Hành trình lan tỏa phong cách sống hiện đại của nàng hậu gen Z

Hoa hậu Thanh Thủy gây ấn tượng bởi sự thanh lịch, bản lĩnh và khát vọng cống hiến (Ảnh: Yamaha).

Hành trình của Gen Z bản lĩnh

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Huỳnh Thị Thanh Thủy nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nhan sắc Gen Z được chú ý. Người đẹp gây thiện cảm với khán giả nhờ hình ảnh trong trẻo, cách ứng xử chân thành và nỗ lực để hoàn thiện bản thân.

Từng là một sinh viên nhút nhát, Thanh Thủy đã mạnh mẽ vượt qua nhiều thử thách để tỏa sáng trên sân khấu nhan sắc lớn bậc nhất cả nước. Từ sau đăng quang, cô không chỉ dừng lại ở danh hiệu mà còn kiên trì rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng ứng xử, catwalk và hình thể để sẵn sàng bước ra sân khấu quốc tế.

Khi tham gia Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2024, Thanh Thủy mang theo hình ảnh Việt Nam hiện đại, bản lĩnh cùng câu chuyện về một thế hệ trẻ ý thức rõ trách nhiệm với cộng đồng.

Hoa hậu Thanh Thủy đã có một nhiệm kỳ đầy ý nghĩa với nhiều hoạt động cộng đồng và dự án nhân ái (Ảnh: Yamaha).

Song song với quá trình trau dồi bản thân, người đẹp sinh năm 2002 còn gây ấn tượng bằng các dự án thiện nguyện: cung cấp nước sạch cho vùng hạn mặn miền Tây, hỗ trợ trẻ em khó khăn, góp phần cải thiện đời sống người dân vùng sâu.

Với cô, vương miện không chỉ là danh hiệu mà là cơ hội để “bước tới nhiều hơn, giúp đỡ nhiều hơn”, lan tỏa những giá trị tích cực và lối sống lành mạnh đến cộng đồng.

Yamaha Grande - lựa chọn phương tiện của phong cách sống trẻ

Đại diện cho tinh thần Gen Z biết cân bằng giữa phong cách cá nhân và trách nhiệm xã hội, Thanh Thủy tìm kiếm những lựa chọn thông minh, tiện nghi nhưng vẫn mang ý nghĩa. Từ thời trang, ăn uống đến phương tiện di chuyển, những lựa chọn tinh tế phản ánh thái độ sống của cô nàng.

Đó cũng là lý do nàng hậu lựa chọn Yamaha Grande - mẫu xe tay ga thời trang, hiện đại dành cho phái nữ - làm bạn đồng hành trong cuộc sống bận rộn. Thanh Thủy chia sẻ hình ảnh của cô có nhiều điểm tương đồng với thông điệp của Grande: trẻ trung, thanh lịch, đề cao sự tiện nghi và tiết kiệm.

Cô coi đây là đại diện cho phong cách “sống đẹp” - đẹp ở ngoại hình, ở lựa chọn và ở cách truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng.

Yamaha Grande sở hữu thiết kế thanh lịch với những đường cong mềm mại (Ảnh: Yamaha).

Grande nổi bật nhờ thiết kế thanh lịch, gọn gàng nhưng vẫn hiện đại. Yên xe thấp và trọng lượng nhẹ (khoảng 100kg) giúp phái nữ dễ dàng chống, dắt và điều khiển trong môi trường đô thị đông đúc - yếu tố quan trọng với người bận rộn, thường xuyên di chuyển như Thanh Thủy.

Bảng màu đa dạng từ tông pastel nhẹ nhàng đến tông đậm cá tính đáp ứng thị hiếu của Gen Z, biến chiếc xe trở thành phụ kiện thời trang đồng hành cùng trang phục của người lái.

Bên cạnh ngoại hình, sức mạnh bên trong của Grande cũng gây ấn tượng với Thanh Thuỷ nhờ động cơ Blue Core Hybrid vận hành êm ái, bền bỉ. Khả năng vận hành và tiết kiệm nhiên liệu của động cơ này đã được chứng minh qua chương trình Grande Relay Touring - Hành trình xuyên Việt, nơi hàng chục tay lái đã đưa Grande chinh phục hàng nghìn cây số khắp dải đất hình chữ S.

Hành trình vượt qua giới hạn ấy cho thấy mẫu xe không chỉ đẹp mà còn bền bỉ, tiết kiệm và đáng tin cậy - đúng với tiêu chí mà thế hệ trẻ đề cao.

Grande Relay Touring - Hành trình xuyên Việt hơn 3.300km (Ảnh: Yamaha).

Thanh Thủy cho hay cô đánh giá cao loạt tiện ích thông minh của Grande như khoang chứa đồ rộng rãi 27 lít có thể để được hai mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân; hệ thống khóa thông minh Smart Key giúp khởi động xe nhanh chóng, an toàn; phanh ABS ở bánh trước tăng độ an toàn khi phanh gấp trên đường trơn; cổng sạc điện thoại tích hợp để cô luôn sẵn sàng kết nối trong lịch trình dày đặc…

Đặc biệt, ứng dụng Y-Connect giúp đồng bộ xe với điện thoại thông minh, theo dõi lịch bảo dưỡng, lượng nhiên liệu, thông báo lỗi…

