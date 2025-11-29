Kết Nối Tiêu Dùng: 15 năm kết nối khách hàng bằng chất lượng

15 năm phát triển không ngừng

Trải qua hành trình 15 năm phát triển, Kết Nối Tiêu Dùng từ một cửa hàng công cụ dụng cụ nhỏ lẻ hiện đã trở thành một showroom rộng rãi, nơi người tiêu dùng không chỉ đến để mua sắm mà còn để trải nghiệm.

Kết Nối Tiêu Dùng đại lý công cụ, dụng cụ của thương hiệu Bosch (Ảnh: KNTD).

Không gian cửa hàng hiện đại, với tinh thần phục vụ trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp. Mọi thắc mắc về tính năng, cách sử dụng đều được giải đáp rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu. Nhân viên sẽ tư vấn giải pháp đúng với nhu cầu thực tế của từng khách hàng, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và tối ưu hiệu quả sử dụng.

15 năm đồng hàng của Kết Nối Tiêu Dùng với thương hiệu Bosch (Ảnh: KNTD).

Ngoài ra, Kết Nối Tiêu Dùng còn ứng dụng công nghệ quản lý hàng hoá và chăm sóc khách hàng, đảm bảo mọi giao dịch, tư vấn, thanh toán đều diễn ra một cách tiện lợi, nhanh chóng.

Đa dạng sản phẩm, tư vấn chuyên sâu

Bên cạnh việc đầu tư vào trải nghiệm, Kết Nối Tiêu Dùng không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm phân phối đến từ thương hiệu Bosch như máy mài, máy khoan, máy cắt...

Kết Nối Tiêu Dùng cung cấp đa dạng, mẫu mã sản phẩm (Ảnh: KNTD).

Hơn nữa, các sản phẩm tại cửa hàng đều đảm bảo chất lượng chính hãng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đi kèm chính sách bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tận nơi, do đó, được nhiều khách hàng tin chọn nhờ độ bền cao, thiết kế chắc chắn và giá thành hợp lý. Tất cả các sản phẩm đều được cập nhật liên tục trên website, nơi khách hàng có thể tra cứu, so sánh sản phẩm, đặt hàng một cách tiện lợi và nhanh chóng.

Kết Nối Tiêu Dùng với đội ngũ tư vấn nhiệt tình, giàu kinh nghiệm (Ảnh: KNTD).

Văn hoá doanh nghiệp tại đây xoay quanh triết lý: “Tận tâm - Thấu hiểu - Đồng hành”, nơi mọi khách hàng đều được chào đón và phục vụ như người thân. Đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động được tuyển chọn kỹ lưỡng và đào tạo bài bản về kiến thức sản phẩm, kỹ năng tư vấn và thái độ phục vụ, không chỉ là người bán hàng mà còn đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình mua sắm.

Ưu đãi nhân dịp sinh nhật 15 năm

Kết Nối Tiêu Dùng tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi và quà tặng nhân dịp sinh nhật (Ảnh: KNTD).

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 15, Kết Nối Tiêu Dùng mang đến cho khách hàng không chỉ ưu đãi về giá, mà còn là chuỗi minigame vui nhộn. Theo đó, khách hàng tham gia các hoạt động tại showroom hoặc trên fanpage sẽ có cơ hội nhận quà tặng có giá trị.

“15 năm qua, Kết Nối Tiêu Dùng đã không chỉ cung cấp công cụ dụng cụ chất lượng, mà còn nỗ lực chạm đến trái tim người tiêu dùng bằng sự tận tâm, minh bạch và không ngừng đổi mới. Mỗi sản phẩm được bán ra, mỗi lời tư vấn tận tình, tất cả đều góp phần xây dựng nên một thương hiệu gần gũi và đáng tin cậy.

Trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, hiện đại hoá hệ thống, đầu tư vào công nghệ và con người. Với mục tiêu trở thành thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực bán lẻ công cụ dụng cụ tại Việt Nam và là người bạn đồng hành tin cậy của mọi công trình, mọi gia đình”, đại diện doanh nghiệp cho hay.