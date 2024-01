Hwin Group ký hợp đồng phân phối sản phẩm ORTO tại Việt Nam

ORTO là sản phẩm nước rau củ hữu cơ được sản xuất từ nước ép rau, củ, quả organic tại nhà máy của Công ty Health Fitness, Hàn Quốc. Với mong muốn người dùng Việt được sử dụng dòng sản phẩm nước uống hữu cơ dinh dưỡng và chất lượng, sau thời gian dài tìm hiểu, bà Phạm Thu Hiền - Tổng giám đốc Hwin Group - đã ký hợp tác với đơn vị sở hữu thương hiệu ORTO Hàn Quốc để phân phối sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

Tổng giám đốc Hwin Group - bà Phạm Thu Hiền - ký kết hợp tác trở thành nhà phân phối sản phẩm ORTO tại Việt Nam (Ảnh: Hwin Group).

Ngày 9/1, Lễ ký kết và ra mắt thương hiệu ORTO tại Việt Nam được tổ chức. Theo đó, Hwin Group là đơn vị có toàn quyền phân phối sản phẩm ORTO tại Việt Nam.

Tại sự kiện, bà Phạm Thu Hiền - Tổng giám đốc Hwin Group - cho biết: "Tôi đã nghiên cứu về ORTO và khi hiểu kỹ về sản phẩm, tôi thực sự muốn mang nó đến với khách hàng, người tiêu dùng Việt Nam. Trong những năm gần đây, người tiêu dùng Việt Nam cho thấy được nhu cầu ngày một tăng cao trong việc sử dụng sản phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng. Sản phẩm này có các dưỡng chất đầy đủ cũng như được phía đối tác Hàn Quốc kiểm định nên chúng tôi rất an tâm".

Tọa đàm tư vấn sức khỏe tại sự kiện (Ảnh: Hwin Group).

ORTO có các thành phần chính từ nhiều loại rau quả, trong đó có rau bina và củ hoa chuông Hàn Quốc, củ dền, táo, cà rốt…, tạo lên nguồn DHA tự nhiên cho trẻ. Sự kết hợp của các loại thực phẩm này hỗ trợ cung cấp hàm lượng chất xơ cần thiết, từ đó giảm thiểu tình trạng táo bón, khó tiêu, hỗ trợ hệ tiêu hóa.

ORTO gồm nước ép làm từ nhiều loại rau quả hữu cơ (Ảnh: Hwin Group).

Tại Hàn Quốc, nước rau củ ORTO đã nhận được loạt giải thưởng, chứng nhận chất lượng, gồm chứng nhận quản lý an toàn HACCP, chứng nhận an toàn thực phẩm của Mỹ - FDA, chứng nhận ISO, chứng nhận sản phẩm ưa thích, an toàn cho trẻ em. Gần nhất, sản phẩm đạt giải thưởng "The Best Brand of the year 2023" do Korea Premium Brand Association (KPBA) - Hiệp hội thương hiệu cao cấp Hàn Quốc cấp.

Đại diện từ Hàn Quốc chụp ảnh cùng một số nhà phân phối (Ảnh: Hwin Group).

Cũng tại sự kiện, các bên đã chia sẻ, thảo luận về thành phần, công dụng và tiềm năng phát triển của nước rau củ hữu cơ ORTO. Đại diện các bên tin tưởng lễ ký kết hợp tác này sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho thương hiệu ORTO trong tương lai tại thị trường Việt Nam.