Hà Nội: Kiếm 20 triệu đồng/tháng nhờ vẽ mặt, làm mắt cho... Baby Three

Được thiết kế lạ mắt cùng trải nghiệm "đập hộp" bất ngờ, món đồ chơi Baby Three thành công tạo nên cơn sốt mới, nhiều bạn trẻ "phát cuồng" trước vẻ đáng yêu của những con búp bê mắt to này và không ngại bỏ tiền để mua búp bê Baby Three yêu thích.

Trên các hội nhóm, những từ khóa như hóa trang cho Baby Three xuất hiện với tần suất dày đặc và nhận về lượng tương tác lớn từ người trẻ.

Trào lưu Baby Three giúp nhiều bạn trẻ có thêm thu nhập nhờ việc vẽ mặt, trang trí mắt và đính thêm phụ kiện cho búp bê (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Cơn sốt đập hộp mù búp bê Baby Three giúp nhiều người có thêm thu nhập nhờ dịch vụ hóa trang cho món đồ chơi này. Giờ đây, không chỉ bỏ ra số tiền lớn để mua, nhiều bạn trẻ còn không tiếc tiền làm đẹp cho búp bê để trở nên "độc nhất vô nhị".

Là người làm nghề nail (chăm sóc móng tay), Phạm Phương Ly (SN 2003, Nguyễn Xiển) đã có kinh nghiệm trong việc vẽ và trang trí những hình nhỏ, đáng yêu. Phương Ly bắt đầu làm công việc vẽ mặt búp bê Baby Three từ tháng 6/2024.

Ly chia sẻ, lần đầu tiên cô vẽ mặt cho búp bê Baby Three là vẽ cho chính bản thân mình. Khi hoàn thành, Phương Ly thử đăng tải lên mạng và được mọi người vô cùng thích thú, khen ngợi tay nghề, có người còn nhắn tin hỏi cô có nhận vẽ mặt Baby Three không…

Từ đó, cô bắt đầu nhận những đơn hàng từ khách và bén duyên với công việc này. Phương Ly cho biết, cô kiếm khoảng 15-20 triệu đồng/ tháng nhờ việc trang điểm cho Baby Three.

Phương Ly (bên phải) cho biết, cô phải nhờ thêm sự trợ giúp của bạn trai để kịp trả đơn cho khách hàng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

"Lúc đầu, có nhiều khách còn hoài nghi, sợ tôi lừa đảo, họ đòi đến tận nơi giao hàng rồi mới yên tâm. Tôi cũng hiểu tâm lý khách, bởi trên mạng có rất nhiều vụ lừa đảo, nhận vẽ mặt Baby Three nhưng khi nhận được hàng thì lại chặn Facebook khách và lấy luôn. Sau này, khi có nhiều khách quen, người này giới thiệu người kia, mình dần có uy tín, khách hàng tin tưởng hơn", Phương Ly bộc bạch.

Một ngày, Phương Ly nhận khoảng 5-10 đơn hàng vẽ mặt Baby Three, tiền công từ 70.000 đồng đến 250.000 đồng, tùy theo búp bê to hay nhỏ, mẫu khó hay dễ. Ngoài tiền công, khách hàng sẽ tốn thêm khoảng 20.000-40.000 đồng cho chi phí gửi và nhận búp bê, tùy vào việc khách hàng ở xa hay gần.

Khách hàng của cô đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước như: Tây Nguyên, Đắk Lắk, Cần Thơ... "Tôi có một khách hàng quen ở Cần Thơ, trung bình cứ 1-2 tháng khách lại gửi cho tôi khoảng gần chục mẫu Baby Three để tân trang diện mạo cho các bé", Ly nói.

Các mẫu mắt Baby Three được Phương Ly tự thiết kế và in ra nhằm phục vụ yêu cầu của khách hàng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

"Nhiều khách không chỉ muốn vẽ mặt, tô mắt mà còn muốn đính thêm phụ kiện, sửa lại Baby Three sao cho thể hiện đúng cá tính của bản thân. Tôi thường mất khoảng 2 tiếng đồng hồ để làm một mẫu búp bê, đôi khi có những đơn khách tự vẽ ở nhà bị hỏng sẽ mất thêm nhiều thời gian hơn", cô nói.

Phương Ly bộc bạch, do tính chất công việc không phải chỉ vẽ mặt đơn giản theo mẫu, mà còn phải hiểu được khách hàng muốn gì. Đến khi trao đổi giá cả rõ ràng, hiểu ý tưởng của khách, cô mới bắt tay làm việc.

