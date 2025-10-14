Giải thưởng trị giá 2 chỉ vàng từ cuộc thi pha chế cùng Syrup Chôm Chôm Hestia

Cuộc thi “Pha chế cùng Syrup Chôm Chôm Hestia” chào đón tất tất cả những ai yêu thích pha chế và đam mê sáng tạo - từ barista (người pha chế) chuyên nghiệp, chủ quán cà phê đến những người thích thử nghiệm trong gian bếp nhỏ. Đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là hành trình khám phá hương vị quen thuộc để tạo nên những tuyệt phẩm ẩm thực lan tỏa trên nền tảng TikTok.

Chỉ với một video ngắn quay lại khoảnh khắc sáng tạo thức uống kết hợp sử dụng nguyên liệu syrup Chôm Chôm Hestia, người tham gia sẽ có cơ hội nhận những giải thưởng hấp dẫn:

Hạng mục Video công thức thiết thực dành cho những video có công thức có thể ứng dụng hiệu quả vào việc kinh doanh của các chủ quán, giúp tăng doanh số thực tế.

Ở hạng mục này, ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất trị giá 2 chỉ vàng 9999, 1 giải nhì trị giá 1 chỉ vàng 9999, 1 giải ba trị giá nửa chỉ vàng 9999, 1 giải tư gồm 1 máy ép trái cây Philips HR1863 và 1 giải khuyến khích là 1 thùng syrup Chôm Chôm Hestia.

Hạng mục Video sáng tạo dành cho những video có nội dung sáng tạo, độc đáo. Giải thưởng bao gồm: 1 giải nhất trị giá 1 chỉ vàng 9999, 1 giải nhì trị giá nửa chỉ vàng 9999, 1 giải ba 1 máy xay sinh tố công nghiệp Foresto 2280c, 1 giải tư 1 máy ép trái cây Philips HR1863, 1 giải khuyến khích là 1 thùng syrup Chôm Chôm Hestia.

Hạng mục Video có hình ảnh đẹp dành cho những video có bố trí, trình bày, ánh sáng đẹp mắt. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất trị giá nửa chỉ vàng 9999, 1 giải nhì là 1 máy ép trái cây Philips HR1863, 1 giải ba là 1 nồi nấu trân châu tự động Unibar UBN - 5L, 1 giải tư là 1 bình xịt kem iSi 1L và 1 giải khuyến khích gồm 6 chai syrup Chôm Chôm Hestia.

Đối với người đoạt giải, các phần thưởng bằng vàng sẽ được quy đổi thành tiền mặt dựa trên tỷ giá vàng vào ngày công bố kết quả.

Nổi bật với hệ thống giải thưởng giá trị, cuộc thi năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của hai mùa trước: “Pha chế cùng Syrup gạo rang Hestia” và “Pha chế cùng Syrup cóc vàng Hestia”.

Những mùa giải này đã tạo nên loạt video nghìn lượt xem, ghi dấu ấn với sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc của các Tiktoker Sammy, Garplus - Chị giáo dạy pha chế hay Khánh Linh.

Qua đó, syrup Hestia không chỉ khẳng định sức hút của mình trong cộng đồng ẩm thực mà còn góp phần biến pha chế thành một trào lưu sáng tạo lan tỏa mạnh mẽ.

Với nền tảng đó, cuộc thi năm nay hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn nữa khi bất kỳ ai cũng có thể tham gia chỉ với vài bước đơn giản.

Bước 1: Dùng syrup Chôm Chôm Hestia kết hợp với các nguyên liệu bất kỳ, sáng tạo nên món nước hoặc món ăn theo bí quyết của riêng thí sinh.

Bước 2: Đăng video tham dự cuộc thi trên nền tảng TikTok Việt Nam (có hình ảnh chai syrup Chôm Chôm Hestia xuất hiện tối thiểu 5s trên video) và chèn hashtag #phachecungsyrupChomChomHestia #syrupChomChomHestia #Hestia.

Bước 3: Gửi link video vào tin nhắn cho Fanpage Hestia Việt Nam để ban tổ chức dễ dàng theo dõi và không bỏ sót bài thi của thí sinh.

Sau khi Hestia xác nhận video hợp lệ, thí sinh sẽ được hoàn tiền 100% cho sản phẩm syrup đã mua, chỉ cần thanh toán phí ship.

Điều kiện bài dự thi hợp lệ

Để bài dự thi được tính điểm, người tham gia cần lưu ý những điều kiện dưới đây.

Video phải được đăng công khai trên TikTok, kèm đầy đủ hashtag: #phachecungsyrupChomChomHestia #syrupChomChomHestia #Hestia.

Trong video cần có sự xuất hiện của chai syrup Chôm Chôm Hestia ít nhất 5 giây, đồng thời thể hiện hoạt động pha chế món nước hoặc món ăn từ sản phẩm này. Người tham gia có thể gửi nhiều video, không giới hạn số lượng dự thi.

Ban tổ chức có quyền sử dụng các video hợp lệ cho hoạt động quảng bá trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Những video phát hiện gian lận sẽ bị loại và không được trao giải.

Quyết định cuối cùng thuộc về ban tổ chức. Thời gian diễn ra cuộc thi từ ngày 23/9 đến 23/11. Thời gian công bố kết quả ngày 28/11 trên Fanpage Hestia Việt Nam.

Cuộc thi “Pha chế cùng Syrup Chôm Chôm Hestia” đã sẵn sàng khởi động và cơ hội đang chờ đón tất cả những ai yêu thích sáng tạo. Đây là dịp để để biến ý tưởng của mỗi người thành hiện thực và chinh phục những giải thưởng giá trị từ Hestia Việt Nam.

Để tham khảo thêm thông tin chi tiết về cuộc thi, độc giả có thể truy cập fanpage của Hestia Việt Nam: https://www.facebook.com/hestiasyrup/.