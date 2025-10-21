Hai sản phẩm của Amway Việt Nam nhận giải thưởng Tech Awards 2025

Thành tích khẳng định uy tín và chất lượng của Amway, phản ánh xu hướng người tiêu dùng Việt ngày càng quan tâm đến các sản phẩm bảo vệ nền tảng sức khỏe thiết yếu như nước sạch và không khí trong lành.

Amway xuất sắc giành cú đúp giải thưởng “Sản phẩm tôi yêu” tại Tech Awards 2025 (Ảnh: Amway).

“Sản phẩm tôi yêu” minh chứng cho niềm tin của người tiêu dùng

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên từ năm 2012, dành cho các thương hiệu và sản phẩm công nghệ nổi bật được bán chính hãng tại Việt Nam. Bước sang năm thứ 13, chương trình tiếp tục tôn vinh những sản phẩm được người tiêu dùng và giới chuyên môn đánh giá cao.

Lần đầu tiên tham dự, Amway Việt Nam đã tạo dấu ấn khi cả máy lọc nước New eSpring™ và máy lọc không khí Atmosphere Mini™ cùng được vinh danh trong hạng mục “Sản phẩm tôi yêu”, lần lượt với 2 danh hiệu “Máy lọc nước có công nghệ ấn tượng” và "Máy lọc không khí có công nghệ màng lọc ấn tượng”. Giải thưởng thể hiện sự tin chọn của người tiêu dùng đối với các giải pháp công nghệ vì sức khỏe của Amway.

Máy lọc nước New eSpring™ chiến thắng danh hiệu “Máy lọc nước có công nghệ lọc ấn tượng” tại hạng mục “Sản phẩm tôi yêu 2025” (Ảnh: Amway).

Amway - Khẳng định vị thế qua những đột phá công nghệ

Thành tích tại Tech Award 2025 cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa công nghệ vào chăm sóc sức khỏe toàn diện, củng cố vị thế của Amway trên thị trường thiết bị gia dụng thông minh.

Máy lọc nước New eSpring™ chinh phục người dùng nhờ thiết kế hiện đại, hiệu suất vượt trội và công nghệ lọc tiên tiến. Sản phẩm sử dụng bộ lọc eSpring Carbon e3 có khả năng loại bỏ hiệu quả hơn 170 chất gây ô nhiễm như hạt vi nhựa, hóa chất tổng hợp gây ô nhiễm PFOA và PFOS, chất thải dược phẩm.

Sản phẩm trang bị công nghệ UV-C LED giúp hỗ trợ loại bỏ vi khuẩn trong không khí. Đây là thành quả nghiên cứu trong hơn 35 năm của các nhà khoa học Amway. Với những đột phá này, thương hiệu eSpring được tổ chức Verify Markets xác nhận là thương hiệu hệ thống xử lý nước tại nhà bán chạy trên thế giới.

Trong khi đó, máy lọc không khí Atmosphere Mini™ được trang bị hệ thống màng lọc 3 trong 1 gồm bộ lọc sơ cấp giúp loại bỏ các xơ vải và hạt bụi lớn trong không khí; bộ lọc carbon khử sạch mùi khó chịu (thuốc lá, mùi thú nuôi) và các hóa chất độc hại; cùng bộ lọc HEPA, có khả năng loại bỏ bụi mịn, vi khuẩn có kích thước nhỏ đến 0.0024 micromet.

Máy lọc không khí Atmosphere Mini™ được vinh danh “Máy lọc không khí có công nghệ màng lọc ấn tượng” tại hạng mục “Sản phẩm tôi yêu 2025” (Ảnh: Amway).

Xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện

Thành tích tại Tech Awards 2025 là động lực để Amway tiếp tục hướng tới hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, nơi công nghệ khoa học và thiên nhiên cùng hài hòa.

Bà Ôn Minh Hằng - Giám đốc Truyền thông và Tiếp thị và Phát triển chiến lược Amway Việt Nam chia sẻ: “2 giải thưởng ‘Sản phẩm tôi yêu’ tại Tech Awards 2025 không chỉ là sự ghi nhận của người tiêu dùng dành cho bộ đôi sản phẩm New eSpring™ và Atmosphere Mini™, mà còn là lời khẳng định về cam kết của Amway trong hành trình nghiên cứu và phát triển các sản phẩm hiệu quả, giúp người dùng hướng đến cuộc sống khỏe mạnh hơn, dài lâu hơn”.