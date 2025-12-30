Inochi Studio - mô hình mua sắm trải nghiệm mới từ Inochi

Không chỉ dừng lại ở bán hàng, Inochi Studio được định hình như một điểm chạm trải nghiệm, nơi khách hàng được tư vấn và tiếp cận các combo (gói) giải pháp “may đo” phù hợp với từng tổ ấm.

Tư vấn “may đo” cho từng tổ ấm

Từ nhiều năm nay, Inochi đã trở thành cái tên quen thuộc với người tiêu dùng Việt khi nhắc đến các sản phẩm gia dụng chất lượng, an toàn và tiện ích. Không chỉ dừng lại ở việc mang đến những món đồ tốt cho từng căn bếp, từng góc nhà, Inochi còn không ngừng tìm cách giúp cuộc sống trở nên gọn gàng, dễ chịu và tích cực hơn mỗi ngày.

Giải pháp không gian sống được Inochi may đo riêng (Ảnh: Inochi).

Trên nền tảng đó, Inochi Studio ra đời như một bước tiến mới. Nơi sản phẩm không còn đứng một mình mà trở thành một phần của giải pháp không gian sống, được “may đo” cho tổ ấm của gia đình bạn. Hiểu rằng mỗi gia đình đều có diện tích, thói quen sinh hoạt và nhu cầu sử dụng khác nhau, Inochi Studio không bắt đầu bằng việc bán sản phẩm, mà bắt đầu bằng việc lắng nghe.

Inochi lắng nghe nhu cầu - tối ưu từng góc nhà (Ảnh: Inochi).

Đội ngũ tư vấn tại Inochi Studio sẽ tìm hiểu kỹ từng không gian sống, cách sinh hoạt hàng ngày và mong muốn của gia đình bạn. Từ đó, đề xuất những giải pháp phù hợp nhất cho từng khu vực trong nhà. Nhờ vậy, bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian lựa chọn, không mua thừa, không mua sai. Mọi quyết định trở nên dễ dàng, hiệu quả và thú vị hơn khi có chuyên gia đồng hành ngay từ đầu.

Đội ngũ chuyên gia “hiểu nhà - hiểu người dùng”

Điểm khác biệt tạo nên dấu ấn riêng Inochi Studio nằm ở đội ngũ con người đứng sau mỗi trải nghiệm mua sắm. Tại đây, mỗi nhân viên tư vấn không chỉ đơn thuần là người bán hàng mà được xem như một “chuyên gia không gian sống”, mang trong mình một mã DNA riêng biệt mang tên Inochi Studio.

Inochi Studio - thấu hiểu không gian, đồng hành cùng gia đình bạn (Ảnh: Inochi).

Những người giàu kinh nghiệm trong ngành gia dụng, luôn lắng nghe kỹ nhu cầu của khách hàng - từ số lượng thành viên, diện tích không gian đến thói quen và phong cách sống. Dựa trên đó, các giải pháp được “đo ni đóng giày” phù hợp, thay vì giới thiệu sản phẩm dàn trải.

Nhân viên Inochi tư vấn sản phẩm phù hợp theo lối sống (Ảnh: Inochi).

Sự thấu hiểu sâu sắc về không gian sống và người dùng đã giúp mỗi tư vấn của Inochi Studio trở nên sát thực, dễ áp dụng và đáng tin cậy. Khách hàng không chỉ ra về với một món đồ gia dụng mà còn mang theo cảm giác yên tâm khi đã chọn đúng sản phẩm, đúng giải pháp cho tổ ấm của mình. Đây cũng là lý do mà Inochi Studio trở thành điểm đến của nhiều gia đình, cải thiện chất lượng sống một cách bền vững, hiệu quả.

Không gian trải nghiệm truyền cảm hứng

Các cửa hàng Inochi Studio được thiết kế hiện đại, sắp xếp theo từng khu vực sinh hoạt trong nhà. Từ đó, khách hàng dễ dàng hình dung và đưa ra lựa chọn phù hợp cho tổ ấm của mình.

Tại đây, khách hàng cũng có thể thoải mái nhìn, chạm và dùng thử sản phẩm ngay tại chỗ. Đồng thời, cũng cảm nhận được chất lượng thực tế, khám phá cách dùng từng món đồ có thể phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày. Sự trải nghiệm trực tiếp đã mang đến sự hứng thú, giúp khách hàng đưa ra lựa chọn mua sắm đúng đắn.

Inochi Studio - khơi nguồn ý tưởng cho tổ ấm (Ảnh: Inochi).

Sự ra đời của Inochi Studio được đánh dấu bằng chuỗi cửa hàng khai trương đầu tiên tại Ecopark (S02-01-S23 SOL Forest Ecopark, Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên) vào ngày 14/12, và tại Hà Nội (114A11 Trần Tử Bình, Cầu Giấy, Hà Nội) ngày 20/12 thu hút đông đảo khách hàng ghé thăm và trải nghiệm. Không khí mua sắm sôi động, các hoạt động tương tác, quà tặng hấp dẫn cùng cơ hội trực tiếp khám phá mô hình mua sắm mới đã để lại nhiều ấn tượng tích cực.

Trong thời gian tới, Inochi Studio sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống cửa hàng tại nhiều khu vực trên cả nước, trong đó có Thái Nguyên (tháng 1/2026), TPHCM..., mang tới mô hình tư vấn, trải nghiệm không gian sống hiện đại đến gần với người tiêu dùng hơn.

Với sự đồng hành của đội ngũ tư vấn “may đo”, Inochi Studio sẽ giúp bạn lựa chọn được đúng sản phẩm, đúng giải pháp cho từng góc nhà, mang đến một cuộc sống gọn gàng và dễ chịu hơn mỗi ngày.

Cập nhật các thông tin về hoạt động mới nhất của Inochi Studio tại https://www.facebook.com/studio.inochi/