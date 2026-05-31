Hàng nghìn người dân tham dự Đại lễ Phật đản ở TPHCM

Sáng 31/5, tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hoà Hưng, TPHCM), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã long trọng cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Buổi lễ có sự tham dự của chư vị giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, đại diện chính quyền TPHCM, lãnh sự các nước và đại diện các tôn giáo.

Từ rất sớm, hàng ngàn tăng ni, phật tử từ khắp các chùa, tự viện trên địa bàn thành phố đã tề tựu về Việt Nam Quốc Tự để tham dự đại lễ, tạo nên một không khí trang nghiêm và thành kính.

Buổi lễ vinh dự có sự hiện diện của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng các vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của GHPGVN và TPHCM.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TPHCM, thay mặt Ban tổ chức đại lễ, đã tuyên đọc diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 của Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Diễn văn nhấn mạnh vai trò đồng hành của Phật giáo Việt Nam cùng dân tộc qua nhiều giai đoạn lịch sử, đặc biệt trong năm kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN với thông điệp "Phật giáo phát triển cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Đại diện lãnh đạo TPHCM đã tặng hoa chúc mừng và ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, có bài phát biểu chúc mừng, ghi nhận những đóng góp thiết thực của cộng đồng Phật giáo vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Đại lễ Phật đản là một trong những dịp trọng đại nhất trong năm của Phật giáo, kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca. Năm 1950, Đại hội Phật giáo thế giới tại Sri Lanka đã thống nhất lấy ngày rằm tháng Tư âm lịch làm ngày kỷ niệm sự kiện này.

Trong ngày này, cộng đồng Phật giáo TPHCM và cả nước tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh Đức Phật như lễ rước kiệu Phật đản, lễ tắm Phật, diễu hành xe hoa và các hoạt động từ thiện xã hội.

Năm nay, do thay đổi về địa giới hành chính, Đại lễ Phật đản được Ban Trị sự GHPGVN TPHCM tổ chức tại 3 địa điểm: Việt Nam Quốc Tự (phường Hoà Hưng), khu công viên Bãi Trước (phường Vũng Tàu) và chùa Hội An (phường Bình Dương).

Trong không gian thanh tịnh và tiếng kinh trầm mặc, nhiều phật tử đã không kìm được xúc động. Bà Đỗ Thị Nguyệt Hoa (49 tuổi) chia sẻ: "Tôi nghẹn ngào khi nghe nhắc lại cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ những trăn trở trước nỗi khổ của con người đến hành trình tìm ra con đường giác ngộ. Mỗi mùa Phật đản đều mang đến cho tôi cảm giác bình yên và nhắc nhở bản thân sống tử tế hơn. Đây là dịp để Phật tử khắp nơi cùng hướng về tình yêu thương, lòng từ bi và những điều thiện lành trong cuộc sống".

Do đại lễ năm nay diễn ra vào ngày Chủ nhật, rất đông phật tử đã tập trung về Việt Nam Quốc Tự từ nhiều giờ trước khi chương trình chính thức bắt đầu. Nhiều người đến sau không thể vào bên trong sân đã đứng vái vọng từ xa.

Đại lễ Phật đản không chỉ là sự kiện tôn giáo quan trọng mà còn là dịp để lan tỏa tinh thần từ bi, hòa hợp và sẻ chia trong cộng đồng.

Sau phần nghi lễ chính thức, hàng nghìn phật tử đã tập trung xếp hàng để chờ được lên lễ đài chiêm bái và cầu nguyện.

Hàng năm, Đại lễ Phật đản tại TPHCM thường được tổ chức với chuỗi các sự kiện và hoạt động phong phú. Tuần Đại lễ bắt đầu với lễ rước Phật từ chùa Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự vào đêm mùng 8 và hoàn tất với lễ chính thức vào sáng ngày rằm tháng Tư âm lịch.