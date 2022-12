Mega We Care trao 5.000 phần quà sức khỏe đến Bệnh viện Trưng Vương

Với mong muốn lan tỏa những điều tích cực, hướng đến một năm mới khỏe mạnh, bình an, Mega We Care (gọi tắt là Mega) - công ty hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, phân phối thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế - tiếp tục triển khai chương trình "Hành trình trao yêu thương".

Chương trình nhằm gửi tặng món quà sức khỏe tới các bệnh nhân thông qua công tác khám chữa bệnh của bệnh viện tại nhiều tỉnh thành phố như TPHCM, Vũng Tàu, Đắk Lắk, Bình Định...

Đại diện Mega trao 5.000 phần quà cho bệnh viện Trưng Vương (Ảnh: Mega).

Ngày 20/12, hành trình đã dừng chân tại Bệnh viện Cấp Cứu Trưng Vương TPHCM và trao tặng 5.000 sản phẩm bổ sung Vitamin C NAT C (Giấy xác nhận nội dung quảng cáo 523/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 28/3/2020).

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitamin C NAT C cung cấp vitamin C cho cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ giảm nguy cơ cảm lạnh, cảm cúm. Đó cũng chính là lời chúc sức khỏe từ "hành trình trao yêu thương" đến những bệnh nhân trong mùa cuối năm này.

Quà tặng Vitamin C NAT C trong Hành trình trao yêu thương (Ảnh: Mega).

Dược sĩ Phạm Thị Thanh Hiền - đại diện Mega Việt Nam chia sẻ: "Mega chúng tôi luôn hướng về sức khỏe con người, đặt lợi ích doanh nghiệp chung với lợi ích của cộng đồng, lấy con người là trung tâm, vì sự khỏe mạnh về thể chất và tinh thần toàn diện. Đây cũng là định hướng chính cho sự phát triển lâu dài của Mega We Care toàn cầu nói chung và Mega We Care Việt Nam nói riêng".

Dược sĩ Phạm Thị Thanh Hiền - đại diện Mega Việt Nam (đứng giữa) (Ảnh: Mega).

Là đơn vị năng nổ với hoạt động vì cộng đồng, Mega cũng thường xuyên thực hiện những chuyến thiện nguyện để tặng các sản phẩm Vitamin C NAT C để tăng đề kháng, hỗ trợ phòng, giảm nguy cơ cảm cúm, cảm lạnh cũng như vật dụng cần thiết cho học tập và sinh hoạt cho trẻ em tại các vùng cao, các mái ấm dịp cuối năm.

5.000 phần quà Vitamin C NAT C đã được trao đến Bệnh viện Trưng Vương (Ảnh: Mega).

Tháng 11/2022 vừa qua, Mega đồng hành cùng chuỗi nhà thuốc An Khang thăm khám và phát 500 phần quà Vitamin C NAT C miễn phí cho nhiều người dân tại Tiền Giang.

"Hành trình trao yêu thương sẽ tiếp tục đi và dừng chân tại các chặng tiếp theo ở nhiều tỉnh thành để thực hiện sứ mệnh của mình", đại diện hãng khẳng định.

