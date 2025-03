MALTO công bố Jang Won Young (IVE) làm đại sứ thương hiệu

Sự tương đồng của MALTO và Jang Won Young về giá trị sống và tinh thần tích cực

Jang Won Young đang dành rất nhiều tâm huyết để truyền đi năng lượng, tinh thần "Lucky Vicky - hướng đến những suy nghĩ lạc quan bất kể hoàn cảnh khó khăn" cho giới trẻ toàn thế giới nói chung, Hàn Quốc nói riêng.

Tại Việt Nam, MALTO - thương hiệu dành riêng cho teen (thanh thiếu niên) Việt của Công ty Cổ phần sữa quốc tế Lof - một trong những tập đoàn F&B hàng đầu Việt Nam cũng nỗ lực để MALTO trở thành người bạn đồng hành truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực và lan tỏa giá trị tích cực giúp giới trẻ vượt qua thử thách.

Sự kết hợp giữa MALTO và Jang Won Young hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bùng nổ trong thời gian sắp tới (Ảnh: MALTO).

Sự gặp gỡ của Jang Won Young và thương hiệu MALTO chính là ở mong ước mang đến cho giới trẻ nguồn năng lượng tích cực để khám phá và phát triển bản thân. Lần hợp tác này, Jang Won Young và MALTO mang đến cho người dùng Việt một chiến dịch được kỳ vọng là sẽ trở thành trào lưu sống mới của giới trẻ, chiến dịch mang tên "Shake It Off".

Lấy cảm hứng từ hành động lắc đều MALTO trước khi thưởng thức, chiến dịch "Shake It Off" của thương hiệu giúp người dùng trẻ rũ bỏ những ưu phiền, thử thách. "Shake It Off" chính là một thông điệp mạnh mẽ rằng ngay cả khi mọi việc không diễn ra như ý, người trẻ vẫn có thể chọn cách bước tiếp với một thái độ tích cực.

MALTO tung loạt sản phẩm mới cùng bộ nhận diện ấn tượng (Ảnh: MALTO).

Với tinh thần trân trọng mọi trải nghiệm và cảm xúc, dù lớn hay nhỏ, dù thành công hay thất bại, tất cả đều là một phần của hành trình trưởng thành, MALTO mong muốn các bạn trẻ có thể sống trọn vẹn với mọi cảm xúc, để được là chính mình, để luôn tìm thấy sự tích cực trong mọi hoàn cảnh.

"Jang Won Young được biết đến với tinh thần Lucky Vicky - luôn hướng đến những suy nghĩ lạc quan bất kể hoàn cảnh khó khăn, nhiều thử thách. Từ sự tương đồng về giá trị sống và tinh thần tích cực đó, MALTO tin tưởng và lựa chọn Jang Won Young - thần tượng nổi tiếng với lối sống truyền cảm hứng đến giới trẻ làm đại sứ thương hiệu tại Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng lần hợp tác này sẽ tạo nên sức ảnh hưởng rộng khắp trên cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc", ông Bùi Hoàng Sang, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần sữa quốc tế Lof, chia sẻ về việc kết hợp cùng Jang Won Young.

Ông Bùi Hoàng Sang, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần sữa quốc tế Lof, phát biểu trong buổi lễ công bố sản phẩm mới và đại sứ thương hiệu Jang Won Young (Ảnh: MALTO).

"Ra mắt từ khi còn ở độ tuổi teen, tôi hiểu được những áp lực cũng như mong đợi vô hình từ định kiến xã hội đặt lên vai các bạn trẻ. Chính vì thế, tôi luôn nỗ lực để lan tỏa những hình ảnh cùng thông điệp tươi sáng, trở thành một người bạn đồng hành của người hâm mộ cũng như các bạn đang ở độ tuổi teen.

Đây cũng là điểm chung giữa tôi và MALTO - thương hiệu F&B luôn hướng đến các bạn trẻ Việt. Tôi luôn cảm nhận được sự nhiệt huyết và giàu năng lượng của các fan Việt Nam, vì thế tôi muốn cùng với MALTO được một lần đến gần với người hâm mộ ở Việt Nam nhiều nhất có thể", Jang Won Young chia sẻ về việc trở thành đại sứ thương hiệu của MALTO tại Việt Nam.

Tinh thần lạc quan, luôn truyền tải năng lượng tích cực chính là điểm kết nối Jang Won Young và MALTO (Ảnh: MALTO).

MALTO giới thiệu bộ nhận diện mới với hàng loạt sản phẩm sáng tạo và đa dạng

Bên cạnh chiến dịch "Shake It Off" hợp tác cùng đại sứ thương hiệu Jang Won Young, MALTO còn tung ra loạt sản phẩm độc đáo dành riêng cho giới trẻ với hình ảnh thiết kế ấn tượng, hứa hẹn sẽ được người dùng đón nhận.

Sparkling Yogurt là sản phẩm sữa chua có ga chứa 5 tỷ Postbiotic Lactobacillus có lợi, giải ngấy sảng khoái, có lợi cho tiêu hóa. Nước trái cây thạch Jelly Shake chứa nước ép trái cây tự nhiên cùng thạch dai giòn. Thức uống từ sữa lúa mạch hương socola bạc hà thạch Jelly Shake, bổ sung thêm năng lượng cho người dùng. Thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên hương nho có thạch Jelly Shake.

Trọn bộ sản phẩm đột phá mới từ MALTO lần đầu tiên ra mắt người tiêu dùng (Ảnh: MALTO).

Với bộ nhận diện mới, những sản phẩm sáng tạo và đa dạng, cùng sự đồng hành của ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc - Jang Won Young đánh dấu một bước tiến cho MALTO. Trong thời gian sắp tới, MALTO sẽ tiếp tục mang đến thêm nhiều sản phẩm bùng nổ phù hợp với giới trẻ Việt.

Xem thêm thông tin về MALTO tại https://www.facebook.com/MALTOVIETNAM/