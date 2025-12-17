Monte đồng hành cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao

Từ năm 2024, Zott Monte cho biết đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai các hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em khó khăn. Bước sang năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển hợp tác này với quy mô lớn hơn thông qua chương trình “Mẹ bên mẹ, cùng bé lớn khôn” và quỹ dinh dưỡng “Zott Monte - Cùng bé lớn khôn” 2025, đáp ứng nhu cầu chăm sóc dinh dưỡng của trẻ em tại những vùng còn nhiều khó khăn.

Buổi gặp mặt khởi động chương trình tại trụ sở Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam - Hà Nội.

Quỹ đặt mục tiêu trao tặng 140.000 hũ sản phẩm Zott Monte cho trẻ em tại các địa phương có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao; gồm 70.000 hũ do Zott Monte đóng góp ngay tại thời điểm công bố quỹ và 70.000 hũ được gây quỹ từ sự tham gia của cộng đồng thông qua hoạt động chia sẻ nội dung.

Người dùng có thể tham gia đóng góp cho quỹ thông qua hai hoạt động:

Cách 1: Chia sẻ video chương trình từ Facebook, TikTok của Monte Việt Nam về trang cá nhân (chế độ công khai), kèm hashtag: #MebenMe #CungBeLonKhon #ZottMonte

Video Facebook: https://www.facebook.com/reel/1731564910854766

Video Tiktok: https://www.tiktok.com/@vangsuamonte/video/7579596248609557777

Cách 2: Tham gia cộng đồng “Mẹ bên mẹ - cùng bé lớn khôn” tại website zottmontecungbelonkhon.vn, sau đó chia sẻ “Phiếu mẹ giỏi” lên Facebook cá nhân (công khai), kèm các hashtag #MebenMe #CungBeLonKhon #ZottMonte trên.

Mỗi lượt chia sẻ hợp lệ tương ứng 1 hũ sản phẩm được bổ sung vào quỹ để gửi tới trẻ em vùng cao.

Chương trình hướng đến việc giúp mỗi em bé đều được lớn khôn với yêu thương và dinh dưỡng đủ đầy, đồng thời thúc đẩy sự kết nối và hỗ trợ giữa bố mẹ trong hành trình chăm sóc trẻ.

Hoạt động trao tặng trong năm 2024 đã mang sản phẩm Zott Monte đến 20.000 trẻ em thuộc 84 trường mầm non ở 4 tỉnh (trước sáp nhập): Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, và Đắk Nông.

Tại mỗi điểm trao quỹ, đoàn công tác phối hợp với các địa phương tổ chức lễ trao quà kết hợp các hoạt động kết nối, nhằm thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm của cộng đồng đối với trẻ em nơi đây.

Đại diện quỹ gửi quà tới Trường mầm non Nắng Hồng, Thôn Kon Tu 2, xã Đắk Blà.

Trong thời gian tới, Monte cho biết sẽ kết hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tiếp tục mở rộng chương trình đến các khu vực khác nhằm nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho nhiều trẻ em hơn nữa.

Tìm hiểu thêm về chương trình “Mẹ bên mẹ - cùng bé lớn khôn” của Monte tại https://zottmontecungbelonkhon.com/#information