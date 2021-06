Muôn kiểu làm việc của dân Sài thành thời kỳ giãn cách

Dân trí Lần giãn cách này, người lao động Sài Gòn đã có những biện pháp linh hoạt hơn để duy trì công việc. Người thu gom hết thiết bị về nhà "bế quan", kẻ lại khăn gói đến "trú" luôn tại công ty.

Ngay khi TPHCM có thông báo giãn cách, anh Võ Trí Tuệ, ngụ tại Quận 12, đã gấp rút chuẩn bị công cuộc thu gom "đồ nghề" của công ty về nhà "bế quan tu luyện".

Công việc hiện tại của anh Tuệ là quay phim, dựng phim cho một công ty sáng tạo nội dung ở quận 1. Vì các thiết bị hỗ trợ cho công việc rất nhiều và cồng kềnh nên quá trình vận chuyện hết cả "bộ đồ nghề" đó từ công ty về nhà cũng là cả một câu chuyện gian nan.

Theo lời kể của anh Tuệ, nơi ở của anh hiện tại không nằm trong khu vực phong tỏa, nhưng đoạn đường từ nhà đến công ty lại đi qua rất nhiều chốt chặn. Những ngày bình thường, thời gian đi làm của anh Tuệ chỉ dao động từ 30-45 phút tùy tình hình giao thông.

Nhưng trong 2 ngày đầu giãn cách, con đường quen thuộc ấy lại tốn hết 2-3 tiếng, khi qua hàng chục chốt chặn, ở mỗi chốt đều phải dừng lại khai báo y tế.

"Bộ đồ nghề" khủng được anh Tuệ dời từ công ty về nhà mình (Ảnh: NVCC).

Vừa tốn nhiều thời gian và công sức, vừa ảnh hưởng đến tiến độ của công việc, anh Tuệ được sếp phê duyệt cho gom "đồ nghề" ở công ty về nhà làm việc. Hiện tại, anh Tuệ đang rất vui vẻ khi được làm việc tại nhà.

"Tôi rất thích kiểu làm việc tại nhà thế này. Trước hết là đảm bảo được an toàn của bản thân, bên cạnh đó còn rất thoải mái trong quá trình làm việc. Tôi có thể vừa làm vừa ăn hoặc vừa làm việc công ty vừa làm các công việc ở nhà", anh Tuệ chia sẻ.

Cùng là "người chơi hệ work from home" (làm việc tại nhà - PV), chị Lâm Mai Lan, ngụ tại quận Tân Bình cũng đang duy trì công việc của mình tại nhà. Chị Lan cho biết: "Từ sau đợt dịch trước, công ty mình đã chuyển qua khuyến khích nhân viên "work from home" rồi! Đợt này cũng vậy, vừa nghe giãn cách là cả công ty gom hết thiết bị, tài liệu ở công ty về nhà làm việc để đảm bảo an toàn".

Tuy rằng có xảy ra một số vấn đề khó khăn như con thường quấy phá, khiến chị Lan khó tập trung vào công việc. Hay khi làm việc tại nhà chị còn phải kiêm nhiệm thêm các công việc nấu ăn, giặt giũ, lau dọn... nên thời gian làm việc công ty bị giảm bớt, dẫn đến đôi lúc chậm trễ trong công việc.

Tuy nhiên, đối với chị Lan, hình thức làm việc tại nhà vẫn rất phù hợp với chị trong giai đoạn này. Bởi hiện tại con trai của chị không đi học, chị cũng không thể gửi con đi đâu nên chỉ có phương án làm việc tại nhà mới giúp chị có thể ở bên cạnh và chăm sóc con mình.

Sofa của văn phòng được anh Quý trưng dụng thành giường ngủ cho mình (Ảnh: NVCC).

Bên cạnh những trường hợp về nhà làm việc, không ít người chọn cách "kéo vali" đến "đóng đô" ở công ty để vừa có thể làm việc, vừa hạn chế tối đa việc di chuyển. Anh Phạm Xuân Quý, hiện đang làm việc tại Quận 1 là một trong những người chọn hình thức làm việc này.

Lý do chính khiến anh Quý quyết định đóng gói quần áo dọn lên công ty ở là vì công ty của anh vẫn hoạt động trong giai đoạn này. Ngoài ra, việc dọn lên công ty ở hẳn sẽ giúp anh Quý tiết kiệm kha khá chi phí ở trọ và hạn chế việc phải di chuyển từ nhà đến công ty trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp.

"Tôi nghĩ dịch bệnh thì mình nên cẩn thận, nhưng không nên hoang mang và lo sợ quá mức. Thời gian này có công việc làm là hạnh phúc lắm rồi, nên phải trân trọng công việc mình đang có và làm thật tốt nó", anh Quý chia sẻ.

Không giống những trường hợp chuyển lên công ty ở vì hoàn cảnh bắt buộc, anh Phạm Hoàng Dũng, hiện đang làm việc tại một kênh Youtube về công nghệ lại "tạm trú" ở công ty trong mùa dịch vì đam mê với công việc của mình.

Anh Hoàng Dũng vui vẻ tận hưởng những giây phút làm việc riêng tư tại công ty của mình (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ cùng PV Dân trí, anh Hoàng Dũng cho biết: "Giãn cách thế này mọi người hạn chế ra ngoài nên nhu cầu giải trí, xem youtube sẽ không giảm mà có thể còn tăng nhiều hơn. Với vai trò là một leader của team, mình không thể lơ là công việc mà cần phải nỗ lực duy trì nội dung trên kênh trong thời gian dịch bệnh này. Vậy nên mình quyết định dọn đồ lên công ty ở đến qua dịch".

Theo anh Hoàng Dũng, việc anh chuyển đến công ty ở trong thời gian nhạy cảm này là để đề phòng tình huống nơi ở của anh lỡ không may bị phong tỏa dẫn đến việc anh bị kẹt lại ở nhà và chậm trễ công việc.

Đối với anh Dũng, làm việc ở nhà hay ở công ty đều có những điểm tốt và hạn chế riêng. Điều quan trọng nhất là sau khi xác định được nơi làm việc cần cố gắng ở yên tại đó, hạn chế di chuyển để đảm bảo an toàn.

Thư Quỳnh