K-Flex One - Ghế massage cá nhân hóa theo nhu cầu

Ghế massage thế hệ mới K-Flex One (Ảnh: FujiLux).

Kéo giãn 180° - lựa chọn tối ưu cho dân văn phòng và lái xe đường dài

Những ai làm việc văn phòng 8 tiếng hay tài xế đường dài thường xuyên phải đối mặt với các vấn đề về cột sống, đau mỏi thắt lưng và vai gáy. K-Flex One mang đến giải pháp trị liệu vượt trội với khung Flexorion độc quyền.

Khung sườn cho phép ghế ngả đến 180°, giúp kéo giãn cột sống, giải phóng áp lực tích tụ sau nhiều giờ ngồi liên tục. Đây là liệu pháp lý tưởng để thả lỏng và phục hồi cho dân văn phòng, đồng thời cải thiện tuần hoàn máu và giảm tê bì cho tài xế đường dài.

Bên cạnh đó, cấu trúc thân rời 3 phần của ghế cũng là một điểm cộng lớn. Thiết kế này giúp việc di chuyển và lắp đặt trở nên dễ dàng, phù hợp ngay cả với những căn hộ nhỏ hoặc không gian sống hạn chế.

Ghế massage K-Flex One với tính năng kéo giãn (Ảnh: FujiLux).

Rollback & OmniCore™ - giải pháp cho phụ nữ và người nội trợ

Với phụ nữ và người nội trợ, các hoạt động hàng ngày như nấu nướng, giặt giũ, hay bế bồng con cái thường gây ra căng cứng ở vùng vai, gáy và tay. Để hỗ trợ giải quyết vấn đề trên, K-Flex One mang đến bộ đôi công nghệ độc đáo.

Công nghệ Rollback: Tính năng kéo giãn tay - vai của công nghệ Rollback tác động trực tiếp vào những vùng cơ này, giúp giải tỏa căng thẳng và khôi phục sự dẻo dai.

Bi lăn OmniCore™: Động cơ OmniCore™ với lõi đa chiều linh hoạt giúp mô phỏng các động tác day - ấn - xoa của chuyên gia, hỗ trợ phục hồi sức khỏe cơ bắp một cách chuyên sâu, đặc biệt hữu ích cho phụ nữ sau sinh hoặc những người nội trợ cần tái tạo năng lượng sau ngày dài làm việc.

Massage từ tính và nhiệt hồng ngoại - phục hồi cho người tập thể thao

Đối với những người thường xuyên tập gym, đá bóng hay chạy bộ, việc cơ bắp bị căng, mỏi là điều khó tránh khỏi. Ghế massage K-Flex One đóng vai trò như một phòng vật lý trị liệu cá nhân ngay tại nhà, giúp phục hồi sau mỗi buổi tập.

Công nghệ massage từ tính: Sử dụng lăn kim từ tính độc quyền ở phần tay ghế để thúc đẩy tuần hoàn máu, hỗ trợ phục hồi mô cơ nhanh chóng và đẩy nhanh quá trình thải độc.

Nhiệt hồng ngoại: Liệu pháp chườm nóng 45-50 độ C từ từ lan tỏa khắp cơ thể, làm ấm các vùng cơ, giảm căng cứng và mang lại cảm giác thư giãn sâu.

Chăm sóc bàn chân Rovo Walking - phục hồi chức năng cho người cao tuổi

Với người cao tuổi, sức khỏe vận động và tuần hoàn máu thường bị suy giảm. Chăm sóc bàn chân đúng cách là “chìa khóa” để cải thiện tình trạng này. Ghế massage K-Flex One đã tích hợp công nghệ Rovo Walking mô phỏng động tác thể thao hiện đại như đạp xe, đi bộ, pickleball....

Công nghệ giúp kích thích các huyệt đạo quan trọng ở lòng bàn chân; tăng cường tuần hoàn máu, giảm tình trạng tê mỏi; hỗ trợ vận động ổn định, mang lại cảm giác tự tin và khỏe khoắn cho người cao tuổi.

Ghế massage K-Flex One với tính năng chăm sóc bàn chân ROVO Walking (Ảnh: FujiLux).

Trải nghiệm an toàn cho mọi thành viên

K-Flex One được trang bị các công nghệ thông minh, đảm bảo mọi thành viên, từ trẻ em đến người cao tuổi, đều có trải nghiệm an toàn và tối ưu.

Cảm biến BioSentinel: BioSentinel hoạt động như một “lính gác sinh học” đáng tin cậy với 21 cảm biến an toàn. Hệ thống chống kẹp đa điểm này có khả năng phát hiện và tự động dừng ghế massage, bảo vệ an toàn cho trẻ em, thú cưng hoặc vật cản vô tình kẹt vào, mang lại trải nghiệm an tâm khi sử dụng.

Chip Quantor: Được ví như "Bộ não lượng tử", Quantor sử dụng thuật toán thông minh chỉ với 0,2s/tác vụ, cá nhân hóa trải nghiệm cùng 28 chương trình massage tự động, phù hợp với từng độ tuổi và thể trạng riêng biệt, từ đó tối ưu hóa hiệu quả thư giãn và trị liệu.

Ghế massage K-Flex One cá nhân hóa theo nhu cầu từng thành viên trong gia đình Việt (Ảnh: FujiLux).

Với loạt công nghệ đột phá, không chỉ là sản phẩm công nghệ, ghế massage K-Flex One là giải pháp toàn diện, trở thành ghế massage thế hệ mới, cá nhân hóa cho từng phong cách sống, từng thành viên trong gia đình Việt.

Liên hệ Fujilux để đăng ký trải nghiệm tại nhà miễn phí, trả góp 0% tới 36 tháng, bảo hành tận nơi - lắp đặt tại chỗ trong 2 giờ.

Website: fujilux.vn

Trụ sở Hà Nội: Số 8 Sunrise G, KĐT The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, phường Định Công - Điện thoại: 0961 639 888.

Trụ sở TPHCM: 10B Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông - Điện thoại: 0833 867 888.