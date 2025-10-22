Khai trương phòng khám thẩm mỹ Perfect-U

Perfect-U ra mắt cơ sở đầu tiên, mang sứ mệnh đồng hành cùng phái đẹp trên hành trình tìm lại sự tự tin (Ảnh: Perfect-U).

Đồng hành cùng phái đẹp trên hành trình tìm lại sự tự tin

Lễ khai trương Perfect-U Medical Beauty quy tụ ban lãnh đạo, đội ngũ chuyên môn, các đối tác và đại diện truyền thông. Sự kiện đón tiếp ông Pan Hong, bà Wan LiNa, ông Lu Bin và ông Chen ChaoQun - những đối tác đồng hành trong việc định hướng chuyên môn và phát triển thương hiệu Perfect-U tại Việt Nam.

Sự kiện còn có sự góp mặt của diễn viên Kelly Nguyễn và diễn viên Kiều Trinh, cùng nhiều khách mời và gương mặt nổi bật trong lĩnh vực làm đẹp và phong cách sống. Sự hiện diện của các khách mời góp phần mang đến bầu không khí sang trọng, gần gũi và ý nghĩa cho buổi lễ khai trương Perfect-U Medical Beauty.

Buổi lễ khai trương có sự hiện diện của nhiều khách mời (Ảnh: Perfect-U).

Trong bối cảnh nhu cầu làm đẹp an toàn và hiệu quả ngày càng tăng, Perfect-U ra đời với định hướng phát triển theo mô hình phòng khám thẩm mỹ y khoa chuyên sâu, kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, tay nghề bác sĩ giàu kinh nghiệm và dịch vụ cá nhân hóa theo từng khách hàng.

Perfect-U quy tụ đội ngũ cố vấn là các chuyên gia thẩm mỹ đến từ nước ngoài. Perfect-U mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm toàn diện từ khâu tư vấn, điều trị đến chăm sóc hậu thủ thuật để đảm bảo kết quả thẩm mỹ tự nhiên và bền vững.

Phát biểu tại lễ khai trương, đại diện Perfect-U chia sẻ, Perfect U được hình thành từ tầm nhìn giản dị nhưng mạnh mẽ, đó là mang tiêu chuẩn làm đẹp quốc tế đến TPHCM. Đây không chỉ là phòng khám làm đẹp, mà là nơi khoa học gặp gỡ nghệ thuật, nơi sự sang trọng đi cùng niềm tin.

Thiết kế, ánh sáng, quy trình điều trị được đầu tư theo chuẩn quốc tế - để khách hàng có thể trải nghiệm dịch vụ cao cấp mà không cần ra nước ngoài. Tại Perfect-U, công nghệ, dược liệu và thiết bị được nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu. Đội ngũ tận tâm, chuyên nghiệp và giàu cảm xúc, xem khách hàng là trung tâm của mọi trải nghiệm.

“Việt Nam được chọn là điểm đến đầu tiên trong hành trình mở rộng quốc tế của chúng tôi, bởi chúng tôi tin tưởng vào tương lai của thị trường này và vẻ đẹp, bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam. Buổi lễ hôm nay không chỉ đánh dấu sự ra mắt của phòng khám, mà còn là khởi đầu của hành trình - nơi vẻ đẹp trở thành sự tự tin”, đại diện Perfect U cho biết thêm.

Đại diện Perfect U phát biểu tầm nhìn, giá trị và mục tiêu hướng đến tại sự kiện (Ảnh: Perfect-U).

Không gian hiện đại, cá nhân hóa

Phòng khám được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng nhưng ấm cúng, mang lại cảm giác thư giãn cho khách hàng trong quá trình trị liệu. Mỗi khu vực điều trị được bố trí riêng biệt nhằm đảm bảo tính riêng tư và sự thoải mái tối đa.

Tại Perfect-U, mọi liệu trình đều được thiết kế riêng biệt dựa trên đặc điểm làn da, cấu trúc khuôn mặt và mong muốn cá nhân của từng khách hàng. Không chỉ dừng lại ở chăm sóc da, Perfect-U còn chú trọng đến thẩm mỹ và cân chỉnh tỷ lệ khuôn mặt, mang lại diện mạo hài hòa và tự nhiên.

Đội ngũ chuyên môn tại đây được đào tạo bài bản, am hiểu sâu về thẩm mỹ da liễu - hình thể và cập nhật các công nghệ tiên tiến từ châu Âu, Mỹ và Hàn Quốc.

Không gian phòng khám kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và yếu tố thư giãn, giúp khách hàng có trải nghiệm tốt hơn (Ảnh: Perfect-U).

Perfect-U định vị mình không chỉ là phòng khám thẩm mỹ, mà là người bạn đồng hành trên hành trình hoàn thiện bản thân của phụ nữ hiện đại - nơi mỗi người tìm thấy sự tự tin, năng lượng và phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Nhân dịp khai trương, Perfect-U gửi tặng đến khách hàng chương trình ưu đãi giảm 25% khi trải nghiệm các dịch vụ trong tuần lễ đầu tiên hoạt động.

Thông tin liên hệ:

Phòng khám thẩm mỹ Perfect-U

Địa chỉ: 2A Nguyễn An, phường Cát Lái, TPHCM

Hotline: 0287 309 3566

Fanpage: https://www.facebook.com/tmv.perfectu

Website: www.perfectu.com.vn