảnh: SBS VILLA).

Giải pháp nội thất hiện đại và cách bố trí khoa học giúp ngôi nhà dễ dàng trở thành nơi quây quần trong các dịp lễ hội như Giáng sinh, Tết… (Ảnh: SBS VILLA).

Công trình tối ưu các khu vực chức năng phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của các thành viên (Ảnh: SBS VILLA).

Ngoài việc dành phần lớn diện tích cho không gian thiên nhiên, những khu vực chính luôn đảm bảo sự thoáng đãng và khoa học (Ảnh: SBS VILLA).

Ngôi nhà lý tưởng cho người yêu sự hiện đại, kết nối thiên nhiên (Ảnh: SBS VILLA).

Là đơn vị thiết kế thi công trọn gói uy tín, các giải pháp ngoại thất hay thiết kế nội thất biệt thự đều được SBS VILLA nghiên cứu kỹ lưỡng về nhu cầu sinh hoạt, thói quen sống của gia đình, kết hợp phân tích các yếu tố vi khí hậu địa phương.

Khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng, công trình vẫn giữ được trọn vẹn tinh thần thiết kế ban đầu, đáp ứng kỳ vọng của gia chủ về một không gian bền vững.

Thông tin công trình:

B’s Villa

Địa chỉ: Quảng Ngãi

Diện tích đất: 20 x 20m

Diện tích xây dựng: 303,4 m2

Thiết kế & thi công trọn gói: SBS VILLA