Người đàn ông sở hữu viên ngọc ốc thiên nhiên hiếm gặp

Những ngày gần đây, nhiều người dân tìm đến nhà anh Phạm Xuân Chiến, trú tại khối Phương Hồng, phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An để tận mắt chiêm ngưỡng viên ngọc ốc thiên nhiên mà anh đang sở hữu.

Theo anh Chiến, viên ngọc được mua lại từ anh Bùi Văn Huấn (SN 1976, trú cùng địa phương), một chủ tàu cá chuyên khai thác hải sản xa bờ. Theo anh Huấn, trước đó trong chuyến vươn khơi tại vùng biển cách bến Lạch Cờn (phường Quỳnh Mai) khoảng 100 hải lý, tàu cá của anh đánh bắt được nhiều con ốc vỏ vàng, còn gọi là ốc giác, mỗi con nặng khoảng 2kg.

Anh Phạm Xuân Chiến bên viên ngọc ốc thiên nhiên được giám định tại TPHCM (Ảnh: Nguyễn Phê).

Quá trình sơ chế hải sản sau chuyến đi biển, anh Huấn bất ngờ phát hiện bên trong một con ốc có vật thể cứng màu vàng. Thấy hình dạng khác thường, anh giữ lại thay vì bỏ đi như các phần nội tạng khác.

Sau khi biết thông tin anh Chiến đã tìm đến và mua lại vật thể này để tìm hiểu thêm. "Tôi thấy vật thể có màu sắc đẹp, bề mặt nhẵn bóng nên nghĩ đây có thể là thứ gì đó đặc biệt. Sau khi tham khảo thông tin từ những người có kinh nghiệm, tôi được biết đây có thể là ngọc ốc thiên nhiên", anh Chiến chia sẻ.

Để xác định chính xác nguồn gốc, anh Chiến đã mang vật thể đến Công ty cổ phần giám định Rồng Vàng - SJC để kiểm định.

Viên ngọc ốc thiên nhiên được phát hiện trong một con ốc bù giác đánh bắt ngoài khơi Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo giấy kiểm định đá quý số G114737, cấp ngày 21/5/2026 tại TPHCM, mẫu vật được xác định là "ngọc ốc thiên nhiên" (Natural Melo Pearl). Kết quả giám định cho thấy viên ngọc có hình dạng gần tròn, màu cam rất nhạt đến nhạt, kích thước 12,44x13,94mm, trọng lượng 17,11 carat và thuộc dạng đục.

Qua quan sát, viên ngọc có bề mặt nhẵn bóng, màu vàng cam khá đồng đều. Theo anh Chiến, khi cầm trên tay, viên ngọc tạo cảm giác mát lạnh và chắc.

Ông Vũ Ngọc Chắt, Chủ tịch Hội Nghề cá Quỳnh Long, xã Quỳnh Phú, Nghệ An, người có nhiều năm gắn bó với nghề biển và am hiểu đặc tính của các loài hải sản vùng biển xứ Nghệ, cho biết việc phát hiện ngọc trong ốc giác là trường hợp rất hiếm gặp. Theo kinh nghiệm của ngư dân địa phương, những con ốc có khả năng hình thành ngọc thường có tuổi đời 8-10 năm.

Giấy kiểm định đá quý xác định viên ngọc mà anh Chiến đang sở hữu là ngọc ốc thiên nhiên (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Trước đây, ốc giác xuất hiện khá nhiều ở vùng biển Nghệ An nhưng những năm gần đây số lượng giảm đáng kể. Để đánh bắt được loại ốc này, ngư dân phải sử dụng nghề lưới cào hoạt động ở tầng đáy biển. Trong hàng nghìn con ốc mới có thể xuất hiện một con chứa ngọc nên rất hiếm gặp", ông Chắt chia sẻ.

Theo ông Chắt, ngọc ốc giác có giá trị kinh tế lớn nên mỗi khi xuất hiện đều thu hút sự quan tâm của nhiều người. Khoảng 2-3 năm trước, một ngư dân ở phường Quỳnh Phương (cũ) cũng từng phát hiện ngọc ốc giác và bán được với giá khá cao.

Một số người cũng ngỏ ý hỏi mua lại viên ngọc ốc với giá cao nhưng anh Chiến chưa đồng ý chuyển nhượng.