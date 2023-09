Hành trình trao yêu thương, tiếp sức khỏe của Mega We Care Việt Nam

Với niềm tin "Sức khỏe là vốn quý nhất của con người", Mega We Care đã quyết định thực hiện dự án mang tên "Hành trình yêu thương". Hành trình không chỉ gửi trao những phần quà vitamin C NAT C mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, tương thân tương ái đến cộng đồng.

Trải qua nhiều tháng chuẩn bị và tổ chức, hành trình đã đi qua các địa điểm khác nhau, nhiều tỉnh thành, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo,… Các sản phẩm Mega We Care NAT C giúp hỗ trợ tăng đề kháng, hỗ trợ phòng, giảm nguy cơ cảm cúm, cảm lạnh để toàn cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Đại diện nhãn hàng đến thăm hỏi và trao quà tận tay người bệnh (Ảnh: Mega We Care).

Không chỉ ở bệnh viện, nơi những nhân viên y tế cố gắng vì bệnh nhân, hay các trường đại học, cao đẳng, nơi thế hệ tương lai nỗ lực học tập, đến các chính quyền địa phương luôn nỗ lực bảo vệ cộng đồng, Mega We Care hy vọng mỗi phần quà Mega We Care NAT C sẽ lan tỏa yêu thương cùng niềm tin vào một tương lai xã hội khỏe mạnh hơn.

Chương trình kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ tại phường 12, quận 3, TPHCM (Ảnh: Mega We Care).

Đại diện nhãn hàng chia sẻ: "Chúng tôi đã bắt đầu hành trình với mục tiêu đơn giản là mang đến niềm vui và sự khỏe mạnh cho cộng đồng. Tuy nhiên, hành trình này đã trở nên ý nghĩa hơn khi chúng tôi chứng kiến những cảm xúc chân thành và sự vui tươi trên khuôn mặt của mỗi người nhận quà. Mỗi phần quà Mega We Care NAT C đã không còn là món quà vật chất đơn thuần, mà là biểu tượng của sự quan tâm chân thành của chúng tôi đến cộng đồng".

Lễ trao tặng tại trường Đại học Công nghiệp TPHCM (Ảnh: Mega We Care).

Bên cạnh đó, đằng sau chặng đường đã đi qua của "Hành trình yêu thương" là những tấm lòng hảo tâm của các đơn vị, tổ chức góp sức để hiện thực hóa mọi ý tưởng thành hành động.

"Mega We Care xin gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ và đồng hành trong hành trình này. Mega We Care tin rằng mỗi hành động dù nhỏ bé cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn khi cả cộng đồng đều có thể tiếp cận nguồn dưỡng chất duy trì đề kháng vững vàng", đại diện nhãn hàng chia sẻ thêm.

13 bệnh viện là những trạm dừng chân trong "Hành trình yêu thương" gồm Bệnh viện Nhà Bè, Bệnh viện Quận 6, Bệnh viện Quận 12, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nguyên, Bệnh viện Trung ương Quy Hòa - Quy Nhơn, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất - Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương, Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Nhân Ái, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Sài Gòn.

Ngoài ra, chương trình còn đến với 8 trường đại học, cao đẳng gồm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Hoa Sen, Đại học Sư phạm TPHCM, Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM, Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM, Đại học Công nghiệp TPHCM, Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM và 10 đơn vị cấp phường trong khu vực quận 3 và quận 12.

Mega We Care NAT C là thực phẩm bảo vệ sức khỏe có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 31/2023/XNQC-ATTP do Bộ Y tế cấp ngày 9/1/2023. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tìm hiểu thêm sản phẩm tại https://www.facebook.com/NatC.VienUongVitaminC