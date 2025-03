Lưu ý hàng đầu khi lựa chọn nhộng ngủ cho trẻ sơ sinh

Nhộng ngủ cho bé là dụng cụ hỗ trợ giấc ngủ cho bé. Nhộng ngủ được thiết kế giống như một chiếc túi ngủ nhưng ôm bọc cơ thể bé. Bé được bọc cẩn thận trong nhộng và có thể tự đi vào giấc ngủ. Đối với những bé hay giật mình, cào tay vào mặt thì nhộng ngủ thích hợp để sử dụng.

Chức năng chính của nhộng ngủ là giữ tay và chân của bé khỏi những trường hợp mất kiểm soát khi ngủ. Khác với hình thức quấn chũn truyền thống là dùng khăn quấn quanh người bé để bé không bị giật mình khi ngủ. Còn nhộng ngủ với thiết kế chuyên biệt, bé vẫn có thể cử động nhẹ khi mặc.

Khi sử dụng nhộng ngủ, cha mẹ chỉ cần đặt con và nhộng kéo khóa là xong. Con mặc nhộng ngủ cũng có thể thoải mái, không có cảm giác bó chặt như quấn chũn và ba mẹ dễ dàng thay bỉm cho con.

Nhộng ngủ sơ sinh là một dụng cụ mới, hỗ trợ trẻ ngủ ngon, bố mẹ chăm con nhàn hơn (Ảnh: Unimore).

Nhộng ngủ là dòng sản phẩm dệt may cho trẻ sơ sinh nên cần phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Hiện nay, Quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT Mức giới hạn formaldehyt, amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt và Thông tư số 21/2017 của Bộ Công thương: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may là hành lang pháp lý để quản lý và giám sát thực hiện.

Tuy nhiên, song song với sự phát triển của thương mại điện tử hiện nay, rất nhiều đơn vị tổ chức, cá nhân bán tràn lan các sản phẩm nhộng ngủ trên sàn thương mại điện tử như Tiktok, Shopee với giá rẻ, không thực hiện các quy định của pháp luật, dẫn đến sự xuất hiện của các sản phẩm kém chất lượng mà các cha mẹ không dễ dàng phân biệt.

Rất nhiều địa chỉ bán hàng không tuân theo quy định của pháp luật, sản phẩm không có kiểm nghiệm hàm lượng formaldehyt và không có chứng nhận hợp chuẩn hợp quy, phụ huynh khi mua sản phẩm này về cho con mình dùng, con gặp nhiều các biểu hiện như rôm sẩy, mẩn ngứa, nổi bỏng nước…. rất nguy hiểm.

Rôm sảy, mẩn ngứa… khi con trẻ gặp các chất độc hại như formaldehyt có trong quần áo không đạt chất lượng (Ảnh: Unimore).

Trên thị trường hiện nay, có nhiều đơn vị tuân thủ theo quy định của pháp luật về hồ sơ lưu hành sản phẩm, một trong số đó là Công ty cổ phần Unimore với thương hiệu nhộng ngủ Unibaby.

Nhộng ngủ Unibaby cho bé giai đoạn 4-6 tháng tuổi (Ảnh: Unimore).

Unimore ra đời với tiêu chí "The best for your life" với ý nghĩa mang lại những điều tốt nhất cho khách hàng với những sản phẩm an toàn, giá cả hợp lý và được kiểm nghiệm bởi các cơ quan chức năng của nhà nước cũng như các tổ chức hàng đầu trên thế giới.

Sản phẩm nhộng ngủ Unibaby với các dòng nguyên phụ liệu vải nhập khẩu chất lượng cao. Khóa kéo bằng inox 100%, ngoài ra còn đạt các chứng nhận hợp chuẩn hợp quy do Trung tâm Giám định - Chứng nhận sản phẩm (Viện Nghiên cứu dệt may) chứng nhận theo phương thức 7 - Thông tư số 28/2012 và thông tư số 02/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nhộng ngủ Unibaby, sản phẩm nhộng ngủ cho trẻ theo tiêu chuẩn chất lượng (Ảnh: Unimore).

Khách hàng khi sử dụng các sản phẩm của Unibaby sẽ được tham gia vào cộng đồng mẹ bầu sinh con cùng thời điểm và được tham gia các lớp học miễn phí về chăm sóc con theo EASY (Eat - Activity - Sleep - Your time được hiểu là chuỗi hoạt động bao gồm ăn - hoạt động (chơi) - ngủ - thời gian của mẹ) từ các chuyên gia.

Chi tiết xem tại:

Website: https://unimore.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/Unibaby.officiall

Hotline: 0973 883 283