Giải golf Mường Thanh Golf Tournament 2025 với chủ đề “Hành trình chinh phục đỉnh cao”

Giải đấu diễn ra vào ngày 4/10 tại Sân Mường Thanh Golf Club Diễn Lâm. Sự kiện không chỉ là giải đấu thể thao mà còn là một lễ kỷ niệm đầy ý nghĩa, quy tụ những người yêu golf từ khắp mọi miền đất nước để cùng nhau tranh tài, kết nối và tỏa sáng.

Đại diện thương hiệu Mường Thanh Golf Club chia sẻ, 5 năm có thể không phải là một chặng đường dài, nhưng đối với Mường Thanh Golf Club Diễn Lâm, đó là khoảng thời gian của sự nỗ lực không ngừng, sự đổi mới và cam kết mang đến những trải nghiệm đẳng cấp nhất cho cộng đồng golfer (những người đam mê bộ môn golf).

Từ những ngày đầu tiên, với tầm nhìn trở thành một trong những điểm đến nghỉ dưỡng golf hàng đầu tại khu vực Bắc Trung Bộ, Mường Thanh Golf Club Diễn Lâm đã không ngừng hoàn thiện và đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như đảm nhận vai trò là nhà tổ chức hàng loạt các giải đấu quy mô lớn.

Giải đấu Mường Thanh Golf Tournament 2025 là lời tri ân mà thương hiệu muốn gửi đến những golfer đã luôn đồng hành, tin tưởng và cùng thương hiệu viết nên câu chuyện thành công trong suốt 5 năm qua.

Poster chính thức của giải Mường Thanh Golf Tournament 2025 (Ảnh: BTC).

Với chủ đề "Hành trình chinh phục đỉnh cao", giải đấu mong muốn truyền tải thông điệp rằng mỗi cú swing (động tác xoay người đánh bóng) không chỉ là một thử thách về kỹ thuật mà còn là sự khẳng định bản lĩnh, đam mê và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của mỗi golfer. Đây là cơ hội để golfer thể hiện tài năng, khẳng định vị thế qua từng cú đánh chuẩn xác và đầy nội lực.

Mường Thanh Golf Club Diễn Lâm là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng golf hàng đầu tại khu vực Bắc Trung Bộ (Ảnh: Mường Thanh Golf Club Diễn Lâm).

Toàn cảnh sân Mường Thanh Golf Club Diễn Lâm - nơi diễn ra giải đấu. Sân được thiết kế 18 hố tiêu chuẩn quốc tế bởi IMG, bao quanh là đồi núi và hồ đập mang đến cảnh quan kì vĩ (Ảnh: Mường Thanh Golf Club Diễn Lâm).

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn

Để đảm bảo một sân chơi công bằng, chuyên nghiệp và đầy kịch tính, ban tổ chức đã xây dựng một cơ cấu giải thưởng đa dạng và hấp dẫn. Các golfer sẽ được chia thành 4 bảng đấu để tranh tài. Bảng A: Handicap (điểm chấp) từ 0 đến 13. Bảng B: Handicap từ 14 đến 22. Bảng C: Handicap từ 23 đến 36. Bảng Nữ: Handicap từ 0 đến 36.

Ngoài các giải thưởng cho người chiến thắng chung cuộc như Best Gross dành cho nhà vô địch và Best Net cho golfer có thành tích tốt nhất sau khi trừ điểm chấp, mỗi bảng đấu đều có các giải nhất, nhì, ba với cúp và những phần quà giá trị.

Bên cạnh đó, các giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive, và Nearest to the Line hứa hẹn sẽ mang đến những màn tranh tài sôi nổi và đầy bất ngờ.

Điểm nhấn với dàn giải thưởng Hole-In-One (HIO)

Danh mục giải thưởng hấp dẫn của Mường Thanh Golf Tournament 2025 (Ảnh: BTC).

Mường Thanh Golf Tournament 2025 mang đến hệ thống giải thưởng HIO với tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng, biến mỗi cú đánh tại các hố Par-3 trở thành một dấu ấn trong hành trình chinh phục của golfer.

Thông tin giải đấu:

Thời gian: Shotgun 12h30, thứ bảy, ngày 4/10.

Địa điểm: Sân Mường Thanh Golf Club Diễn Lâm, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký tham dự, liên hệ:

Hotline: 02383607888 / 0799161891

Email: Sm@golfdienlam.muongthanh.vn