Tuy nhiên, đôi khi Phương Ly cũng gặp những vị khách khó tính. Sau khi hoàn thành việc tân trang cho Baby Three, Ly thường có thói quen gửi ảnh cho khách trước khi trả hàng.

Có lần, một vị khách đã tỏ ra không hài lòng và nói những lời khó nghe. Cô đã xin lỗi, lắng nghe ý kiến khách hàng và trả lại búp bê Baby Three về hiện trạng ban đầu.

"Tôi cứ vừa làm vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn. Những lúc có thời gian rảnh, tôi thường lấy chính Baby Three của mình ra để tập tành những mẫu khó và độc lạ. Cứ mỗi khi xong một đơn hàng, tôi thường chụp lại thành quả và đăng lên Facebook, TikTok và các hội nhóm giúp khách hàng biết đến nhiều hơn", Phương Ly cho biết.

Các chi tiết mắt được Phương Ly cẩn thận vẽ bằng cọ, sau đó đưa vào máy hơ móng tay để màu sơn mau khô và giữ được lâu (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chất liệu dùng để vẽ mặt Baby Three được Phương Ly sử dụng là sơn làm nail và các phụ kiện dùng trong trang trí móng tay. Do lượng khách khá đông nên Phương Ly thường phải thức đêm làm việc để kịp trả hàng cho khách.

Cô cũng cho biết, sau Tết, nhu cầu vẽ mặt cho Baby Three tăng cao do các bạn trẻ có nhiều tiền mừng tuổi. Họ không ngại chi tiền triệu để tân trang búp bê. Nhiều khi công việc bộn bề, cô phải nhờ thêm bạn trai, gia đình phụ giúp mới kịp trả đơn cho khách.

Không chỉ Phương Ly, cơn sốt đập hộp mù búp bê Baby Three giúp nhiều người trẻ có thêm thu nhập.

Đoàn Đức Hiếu (SN 2002, Thanh Xuân) cũng tận dụng thời gian rảnh rỗi khi không để vẽ mặt, làm mắt cho Baby Three.

Hiếu cho biết, anh thường lấy 150.000-250.000 đồng cho các mẫu búp bê tùy theo kích cỡ. Nếu khách có yêu cầu đặc biệt, số tiền sẽ lớn hơn. Ngoài vẽ mặt, anh cũng nhận chỉnh sửa, trang trí phụ kiện cho Baby Three.

Hiếu cho biết, giá tiền trang trí sẽ tùy thuộc vào kích cỡ và yêu cầu của khách hàng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

"Trước khi bắt tay vào vẽ mặt búp bê, tôi thường phác thảo trên giấy trước và gửi cho khách hàng. Đến khi khách hài lòng, tôi mới bắt đầu vẽ trên Baby Three", Đức Hiếu nói. Anh cũng cho biết, chi phí mua nguyên liệu, sơn và các phụ kiện tốn khoảng 2 triệu đồng.

"Đơn hàng lớn nhất tôi từng nhận là 20 bé Baby Three bản to của một vị khách từ TP HCM. Đơn hàng đã đem lại cho tôi hơn 4 triệu tiền thù lao. Từ một công việc có phần "chơi chơi", giờ đây, nghề vẽ mặt Baby Three đã trở thành một nguồn thu nhập không nhỏ giúp tôi trang trải cuộc sống", anh Hiếu cho hay.

Baby Three là dòng sản phẩm đồ chơi thú nhồi bông được sản xuất tại Trung Quốc, ra mắt lần đầu vào tháng 5/2024 dưới hình thức "blind box" (hộp bí mật). Khác biệt với búp bê Labubu vốn chỉ có một hình dáng cố định, mỗi mẫu đồ chơi Baby Three lại được thiết kế theo phong cách riêng, lấy cảm hứng từ chính các loài động vật dễ thương như mèo, thỏ, gấu, cáo… Không chỉ gây chú ý với kiểu dáng đa dạng, búp bê Baby Three còn khiến người chơi thích thú về biểu cảm đôi mắt độc lạ như mắt thường, mắt lé, mắt ướt (mắt rưng) hay mắt nước. Đặc biệt, mỗi bé búp bê khi mở hộp đều tỏa ra hương thơm riêng, khiến sản phẩm trở nên thú vị và khác biệt so với các dòng đồ chơi thú nhồi bông thông thường.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam