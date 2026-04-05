Lý do cặp đôi chọn một trong 25 điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới

Một chiều đầu tháng 4, đôi bạn trẻ tình tứ dắt tay nhau đi trên cầu gỗ lim và những thảm cỏ xanh dọc phía Nam bờ sông Hương (phường Thuận Hóa, thành phố Huế) để tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc khi lần đầu xác nhận lời yêu. Cô gái ôm trên tay bó hoa tươi thắm, khuôn mặt rạng ngời.

Anh T.N. (25 tuổi) cho biết anh và bạn gái cùng quê Gia Lai, quen nhau từ khi còn theo học đại học tại Đà Nẵng. Sau khi ra trường, hai người vẫn duy trì liên lạc, tình cảm dành cho nhau vì thế lớn dần. Họ đã chọn Huế, một trong những điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới để trao gửi lời yêu.

Thành phố Huế xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng 25 điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới (Ảnh: Vi Thảo).

“Đúng ngày chúng tôi được nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài làm việc và cũng là ngày đầu tiên xác nhận lời yêu, bạn gái tôi đã chọn Huế làm nơi chứng kiến cho sự kiện đặc biệt này”, anh N. chia sẻ.

Bạn gái của anh N. cho biết khi còn học ở Đà Nẵng, cô thường xuyên tới Huế du lịch và cảm thấy nơi đây có nhiều cảnh đẹp, thơ mộng, nhất là hai bên bờ sông Hương. Sau khi xác nhận lời yêu, hai bạn trẻ sẽ trở về Đà Nẵng để tiếp tục công việc của mình.

Hai bạn trẻ nêu trên không phải là cặp đôi duy nhất chọn những thảm cỏ xanh, cầu đi bộ bằng gỗ lim bên bờ sông Hương để tỏ tình, xác nhận lời yêu. Với việc thành phố Huế đầu tư chỉnh trang, làm đường đi bộ, nơi đây đang trở thành điểm hẹn lý tưởng cho du khách và giới trẻ Huế tìm đến thư giãn, tổ chức dã ngoại và lưu lại những kỷ niệm đẹp.

Những thảm cỏ xanh bên bờ sông Hương là điểm hẹn hấp dẫn, thu hút đông đảo giới trẻ đến thư giãn, chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Đình Hoàng).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, vào buổi sáng và chiều hàng ngày, khu vực dọc hai bên bờ sông Hương, đoạn qua địa bàn các phường Kim Long, Phú Xuân, Thuận Hóa, có rất đông người dân địa phương, du khách đến đây để thư giãn, tập thể dục.

Chị Lê Thu Hương, một nhân viên văn phòng ở Huế cho biết sau những giờ làm việc áp lực, căng thẳng, được ra bờ sông Hương hít thở bầu không khí trong lành giúp tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.

Theo chị, thời điểm hoàng hôn là lúc người Huế cùng du khách tập trung về hai bên bờ sông Hương đông nhất. Nhiều người mang theo đồ ăn nhẹ, thức uống để có thể ngồi trò chuyện lâu hơn.

Nhiều người tìm đến sân khấu hình bán nguyệt bên bờ sông Hương để ngắm hoàng hôn (Ảnh: Vi Thảo).

Lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Huế cho biết lực lượng của đơn vị thường xuyên cắt tỉa, dọn rác, giữ gìn vệ sinh không gian dọc hai bờ sông Hương sạch đẹp. Đơn vị còn trồng thêm nhiều loài hoa, cỏ lau tím,… tạo điểm nhấn để mọi người đến đây có chỗ vui chơi, chụp ảnh kỷ niệm.

Theo UBND thành phố Huế, mới đây một giải thưởng uy tín của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor đã vinh danh Huế ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng 25 điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới.

Giải thưởng này tôn vinh những điểm đến nhận được nhiều đánh giá xuất sắc nhất từ cộng đồng du khách trong suốt 12 tháng. Ở hạng mục điểm đến trăng mật, các địa danh được vinh danh phải hội tụ không gian lãng mạn, riêng tư cùng những trải nghiệm giàu cảm xúc dành cho các cặp đôi.

Huế đã chinh phục trái tim của nhiều du khách bởi vẻ đẹp cổ kính, sâu lắng và đầy chất thơ. Từ những buổi hoàng hôn êm đềm trên dòng Hương Giang, không gian riêng tư trên thuyền, đến bữa tối thân mật giữa lòng di sản, Huế mang đến một tuần trăng mật nhẹ nhàng, tinh tế mà khó nơi nào có được.

Theo lãnh đạo thành phố Huế, danh hiệu nêu trên không chỉ là niềm tự hào của ngành du lịch địa phương mà còn là minh chứng cho sức hấp dẫn bền vững của Huế - điểm đến của cảm xúc, sự lãng mạn và những khởi đầu ngọt ngào.