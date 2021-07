Nghệ An chính thức vận hành "kênh" để lao động phía Nam đăng ký về quê

Dân trí Người dân Nghệ An sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có thể đăng ký về quê qua website dangkyveque.nghean.gov.vn.

Sở Thông tin và Truyền thông ra mắt và chính thức vận hành website để lao động đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đăng ký về quê.

Sáng 23/7, Sở Thông tin và truyền thông Nghệ An chính thức vận hành website đăng ký đón công dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam.

Đây là trang thông tin duy nhất của tỉnh Nghệ An, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này chủ trì và vận hành. Website có địa chỉ: http://dangkyveque.nghean.gov.vn do Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông - Sở Thông tin và truyền thông Nghệ An xây dựng và quản trị vận hành.

Người dân có nhu cầu về quê có thể đăng nhập và cung cấp các thông tin (tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp…) theo hướng dẫn và đăng ký điểm đón, phương tiện, địa điểm cách ly, địa điểm về sau cách ly để các cơ quan chức năng tổng hợp.

Các thông tin này sau đó sẽ được Trung tâm công nghệ thông tin tổng hợp, phân nhóm đối tượng và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nghệ An để có phương án chi tiết đón, nhận công dân.

Theo ông Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Nghệ An, việc ra mắt và vận hành website http://dangkyveque.nghean.gov.vn có ý nghĩa thiết thực đối với người lao động trong thời điểm hiện nay. Thông qua trang chính thức này, người lao động sẽ có một địa chỉ tin cậy đăng ký, tìm kiếm các thông tin để về quê. Đây cũng sẽ là cơ sở để tỉnh Nghệ An tổng hợp và sắp xếp, từ đó có kế hoạch đón công dân về quê một cách phù hợp.

Người dân có thể truy cập vào website http://dangkyveque.nghean.gov.vn, điền thông tin theo hướng dẫn để được về quê trong thời gian tới.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản gửi TP Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tỉnh Nghệ An đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tỉnh Nghệ An cũng đề nghị chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương rà soát và tổng hợp danh sách công dân Nghệ An đang lưu trú, làm việc trên địa bàn thực sự có nhu cầu về quê; xây dựng kế hoạch chi tiết để đưa, đón công dân về quê nhà.

Địa phương này cũng đã xây dựng kế hoạch đón công dân trở về nhằm giảm tải cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Trong đó đối tượng khó khăn được hỗ trợ kinh phí đi lại, cách ly tập trung theo quy định của Chính phủ; những đối tượng còn lại tự túc kinh phí đi lại, cách ly, xét nghiệm.

Tỉnh Nghệ An sẽ đón công dân theo từng đợt, mỗi đợt đón có đủ 1.000 công dân đăng ký trở lên. Công dân được đón về địa phương bằng đường tàu hỏa hoặc bằng đường hàng không.

Tất cả công dân trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam đều phải cách ly tập trung 14 ngày tại các khu cách ly tập trung hoặc tại các cơ sở cách ly dịch vụ có thu phí theo đăng ký. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, công dân phải tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày.

UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH Nghệ An chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam, các đơn vị liên quan để nắm tình hình, số lượng công dân có nhu cầu cấp thiết, tham mưu UBND tỉnh phương án đón công dân trở về quê.

Hoàng Lam