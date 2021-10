Không khí lạnh về, nhiều người đua nhau săn đón đào nở sớm

Dân trí Dù chưa tới tết Nguyên đán nhưng gần đây những cành đào bất ngờ xuất hiện trên "chợ mạng" khiến nhiều người thích thú tìm mua.

Nhắc đến "chơi" đào người ta thường nghĩ ngay tới Tết Nguyên đán, thế nhưng gần đây "chợ mạng" đã xuất hiện những cành đào với chi chít nụ và hoa. Các cành đào này có giá từ vài trăm đến cả triệu đồng thu hút nhiều chị em Hà thành đặt mua về trưng trong nhà.

Những ngày này, hoa đào nở sớm có màu hồng nhạt và màu trắng đang được hội chị em "săn đón" về trưng trong nhà (Ảnh: Hoài An).

Vừa cắm xong cành đào, chị Hồng Anh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) phấn khởi cho biết đã "săn" đào từ nhiều ngày nay. Bởi, là người thích hoa đào, nên thấy trên "chợ mạng" xuất hiện hoa đào nở sớm chị liền tìm mua về trưng.

"Mình thích hoa đào tự nhiên lắm, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mình mua được cành đào vào dịp Thủ đô mới chỉ chớm lạnh như bây giờ. Nên tôi mua một cành về chơi từ giờ đến 20-10 cho có hương vị ấm cúng của mùa xuân.

Những cành đào phai ở thời điểm này ít nụ, dáng cũng không đẹp nhưng rất tự nhiên. Mới cắm mà đã có nụ bắt đầu bung nở rồi, nhìn mê lắm. Thấy hoa nở mà ngỡ như Tết đang cận kề", chị Hồng Anh vui vẻ nói.

Những cành đào nở sớm được hội chị em "săn đón" về trưng trong nhà (Ảnh: Hoài An)

Tương tự, chị Hoàng Lan (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đặt mua đào rừng trái mùa nhưng phải đợi gần một tuần mới có hàng. Theo chị Lan, những cành đào to đẹp hiện có giá khá đắt, lên tới cả triệu đồng. Thế nhưng, không phải lúc nào cũng có cơ hội chơi hoa đào trái mùa cuối mùa thu như năm nay nên chị Lan không tiếc tiền mua.

Thừa nhận người dân Hà Nội đang rất thích thú với những cành đào bung nở sớm, chị Nguyễn Hoài An (chủ cửa hàng hoa ở Thanh Trì, Hà Nội) cho hay, các loại hoa mới với giá phải chăng luôn được nhiều người tìm mua. Trong đó, hoa đào rừng nở sớm từ khi xuống phố luôn trong tình trạng "cháy" hàng, nhiều khách phải đặt trước mới có.

Những cành đào nở sớm được vận chuyển từ Sơn La về Thủ đô (Ảnh: Hoài An).

Bán các loại hoa độc, lạ nhiều năm nay, nhưng chưa năm nào chị An bán đào nở sớm từ những ngày giữa mùa thu như năm nay. Chị An nói: "Cách đây gần nửa tháng, thấy em gái gửi hình hoa đào nở sớm khá lạ mắt. Mình liền đăng lên facebook và được mọi người hỏi mua rất nhiều. Là đào nở trái vụ, nên số lượng rất ít".

Hoa đào phai nở sớm có màu hồng nhạt, ít nụ và thường có 5 cánh (Ảnh: Hoài An).

Chưa tính tới nguồn hàng tương đối hiếm, chỉ tính chuyện vận chuyển, bảo quản cành đào từ vùng núi về phố, quá trình vận chuyển chị An cẩn thận để đảm bảo chất lượng hoa không bị hư hỏng khi tới tay khách hàng.

"Do quãng đường vận chuyển xa, tôi chỉ dám nhận lượng khách vừa phải, nhận nhiều nợ đơn lâu cũng ảnh hưởng tới uy tín bán hàng của mình. Giá mỗi cành đào dao động từ 350.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/cành.

Mỗi đợt mình chỉ gom được 20-25 cành bán cho chị em, vì là hàng "hiếm" nên về đến đâu hết đến đó, thậm chí khách đặt phải chờ nhiều ngày mới sở hữu được cành đào nở sớm trong thời điểm này", chị An cho biết.

Màu trắng tinh khôi của hoa đào khiến nhiều chị em mê mẩn (Ảnh: Hoài An).

Theo chị An, đào được cắt tại vườn khi nụ đang bắt đầu bung nở, mỗi cành đào sẽ dài từ 1,5-4m, chủ yếu là đào phai 5 cánh, màu hoa phớt hồng hoặc màu trắng. Loại đào này có thể chơi được từ 1-2 tháng, vì thế chị em rất thích thú trưng trong nhà.

Mặc dù, mới bán đào cành từ đầu tháng 10 cho tới nay, chị An đã bán được gần trăm cành đào các loại. Chị cho biết, những gốc đào phai này có độ tuổi khoảng 8 năm tại huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), loại đào nở hoa sớm thường được người dân trồng trong vườn nhà, do cây thiếu dinh dưỡng, nên lá rụng và gây ức chế mầm hoa dẫn đến nở hoa sớm so với vụ chính.

Vì là nở trái vụ nên mỗi đợt chị An chỉ gom được 20-25 cành (Ảnh: Hoài An).

"Đa số khách hàng đều phản hồi hoa nở đẹp, ngoài những cành đào phai còn có cành đào trắng đột biến, nhiều chị em còn ngỡ là hoa giả, khi tận mắt xem mới tin là hoa thật. Hơn nữa, trong thời tiết se lạnh của mùa thu có hoa đào trưng trong nhà rất thú vị nên nhiều chị em sẵn sàng "xuống tiền", chị An chia sẻ.

Hoài Trang