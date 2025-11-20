Lý do "cặp song sinh đẹp nhất thế giới" chọn chết cùng nhau gây xúc động

Ra đi cùng ngày, cùng tháng, cùng năm

Theo nhật báo Bild, hai nghệ sĩ gạo cội “không còn muốn tiếp tục sống và đã cùng nhau lựa chọn kết thúc cuộc đời”.

Theo CNN, quyết định của hai bà được hỗ trợ bởi Tổ chức Quyền được chết nhân đạo của Đức (DGHS) - nơi cung cấp hỗ trợ pháp lý, tư vấn y khoa và các thủ tục cần thiết cho những người có nguyện vọng chấm dứt cuộc đời một cách hợp pháp.

Hai chị em sinh đôi Alice và Ellen Kessler (Ảnh: New York Post).

DGHS xác nhận cặp song sinh đã liên hệ và trở thành thành viên tổ chức hơn một năm trước. Phát ngôn viên của tổ chức - bà Wega Wetzel - cho biết: “Yếu tố quyết định có lẽ là mong muốn được ra đi cùng nhau vào một ngày cụ thể”.

Bà nhấn mạnh thêm, mong muốn ấy đã được cặp chị em cân nhắc kỹ và hoàn toàn không xuất phát từ khủng hoảng tâm lý.

Trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái với tờ báo Corriere della Sera (Italy), Alice và Ellen từng chia sẻ ước nguyện muốn rời bỏ thế giới cùng nhau, vào cùng một ngày, bởi việc một người phải đi trước đối với cả hai bà là điều quá khó để chấp nhận.

Tại Đức, việc hỗ trợ kết thúc cuộc sống đã được hợp pháp hóa từ năm 2020, với điều kiện quyết định phải xuất phát hoàn toàn từ ý chí tự do của cá nhân, không chịu áp lực hay ép buộc.

DGHS cho biết thêm: “Một luật sư và một bác sĩ đã có các buổi thảo luận sơ bộ với họ. Người lựa chọn phương án này ở Đức phải tỉnh táo, minh mẫn và đưa ra quyết định nhất quán trong thời gian dài”.

Hai chị em từng được gọi là "cặp song sinh đẹp nhất thế giới" (Ảnh: New York Post).

Ngày 18/11 (giờ địa phương), cảnh sát địa phương xác nhận với truyền thông rằng họ đã tiếp cận ngôi nhà của hai người phụ nữ vào trưa hôm trước.

Từ tháng 4/2024, cặp song sinh đã bày tỏ với truyền thông, họ muốn tro cốt được đặt chung trong một hũ. Theo truyền thông Đức, họ sẽ an nghỉ bên cạnh mẹ mình - bà Elsa - và chú chó Yello.

Huyền thoại sân khấu châu Âu

Alice và Ellen Kessler sinh năm 1936 tại Đức. Năm 1952, gia đình họ từ Đông Đức sang Tây Đức để định cư. Học ballet từ nhỏ, cả hai chị em nhanh chóng trở thành ngôi sao được nhiều người biết đến khi biểu diễn tại Lido Paris.

Họ từng xuất hiện trong chương trình Studio Uno (Italy), đại diện Đức tại cuộc thi âm nhạc có tiếng Eurovision và trở nên nổi tiếng.

Trong nhiều thập kỷ, hai chị em góp mặt trong các chương trình ăn khách như The Ed Sullivan Show, The Dean Martin Show... và từng đứng chung sân khấu với những huyền thoại Frank Sinatra, Fred Astaire, Elvis Presley hay Harry Belafonte.

Cả hai đều hoạt động nghệ thuật trong nhiều thập kỷ (Ảnh: New York Post).

Trên trang Instagram chính thức, phía chương trình The Ed Sullivan Show viết: “Vinh danh cuộc đời phi thường của cặp song sinh Kessler. Alice và Ellen là những ngôi sao rực rỡ, những huyền thoại thực thụ”.

Đài truyền thanh Monte Carlo cũng có chia sẻ xúc động: “Alice và Ellen Kessler đã rời đi cùng nhau, như cách họ đã sống - không thể tách rời. Sinh năm 1936, họ là biểu tượng của nghệ thuật châu Âu, từ âm nhạc, vũ đạo đến truyền hình.

Ở Italy, họ trở thành những ngôi sao được gọi là “đôi chân của cả đất nước”, biểu tượng của sự thanh lịch và phong thái sân khấu từ năm 1950. Một cặp đôi nghệ thuật độc đáo, đủ sức để lại dấu ấn không thể phai mờ trong trí tưởng tượng của mọi người”.