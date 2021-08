MB Ageas Life phát động chiến dịch "We Care" với thông điệp "Quan tâm mỗi ngày"

Dân trí Ngày 13/8, Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life (MB Ageas Life) chính thức phát động chiến dịch "We Care - Quan tâm mỗi ngày" với mục tiêu khuyến khích mỗi cá nhân quan tâm tới bản thân, gia đình và cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thông qua các hoạt động đầy ý nghĩa của chiến dịch, MB Ageas Life sẽ viết tiếp câu chuyện đầy cảm hứng sau hành trình 5 năm quan tâm và đồng hành cùng người Việt Nam.

"We Care - Quan tâm mỗi ngày" bao gồm một chuỗi các hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng như: Tổ chức giải chạy gây quỹ từ thiện "We care run over K" (tháng 6/2021), tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch (tháng 7/2021), Triển khai hoạt động "Quan tâm đẩy lùi Covid" (bắt đầu từ tháng 8/2021), hoạt động hỗ trợ cộng đồng bệnh nhân ung thư dự kiến triển khai vào quý IV/2021.

Hành trình "Quan tâm mỗi ngày" đã khởi đầu với Giải chạy gây quỹ từ thiện "We Care Run over K 2021" diễn ra từ trung tuần tháng 6. Không chỉ nhấn mạnh "Quan tâm sức khỏe mỗi ngày để đẩy lùi bệnh ung thư" dành cho mỗi người, mỗi cá nhân, giải chạy còn trực tiếp hướng về các bệnh nhân ung thư. Điều đặc biệt ở giải chạy này là với mỗi km các vận động viên chạy được, MB Ageas Life sẽ đóng góp 1.000 đồng vào Quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư. Giải chạy đã có gần 7.500 vận động viên tham gia với hơn 700 nghìn km đã hoàn thành và 300 triệu VNĐ được huy động cho Quỹ Ủng hộ bệnh nhân ung thư.

Thông điệp "Quan tâm mỗi ngày" được phản ánh gần gũi và chân thực hơn qua câu chuyện cảm động về gia đình qua video "Những điều ta còn nhớ". Video chính thức được phát hành tại kênh Youtube và Facebook fanpage của MB Ageas Life hôm nay 13/8/2021.

Ra mắt đồng thời với "Những điều ta còn nhớ" là Website và Logo WE CARE dành riêng cho chiến dịch Quan tâm mỗi ngày. Đây chính là nơi những hoạt động quan tâm đầy ý nghĩa trong suốt 5 năm qua của MB Ageas Life được ghi lại trọn vẹn và một hành trình mới hướng tới cộng đồng tiếp tục lan tỏa.

Hơn thế, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tại nhiều nơi trên toàn quốc, người dân không có điều kiện để tiếp cận các dịch vụ y tế và thiết bị y tế cơ bản, do đó bắt đầu từ tháng 8/2021, thông qua chương trình Quan tâm đẩy lùi Covid, MB Ageas Life hỗ trợ trực tiếp về dịch vụ y tế và thiết bị y tế đến người dân vùng dịch. Tổng giá trị quà tặng của Chương trình lên đến gần 2 tỷ đồng.

Hành trình Quan tâm mỗi ngày vào quý IV/2021 cũng sẽ mang tới câu chuyện truyền cảm hứng của những bệnh nhân đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Chuỗi video phóng sự về mỗi nhân vật thể hiện ý chí kiên cường vượt qua bệnh tật của mỗi người, với sự quan tâm và tình yêu thương của những người thân xung quanh mình.

Đại diện từ MB Ageas Life chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng "Quan tâm mỗi ngày" sẽ tạo ra một giá trị đặc biệt để giúp mỗi người sống ý nghĩa hơn qua từng khoảnh khắc. Hơn hết, sự kết nối giữa các cá nhân trong cộng đồng sẽ là nguồn động lực lớn lao để vượt qua các thách thức và kiến tạo thành công. Thông qua chiến dịch này, chúng tôi muốn thông điệp "Quan tâm mỗi ngày" được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng".

Thông tin về MB Ageas Life

Trong suốt hành trình 5 năm hoạt động tại Việt Nam, MB Ageas Life không ngừng tìm kiếm các cơ hội để quan tâm nhiều hơn đến cộng đồng, bằng các hoạt động thiết thực và cụ thể.

Năm 2017, khi bắt đầu hoạt động thị trường Việt Nam, MB Ageas Life đã tổ chức chiến dịch "Ưu tiên cho hạnh phúc" hướng đến những người phụ nữ trong gia đình.

Năm 2018, chiến dịch "Tôi sợ gì?" ra đời, khuyến khích người đàn ông trong gia đình hiện đại chia sẻ những câu chuyện, những áp lực cuộc sống. Cũng trong năm 2018, chiến dịch "Ưu tiên cho trải nghiệm lớn khôn của trẻ" được khởi động, hướng đến các gia đình trẻ với các phương pháp giáo dục mới.

Năm 2019, chiến dịch "Ưu tiên cho hạnh phúc #HappyFIRST" đã lan tỏa những cảm hứng sống tích cực tới mỗi cá nhân, hướng tới cải thiện đời sống và gia tăng kết nối cộng đồng.

Năm 2020, chiến dịch xã hội "Mở lời đồng ý" và Chương trình gây quỹ trên mạng xã hội "Tiếp sức hậu phương, Vững lòng chiến sĩ" đã khẳng định vai trò của MB Ageas Life trong các hoạt động cộng đồng.

Ngày 5/6/2021, tại sự kiện Ra mắt Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19, MB Ageas Life năm 2021 đã đóng góp 2 tỷ đồng cho Quỹ.

Tháng 7/2021, MB Ageas Life cũng đã trao tặng 3.000 bộ đồ bảo hộ y tế và 5.000 khẩu trang 3M trị giá hơn 200 triệu đồng cho đoàn giảng viên, sinh viên tình nguyện chi viện Miền Nam của Đại học Y Hà Nội.

Với chiến dịch Quan tâm mỗi ngày năm 2021, MB Ageas Life mong muốn được tiếp tục đồng hành với khách hàng và xã hội, xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa và luôn tràn đầy niềm tin yêu, hy vọng.

Trường Thịnh