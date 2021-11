Làm việc và định cư Canada: Bạn đã sẵn sàng?

Dân trí Không chỉ Việt Nam mà nhiều người dân trên toàn cầu đều mong muốn làm việc và định cư Canada. Có nhiều lý do để dẫn tới sự thay đổi này, nhưng tựu chung, yếu tố chính là chất lượng cuộc sống tốt và những cơ hội trong tương lai.

Nhằm tìm hiểu lý do tại sao Canada lại thu hút người nhập cư đến vậy, chúng tôi đã liên hệ với Canada Plaza, một công ty chuyên tư vấn về việc làm, đầu tư và định cư Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu thêm thông tin.

Đất nước đáng sống hàng đầu thế giới

Trong báo cáo xếp hạng thường niên các quốc gia tốt nhất năm 2021 của tạp chí U.S. News and World Report, Canada đã vươn lên giành được vị trí số 1 ở bảng xếp hạng toàn diện, trong đó:

- Quốc gia tốt nhất: Hạng 1.

- Chất lượng cuộc sống: Hạng 1.

- Công bằng xã hội và an sinh xã hội: Hạng 3.

- Hệ thống giáo dục: Hạng 3.

Về chất lượng sống, Canada có chất lượng cuộc sống hàng đầu bởi môi trường sống an toàn và lành mạnh. Về kinh tế, Canada là quốc gia nằm trong 8 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất toàn cầu (G8).

Với môi trường và điều kiện sống tuyệt vời, Canada xứng đáng là cái tên mà mọi người thường nghĩ đến đầu tiên khi lựa chọn một đất nước mới để sinh sống và làm việc.

Đất nước đáng sống nhất thế giớiQuyền lợi khi định cư Canada

Thường trú nhân Canada được hưởng rất nhiều quyền lợi tương tự như công dân của quốc gia này, có thể kể đến như:

- Cha mẹ có con cái dưới 18 tuổi được lãnh tiền mặt lên đến $6.833 CAD mỗi năm và hoàn toàn miễn thuế.

- Về giáo dục, trẻ em dưới 18 tuổi được miễn học phí học tập tại các trường công lập tại Canada. Chi phí học đại học tại Canada cũng thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia phát triển khác như Mỹ, Anh, Úc… Và thực tế, chi phí học đại học chỉ bằng 1/10 so với du học sinh tại quốc gia này.

- Về việc làm, người lao động là thường trú nhân hoặc công dân Canada được hưởng bảo hiểm thất nghiệp lên đến 6 tháng nếu họ đã làm việc liên tục 3 tháng.

- Phụ nữ trong thời kỳ thai sản được nghỉ tối đa 12 tháng và được hưởng 65% mức lương trước thai kỳ.

- Canada sở hữu hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân, người dân gần như không phải chi trả bất kỳ chi phí nào cho các dịch vụ về y tế và chăm sóc sức khỏe.

- Thường trú nhân và công dân Canada sau một thời gian sống và làm việc tại đất nước này có thể bảo lãnh người thân như vợ chồng, con cái, cha mẹ, ông bà đến sinh sống tại Canada.

Làm việc và định cư Canada: Những lợi thế!

Lợi thế lớn nhất khi làm việc và định cư Canada là điều kiện tham gia đơn giản. Do nhu cầu về việc tuyển dụng lao động đang ở mức cao sau đại dịch, chính phủ Canada đã ban hành kế hoạch chào đón 1,2 triệu người nhập cư trong giai đoạn 2021-2023. Những yêu cầu về trình độ học vấn hay trình độ tiếng Anh đều rộng mở hơn cho hầu hết các ngành nghề tại Canada.

Môi trường làm việc năng động và mức đãi ngộ cao là một trong những yếu tố khiến thị trường lao động Canada vô cùng hấp dẫn. Canada là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất toàn cầu, do đó, thu nhập bình quân theo đầu người ở mức cao hàng đầu thế giới, vào khoảng $48.000 USD/người/năm. Ngoài ra, Canada sở hữu tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn nhiều so với các quốc gia phát triển khác.

Canada Plaza cho biết, làm việc định cư Canada có thể xem là lợi thế hơn về chi phí và cơ hội so với du học định cư Canada. Việc sở hữu một công việc ổn định tại Canada giúp đảm bảo chất lượng cuộc sống của người nhập cư hơn so với việc du học và tự tìm kiếm việc làm tại Canada trong tương lai. Ngoài ra, việc có đóng thuế sẽ mang lại cho người lao động cơ hội sử dụng các dịch vụ y tế, dịch vụ an sinh - xã hội với chi phí rẻ hơn so với du học sinh. Cuối cùng, đó chính là chi phí đầu tư ban đầu khi sở hữu việc làm tại Canada so với chi phí đầu tư cho 3 đến 4 năm học tại Canada và không đảm bảo sở hữu việc làm sau khi tốt nghiệp.

Nắm bắt được những lợi thế của chương trình làm việc và định cư tại Canada, Canada Plaza đã tìm hiểu và xây dựng nhiều chương trình làm việc định cư với nhiều ngành nghề đa dạng, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng lao động ở Việt Nam có thể nhập cư và sinh sống tại Canada trong tương lai.

