Mùa tựu trường, cùng nhìn lại những thay đổi "đáng kể" của các trường học tại Việt Nam

Không thể phủ nhận những nỗ lực trong việc thay đổi cơ sở vật chất, trang bị nội thất "xịn sò" tại các trường cũng là một trong nhiều cách cổ vũ tinh thần học tập của các em học sinh mỗi ngày.

Tại các trường, cơ sở vật chất gồm bàn, ghế học tập là điều quan trọng & được quan tâm nhất. Nếu như trước kia, các loại bàn ghế tại lớp học thường xuyên bị vỡ góc, cong vênh, ảnh hưởng đến tư thế ngồi của các bạn học sinh, thì các trường hiện nay đều trang bị bàn ghế bằng gỗ tự nhiên được tráng phủ lớp bảo vệ hiện đại, an toàn, quan trọng nhất là vô cùng bền bỉ.

Giữa vô vàn thương hiệu cung cấp nội thất khác nhau, thì bàn ghế học sinh, tủ đựng tài liệu, tủ đựng đồ & nội thất các phòng trong trường của Nội thất Hòa Phát - nay là Nội thất The One vô cùng được ưa chuộng và ưu tiên sử dụng. Là thương hiệu sản xuất nội thất từ 1995, Nội thất Hòa Phát - nay là Nội thất The One vốn nổi tiếng với các sản phẩm nội thất văn phòng, mà không ngờ rằng đây chính là thương hiệu "đại gia" đứng đằng sau hàng loạt công trình trường học hiện đại & khang trang bậc nhất cả nước.

Sự thay đổi về tư duy & cơ sở vật chất tại các trường đang nhanh chóng trở thành làn sóng, lan ra khắp các trường học tại Việt Nam. Thích thú với những thay đổi này, chị Bùi Lệ Thư, đang có con học lớp 3 cho biết: "Là phụ huynh, mình nhận thấy các con đang được hưởng sự thay đổi tích cực từ các lớp học, nhất là bàn ghế cho các con dần mới hơn, đẹp hơn, tiện ích hơn. Quan trọng nhất là phù hợp với sự phát triển thể chất của các con. Đây là điều khiến mình vô cùng yên tâm khi biết con được sử dụng bàn ghế học sinh từ thương hiệu Việt Nam như Nội thất The One".

Quan trọng nhất là phù hợp với sự phát triển thể chất của các con. Đây là điều khiến mình vô cùng yên tâm khi biết con được sử dụng bàn ghế học sinh từ thương hiệu Việt Nam như Nội thất The One - chị Bùi Lệ Thư.

Đối với chị Nguyễn Thị Huyền - phụ huynh bé Lê Ngọc Diệp, hiện đang chuẩn bị cho con vào lớp 1 tâm sự: "Mình băn khoăn chuyện chọn trường tốt cho con, ngoài các tiêu chí như gần nhà, thuận tiện việc đưa đón, chất lượng giảng dạy, thì cơ sở vật chất như bàn ghế con ngồi cũng được quan tâm. Bé nhà mình đang ngồi học trên bộ bàn ghế có thể tăng chỉnh chiều cao phù hợp với con của Nội thất Hòa Phát cũ, nếu trường cũng sử dụng bàn ghế của thương hiệu này thì mình rất yên tâm lựa chọn".

Mình cũng quan tâm tới cơ sở vật chất như bàn ghế con ngồi tại trường học, điều này ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của con - chị Nguyễn Thị Huyền.

Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Hiệu trưởng Trường Liên cấp Dạ Hợp cũng tâm đắc khi chia sẻ: "Trường quốc tế liên cấp Dạ Hợp là ngôi trường ưu tiên cho sự phát triển tự nhiên & toàn vẹn cho các bạn học sinh, vì vậy chúng tôi rất yên tâm khi sử dụng các sản phẩm bàn ghế học sinh được đặt hàng riêng biệt theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, nhằm mang lại sự thoải mái tối đa cho các con. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình phát triển các khu vực khác, do vậy Nội thất Hòa Phát - Nội thất The One vẫn sẽ tiếp tục là thương hiệu mà trường quốc tế liên cấp Dạ Hợp ưu tiên sử dụng".

Nội thất Hòa Phát - Nội thất The One vẫn sẽ tiếp tục là thương hiệu mà trường quốc tế liên cấp Dạ Hợp ưu tiên sử dụng.

Chị Hằng - Đại lý Điện máy Vĩnh Phúc, cũng vô cùng hào hứng chia sẻ về nhu cầu & xu hướng nội thất trong trường học: Những năm gần đây, các trường chú trọng đầu tư nhiều về cơ sở vật chất, đặc biệt thay đổi xu hướng lựa chọn các thương hiệu uy tín, đứng đầu như Nội thất Hòa Phát, nay là Nội thất The One. Tại Vĩnh Phúc, ngoài sản phẩm bàn ghế học sinh tại gia đình của The One rất được ưa chuộng, thì các sản phẩm bàn ghế, tủ tại trường cũng được yêu thích không kém.

Sản phẩm bàn ghế học sinh tại gia đình của The One rất được ưa chuộng, sản phẩm bàn ghế, tủ tại trường cũng được yêu thích không kém.

Điểm đặc biệt của các sản phẩm bàn ghế học sinh, tủ, nội thất trường học Nội thất The One cung cấp là sự đa dạng các sản phẩm, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của các trường. Các sản phẩm bàn ghế học sinh các cấp được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đáp ứng TCVN 7490:2005 Ecgônômi - bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở - yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc học của học sinh, đảm bảo cho sự an toàn & phát triển của các bạn học sinh các cấp.

Có thể thấy, sự thay đổi về cơ sở vật chất đang dần dần lan tỏa khắp các trường học tại Việt Nam, trong đó bao gồm tiêu chí về chất lượng, uy tín, sự an toàn & đảm bảo thể chất cho các con là điều được quan tâm nhất. Tương đồng với sự thay đổi đó, các thương hiệu Việt Nam như Nội thất Hòa Phát cũng nhanh chóng chuyển mình, lột xác để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường dưới tên gọi mới: Nội thất The One. Hy vọng rằng, những sự thay đổi này sẽ mang lại kết quả tích cực cùng hướng đi mới đầy triển vọng cho nền sản xuất nội thất, đặc biệt là bàn ghế học sinh tại gia đình & trong trường học.

Ngày 5/1/2022, Công ty CP Nội thất Hòa Phát chính thức đổi tên thành Công ty CP Thương mại & Sản xuất Nội thất The One, với sự thay đổi trong tầm nhìn và chiến lược phát triển, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực nội thất văn phòng tại Việt Nam và vươn tầm quốc tế.

Trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục duy trì phương châm "Lấy khách hàng làm trọng tâm, trân trọng đối tác và đồng hành cùng đại lý", phát huy những giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi của Nội thất Hòa Phát trong suốt hơn 26 năm qua: Sáng tạo - khát vọng - nhiệt huyết - quan tâm.

Ở giai đoạn đầu, Nội thất The One sẽ song song duy trì nhận diện cũ Nội thất Hòa Phát và nhận diện mới Nội thất The One trên tem nhãn, bao bì sản phẩm, cửa hàng đại lý... Việc chuyển đổi được tiến hành từ tháng 1/2022.

Để tìm hiểu thêm thông tin về chiến dịch chuyển đổi thương hiệu cũng như thương hiệu Nội thất The One, vui lòng truy cập landing page: chuyendoi.noithattheone.vn