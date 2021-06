Hai bé gái 9 tuổi và 4 tuổi trộm ô tô của bố mẹ để lái đi chơi biển

Dân trí Hai cô bé lên kế hoạch đi đến bãi biển ở California, Mỹ nên đã thức dậy vào lúc 3 giờ sáng để trộm xe của bố mẹ.

Hai bé đã trộm xe trong lúc bố mẹ còn ngủ say.

Trong một vụ việc gây sốc, hai bé gái 9 tuổi và 4 tuổi ở Utah, Mỹ đã lấy trộm ô tô của bố mẹ để tự mình lái xe đến California và đi tắm biển.

Theo các nhà chức trách, hai chị em đã lên kế hoạch đi biển và "bơi cùng đại dương". Mặc dù đã cố gắng đưa xe ra đường nhưng hai cô bé đã không thể hoàn thành chuyến đi của mình.

Hai bé gái lái xe đi qua một chiếc ô tô và sau đó tiếp tục xảy ra va chạm với một chiếc ô tô tải. May mắn thay, không ai bị thương tích trong vụ việc. Có thông tin cho rằng cả hai đứa trẻ đều thoát ra ngoài mà không bị thương do đã thắt dây an toàn.

Hai bé gái 9 tuổi và 4 tuổi trộm ô tô của bố mẹ lái đi chơi biển.

Vụ việc xảy ra vào thứ Tư tuần trước khi hai chị em lấy trộm chìa khóa xe của cha mẹ rồi lái chiếc ô tô dòng Chevy Malibu ra khỏi tầng hầm.

Theo báo cáo của kênh Fox13, hai bé đã xoay xở đi được 7 dặm (khoảng 11,2 km) từ nhà của chúng ở phía Bắc West Jordan đến thành phố West Valley, Utah trước khi xảy ra va chạm với chiếc xe tải moóc kéo. Chiếc Chevy cũng đã loạng choạng đi ngang qua một chiếc xe bán tải, khiến tài xế nghĩ rằng người lái xe có vấn đề nên bắt đầu bám theo chiếc xe.

Trung úy Cảnh sát thành phố West Valley là Bill Merritt cho biết: "Tài xế ấy phát hiện ra người điều khiển phương tiện kia không gặp vấn đề gì mà thực chất là một bé gái 9 tuổi lái xe cùng với em gái 4 tuổi của mình".

Một đoạn video được chia sẻ trên trang web chính thức WVC của cảnh sát cho thấy các cảnh sát đang kiểm tra hai chị em sau khi chiếc Chevy Malibu va chạm với xe tải. Một cảnh sát của khu vực West Jordan đã tìm hiểu và biết được rằng hai chị em có kế hoạch đến California và đã thức dậy lúc 3 giờ sáng để trộm xe.

Cảnh sát Scott List cho biết: "Phụ huynh của chúng đã rất sốc và hoảng hốt khi không tìm thấy lũ trẻ".

Một sự cố tương tự cũng đã xảy ra ở Utah vào năm ngoái khi một cậu bé 5 tuổi đã lấy trộm ô tô của bố mẹ và lái đi gần 3 km sau khi người mẹ từ chối mua cho cậu bé một chiếc ô tô Lamborghini.

Một nhân viên tuần tra đường cao tốc Utah đã nhìn thấy và phải vội tấp xe vào lề đường vì không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi trên ghế lái.

Lúc đầu, viên cảnh sát nghĩ rằng cậu bé bị bạo hành hoặc đang bỏ trốn. Nhưng sự hiểu lầm đã được giải tỏa khi bé trai 5 tuổi giải thích rằng bố mẹ cậu đang đi làm và anh trai của cậu đang đi trông trẻ. Cậu bé được cho là có kế hoạch lái xe đến California, cách Utah 12 giờ lái xe.

