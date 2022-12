Hiệu quả từ mô hình nuôi ốc len, vọp dưới tán rừng ngập mặn ở Sóc Trăng

Được sự hỗ trợ từ dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL), năm 2019, huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) triển khai thực hiện tiểu dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi sản xuất phù hợp với điều kiện sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu vùng Cù Lao Dung (TDA 7) với mức đầu tư hơn 940 tỷ đồng.

Dự án có các hạng mục nâng cấp đê biển, xây dựng mới 2 tuyến đê Cồn Tròn và Bến Bạ, cải tạo xây dựng mới hệ thống điện… Với các mô hình sinh kế, ngoài hỗ trợ mô hình trồng cây ăn trái chịu hạn, mặn, TDA 7 cũng hỗ trợ khai thác giá trị từ vùng rừng ngập mặn phòng hộ của địa phương để giúp bà con nông dân Cù Lao Dung tăng thêm thu nhập.

Nuôi ốc len dưới tán rừng ngập mặn là một trong những hướng đi tạo thu nhập ổn định cho người dân ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng (Ảnh: MD-ICRSL).

Tại xã An Thạnh Nam và xã An Thạnh 3 (huyện Cù Lao Dung) có hơn 1.600 ha rừng ngập mặn phòng hộ do lực lượng kiểm lâm địa phương quản lý. TDA 7 đã xây dựng các mô hình sinh kế nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng.

Mỗi hộ dân khi tham gia sẽ được giao quản lý và khai thác 2.000 m2 diện tích rừng, đồng thời được hỗ trợ con giống gồm vọp và ốc len để thả nuôi. Cụ thể, mỗi hộ tham gia sẽ được hỗ trợ 70% chi phí con giống bao gồm 840kg vọp và ốc len 161 kg. Từ đây, tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng ở ấp An Quới, xã An Thạnh 3 được thành lập để duy trì và phát triển mô hình sinh kế bền vững này.

Ông Đinh Văn Mới, Tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng ở xã Am Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, là một trong những hộ tham gia mô hình nuôi thủy sản kết hợp dưới tán rừng ngập mặn, với sự hỗ trợ từ Dự án MD-ICRSL.

Gia đình ông Mới đã thả nuôi trên 840 kg con giống vọp và hơn 161 kg con giống ốc len trên diện tích 2.000 mét vuông dưới tán rừng ngập mặn. Sau khoảng 4 tháng, ông bắt đầu thu hoạch với những lứa ốc đầu tiên. Với giá vọp ở mức từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, ốc len dao động theo thời điểm lên đến 80.000 - 100.000 đồng/kg, thu nhập cao hơn so với trồng cây mía cho thu nhập bấp bênh trước đây.

Theo lãnh đạo xã An Thạnh Nam (huyện Cù Lao Dung), mô hình nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng ngập mặn rất phù hợp và hiệu quả với điều kiện thực tế tại địa phương. Người dân vừa bảo vệ rừng vừa nuôi thủy sản dưới tán rừng, tận dụng tốt các nguồn thức ăn cho thủy sản trong tự nhiên, cho thu nhập cao so với mô hình khác. Với mô hình này, kết hợp với du lịch sinh thái tại địa phương giúp người dân xóa đói giảm nghèo, cho thu nhập ổn định.

Người dân ở huyện Cù Lao Dung tận dụng diện tích rừng ngập mặn để nuôi ốc, vọp, kết hợp với phát triển du lịch sinh thái (Ảnh: MD-ICRSL).

Là đơn vị phối hợp hỗ trợ người dân về kỹ thuật triển khai mô hình, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sóc Trăng cho biết, mô hình nuôi vọp, ốc len kết hợp dưới tán rừng ngập mặn tại các hộ nuôi cho tỷ lệ sống khoảng 80% tại các vị trí nuôi có chất bùn nhão, có thủy triều lên xuống thường xuyên, thức ăn tự nhiên dồi dào, vọp và ốc len tăng trưởng tương đối tốt nên tỷ lệ sống cao.

Do đó, việc triển khai mô hình sinh kế nuôi vọp kết hợp ốc len, tận dụng công nhàn rỗi, tạo thêm thu nhập cho người dân sống vùng ven bờ biển, nâng cao mức sống cho các hộ gia đình tham gia mô hình sinh kế, không có đất hoặc ít đất sản xuất, sinh sống bằng nghề trồng rừng, khai thác thủy sản nhỏ lẻ... Đồng thời, thông qua hiệu quả kinh tế của mô hình hộ dân, góp phần bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên ở bãi bồi trên địa bàn huyện Cù Lao Dung.

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sóc trăng, sự thành công của mô hình không chỉ mở ra một hướng sinh kế mới cho ngư dân sống ven biển, mà còn là cơ sở để huyện thuyết phục tỉnh cho phép tận dụng diện tích bãi bồi dưới tán rừng để phát triển mô hình sinh kế cho ngư dân vùng ven biển, đồng thời với mô hình này, địa phương sẽ kết hợp với du lịch sinh thái, nhằm giải quyết việc làm cho cộng đồng cư dân, phát triển kinh tế của địa phương.